وصف حسن خميني، حفيد روح الله خميني، في رد فعله على مقتل إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، بأنه كان "أخاً عزيزاً جداً" له، واصفاً موته بالأمر "المثير للتأثر" و"الخسارة الفادحة".

وقدم خميني في رسالته التعازي بمقتل خطيب إلى المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، وإلى كافة كوادر وزارة الاستخبارات.

يُذكر أن خطيب، الذي شغل منصب وزير الاستخبارات منذ عام 2021 ولعب دوراً بارزاً في الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، قد قُتل في الهجمات التي استهدفت طهران مساء الثلاثاء 17 مارس.

