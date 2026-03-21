أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بتعرض مواطن إيراني معارض للنظام لإطلاق نار في هولندا، صباح الخميس 19 مارس (آذار)، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ووفقاً لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن الضحية هو محي شفيعي (36 عامًا)، الناشط المؤيد للنظام الملكي والعضو في سلك الشرطة الهولندية، ويرقد حاليًا في المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت "رويترز" أنه لم يتضح بعد من المسؤول عن هذا الهجوم، وما إذا كانت له صلة بالنظام الإيراني أم لا، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

ومن جانبه، صرح الادعاء العام الهولندي بأن جميع السيناريوهات المحتملة تؤخذ بعين الاعتبار في التحقيق.

وبحسب وزير العدل الهولندي، فقد اتخذت السلطات التدابير الأمنية اللازمة بالنظر إلى الخلفية السياسية لهذا الشرطي الإيراني.

