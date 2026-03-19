نتنياهو: نهيئ الظروف أمام الشعب الإيراني لاختيار اللحظة المناسبة والتحرك فيها
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن مستقبل إيران، قائلاً: "في رأيي، لا يزال من المبكر إعطاء إجابة نهائية، وكما قلت، في النهاية الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، لاختيار اللحظة المناسبة والتحرك فيها".
وأضاف: "يمكننا تهيئة الظروف، لكن يجب أن يكونوا قادرين على استغلال هذه الظروف في الوقت المناسب. كثيرًا ما يُقال إن الثورات لا يمكن أن تنتصر من الجو وحده؛ وهذا صحيح. لا يمكن تحقيق ذلك فقط جوًا. يمكن القيام بالكثير من الأمور من الجو ونحن نقوم بذلك، لكن من الضروري أن يكون هناك تحرك على الأرض أيضًا".