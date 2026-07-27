زیدان جانشین دیدیه دشان می‌شود؛ دشان پس از ۱۴ سال حضور در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.

به نوشته نشریه اکیپ، ساعت ۱۱ صبح به وقت پاریس (۱۲.۵ به وقت تهران)، نگاه‌ها به ساختمان فدراسیون فوتبال فرانسه در منطقه پانزدهم پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که رویایی که ماه‌ها و حتی سال‌ها درباره آن صحبت می‌شد، سرانجام به واقعیت تبدیل می‌شود.

زیدان قرار است ماه آگوست را صرف تکمیل کادر فنی خود کند و بر اساس قرارداد امضاشده با فدراسیون، از اول سپتامبر به طور رسمی کارش را آغاز کند.

نخستین حضور زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، در دیدار لیگ ملت‌های اروپا برابر ترکیه در ۲۵ سپتامبر خواهد بود.

انتظاری بیش از حد

زیدان هرگز علاقه خود را برای بازگشت به تیم ملی فرانسه پنهان نکرده بود؛ تیمی که همراه آن قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ در خاک فرانسه و جام ملت‌های اروپا در سال ۲۰۰۰ شد. با این حال، تمدید حضور دیدیه دشان برای ۱۴ سال، که عمدتا دوره‌ای موفق بود، باعث شد زیدان بیش از آنچه انتظار داشت برای رسیدن به این سمت منتظر بماند.

برخلاف هم‌تیمی سابقش در تیم ملی فرانسه و یوونتوس، زیدان هدایت تیم ملی را پس از تجربه‌ای درخشان در مربیگری باشگاهی برعهده می‌گیرد. برنده توپ طلای ۱۹۹۸ تنها مربی تاریخ است که سه فصل پیاپی، در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.

البته باید توجه داشت که زیدان از زمان استعفا از هدایت رئال مادرید پس از فصل بدون جام ۲۱-۲۰۲۰، پنج سال از دنیای مربیگری دور بوده است؛ فاصله‌ای قابل توجه در فوتبال. با این حال، هر دو دوره حضور او روی نیمکت رئال مادرید، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سپس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ویژگی‌های تاکتیکی مشخصی داشت.

زیدان که از مارسلو لیپی، سرمربی سابقش در یوونتوس، و کارلو آنچلوتی، که در رئال مادرید دستیارش بود، تاثیر گرفته است، اعتقاد دارد بازیکنان باید در طبیعی‌ترین پست خود به میدان بروند تا بتوانند بیشترین توانایی‌هایشان را نشان دهند.

او در رئال مادرید بهترین عملکرد را از بازیکنانی چون کاسمیرو، لوکا مودریچ، تونی کروس، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما گرفت.

اکنون نیز در تیم ملی فرانسه، زیدان مجموعه‌ای از ستاره‌های طراز اول جهان مانند ویلیام سالیبا، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه را در اختیار خواهد داشت.

مدیریت رختکن؛ مهم‌ترین سرمایه زیدان

زیدان به عنوان بازیکن یوونتوس در اواخر دهه ۱۹۹۰، رئال مادرید در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ملی‌پوش فرانسه بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، بیش از یک دهه در کنار بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان حضور داشته است.

او درباره این تجربه گفته است: «با مربیان زیادی و بازیکنان بزرگی که شخصیت‌های قدرتمندی داشتند کار کرده‌ام. رختکن را می‌شناسم و به‌خوبی می‌دانم بازیکنان چگونه فکر می‌کنند. این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.»

در فوتبال ملی که زمان تمرین و کار تاکتیکی بسیار کمتر از فوتبال باشگاهی است، موفقیت بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی، انگیزه و مدیریت شخصیت‌های بزرگ بستگی دارد.

با توجه به کارنامه موفق زیدان در رئال مادرید و جایگاه ویژه او در تاریخ فوتبال، انتظار می‌رود بازیکنان تیم ملی فرانسه که بسیاری از آنها با الگو قرار دادن او بزرگ شده‌اند، احترام ویژه‌ای برایش قائل باشند.

کیلیان امباپه تنها هفت سال داشت که زیدان با نمایش درخشان خود برابر برزیل در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ همه را تحت تاثیر قرار داد.

ایسکو نیز درباره او گفته بود: «او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ به همین دلیل، هر حرفی که بزند، با دقت به آن گوش می‌دهید.»