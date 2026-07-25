حادثه مرگبار در جریان بازسازی استادیوم نوکمپ بارسلونا؛ یک کارگر جان باخت
روزنامه آ اس اسپانیا خبر داد که یک کارگر ساختمانی ۵۴ ساله روز جمعه بر اثر برخورد جسمی در جریان کار در پروژه بازسازی ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ بارسلونا جان باخت. این نخستین حادثه مرگبار محل کار از زمان آغاز عملیات بازسازی این ورزشگاه در خرداد سال ۲۰۲۳ است.
پلیس منطقه لس کورتس بارسلونا حدود ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی از وقوع این حادثه مطلع شد. به گفته پلیس کاتالونیا، این کارگر هنگام انجام وظایف خود در محدوده کارگاه ساختمانی ورزشگاه بر اثر اصابت جسمی دچار جراحتی شدید شد.
تیمهای اورژانس پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند، اما با وجود تلاشها، نتوانستند جان این کارگر را نجات دهند.
همچنین باشگاه بارسلونا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اظهار تاسف از این حادثه، آنرا به خانواده، دوستان و همکاران او تسلیت گفت.
عملیات بازسازی نوکمپ که یکی از بزرگترین پروژههای در حال اجرای ورزشگاهی در اروپا به شمار میرود، از سال ۲۰۲۳ آغاز شد و انتظار میرود در بهار ۲۰۲۸ به پایان برسد. پس از تکمیل این پروژه، ظرفیت ورزشگاه به ۱۰۵ هزار تماشاگر خواهد رسید.
این عملیات ساختمانی با حضور هزاران کارگر در حال انجام است و بهتازگی به چند مرحله مهم سازهای، از جمله تکمیل طبقه سوم ورزشگاه و اجرای حلقه فشاری برای پشتیبانی از سقف، رسیده است.
خبرگزاری فرانسه (AFP) گزارش داده است که این پروژه از مدتی پیش با انتقادهایی روبهرو بوده است. بر اساس این گزارش، پیشتر بارها شکایتهایی درباره شرایط کاری در این پروژه مطرح شده بود و روند ساخت نیز در طول سه سال گذشته با وقفههایی مواجه شده است.
سایت اتلتیک گزارش داده که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه جیانی اینفانتینو، رییس فیفا به دلیل دخالت در تصمیم برای تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، در جام جهانی ۲۰۲۶ «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد نیست.
اینفانتینو، که عضو کمیته بینالمللی المپیک نیز هست، هرگونه دخالت در این تصمیم را رد کرده است. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این شکایت خارج از حوزه اختیارات آن است.
این تصمیم در پی شکایتی از سوی سازمان غیرانتفاعی فیراسکوئر اتخاذ شد. این سازمان مدعی است اینفانتینو با رعایت نکردن اصل بیطرفی سیاسی، از جمله «از طریق اظهارنظرها یا دیگر ابراز حمایتهای آشکار از رییسجمهوری آمریکا»، منشور کمیته بینالمللی المپیک را نقض کرده است.
فیراسکوئر یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق بشر است که فعالیت اصلی آن بر حقوق مهاجرت نیروی کار، مقابله با سرکوب سیاسی و مسائل مرتبط با ورزش متمرکز است.
این سازمان از جمله اهداف خود را ترویج «حکمرانی بهتر و دموکراتیکتر برای جلوگیری از نقشآفرینی نهادهای ورزشی در ایجاد آسیب و رنج» اعلام کرده است.
فیراسکوئر استدلال کرده است اگر اینفانتینو پس از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تصمیم برای لغو محرومیت بالوگان دخالت کرده باشد، این اقدام نقض اصل بیطرفی و خدشه به سلامت رقابتهای ورزشی محسوب میشود.
به نوشته رویترز، اینفانتینو هنگام ادای سوگند به عنوان عضو کمیته بینالمللی المپیک در لوزان در سال ۲۰۲۰، گفته بود: «همیشه مستقل از منافع تجاری و سیاسی و همچنین هرگونه ملاحظات نژادی یا مذهبی عمل خواهم کرد.»
در بخش دوم منشور المپیک نیز آمده است: «اعضای کمیته بینالمللی المپیک نباید از دولتها، سازمانها یا دیگر طرفها، هیچ ماموریت یا دستورالعملی را که آزادی عمل یا رای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بپذیرند.»
کمیته بینالمللی المپیک روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه رییس ۵۶ ساله فیفا «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد قرار نمیگیرد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «شکایت فعلی درباره رییس فیفا صرفا به تصمیمهای فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره حکمرانی، مدیریت، روابط با دولتها و اجرای قوانین این رشته ورزشی مربوط میشود که هر دو خارج از دامنه اجرای آییننامه اخلاقی کمیته بینالمللی المپیک هستند.»
تصمیم کمیته بینالمللی المپیک یک روز پس از آن اعلام شد که فدراسیون فوتبال نروژ (NFF) از قصد خود برای ثبت شکایت رسمی نزد فیفا درباره نقش ترامپ در تعلیق محرومیت بالوگان خبر داد.
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفتوگو با روزنامه تایمز لندن گفت: «این پرونده آنقدر جدی و نگرانکننده بود که امیدوارم باعث شود افراد بیشتری بدون ترس چنین پروندههایی را مطرح کنند.»
او افزود: «این موضوع را در نشست هیات مدیره مطرح خواهم کرد و با اعضای هیات مدیره درباره آن گفتوگو میکنیم و سپس شکایت را ثبت خواهیم کرد.»
کلاونس گفت بهطور گسترده پذیرفته شده است که این تصمیم تحت تاثیر «عوامل خارجی» و بدون طی شدن روند قانونی اتخاذ شده و دور زدن مقررات، اصول بنیادین فوتبال را به خطر انداخته است.
پرونده بالوگان چگونه شکل گرفت؟
فولارین بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی برابر بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی تاریک موحارموویچ، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی فیفا، این کارت قرمز بهطور خودکار یک جلسه محرومیت به همراه داشت.
با این حال، پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد، بالوگان مجوز حضور در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل بلژیک را به دست آورد.
دونالد ترامپ بعدا اعلام کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازنگری در این پرونده شده است.
ترامپ پس از لغو محرومیت گفت: «تنها کاری که انجام دادم این بود که درخواست بازبینی کردم، چون فکر نمیکردم آن صحنه خطا باشد. من در این جور مسائل مهارت دارم. فکر میکنم آنها تصمیم فوقالعادهای گرفتند. به نظر من تصمیم داور افتضاح بود.»
بالوگان ۲۵ ساله در دیدار برابر بلژیک از ابتدا در ترکیب آمریکا قرار گرفت، اما تیمش با شکست ۴ بر یک از رقابتها حذف شد.
اینفانتینو هرگونه دخالت در روند تصمیمگیری را رد کرده و گفته است نهادهای قضایی فیفا بهطور مستقل عمل میکنند.
در بیانیهای که به نمایندگی از او در وبسایت فیفا منتشر شد، آمده است: «این نهادها بهصورت مستقل فعالیت میکنند، آییننامه انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس مقررات و واقعیتهای هر پرونده تصمیم میگیرند. استقلال آنها برای اعتبار و سلامت فوتبال ضروری است و باید همواره محترم شمرده شود.»
اینفانتینو همچنین تایید کرد که درباره این پرونده با ترامپ تلفنی گفتوگو کرده، اما به او یادآور شده است که کمیتههای قضایی فیفا مستقل هستند. او تاکید کرد همانگونه که با دیگر روسای کشورها درباره موضوعات مختلف گفتوگو میکند، بهطور منظم نیز با ترامپ در تماس است.
افزایش بررسیها درباره روابط اینفانتینو و ترامپ
فیراسکوئر مدعی است اینفانتینو دستکم در پنج مورد بهطور علنی از ترامپ حمایت کرده است.
نخستین مورد به ویدیویی مربوط میشود که اینفانتینو پس از حضور در مراسم مرتبط با آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گفته فیراسکوئر، اینفانتینو در پایان این ویدیو گفت: «با هم نه تنها آمریکا، بلکه سراسر جهان را دوباره عظمت خواهیم بخشید.»
فیراسکوئر استدلال میکند اینفانتینو با استفاده از ادبیاتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، اصل بیطرفی سیاسی را نقض کرده است.
در این شکایت همچنین به حمایت علنی اینفانتینو از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل در اکتبر ۲۰۲۵ و اظهارات او در «فروم تجاری آمریکا» در ماه بعد اشاره شده است؛ جایی که ترامپ را «دوستی بسیار نزدیک» توصیف کرد و گفت مردم باید از اقدامات او حمایت کنند.
اینفانتینو روز ۹ اکتبر، یک روز پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل، که در نهایت ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، بود، با اشاره به نقش ترامپ در آتشبس اسرائیل و غزه، در اینستاگرام نوشت: «دونالد ترامپ قطعا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل به دلیل اقدامات قاطعانهاش است.»
به گفته فیراسکوئر، این اقدام «حمایت شخصی آشکار از نقش ترامپ در یک موضوع سیاسی مناقشهبرانگیز» محسوب میشود.
اینفانتینو در مراسم قرعهکشی جام جهانی در دسامبر، در مرکز کندی شهر واشینگتن، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد و به او گفت: «آقای رییسجمهوری، همیشه میتوانید روی حمایت من حساب کنید.»
فیراسکوئر در شکایت خود نوشته است: «این اظهارات، حمایت شخصی آشکار از سیاست خارجی رییسجمهوری آمریکا در کشورهای مختلف و درگیریهای مسلحانه جاری است. چنین اظهاراتی وظیفه بیطرفی مندرج در ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی فیفا را نقض میکند.»
این سازمان همچنین درباره حضور اینفانتینو در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در فوریه شکایت کرده بود. رییس فیفا در آن مراسم کلاه قرمز رنگی با عبارت «۴۵-۴۷» بر سر داشت که به دو دوره غیرمتوالی ریاستجمهوری ترامپ اشاره میکرد.
با این حال، کمیته بینالمللی المپیک بعدا اعلام کرد اینفانتینو در آن پرونده مقررات مربوط به بیطرفی سیاسی را نقض نکرده است.
فیراسکوئر همچنین از کمیته بینالمللی المپیک خواسته است تبلیغ منطقه ویژه هواداران جام جهانی از سوی اینفانتینو را بررسی کند؛ منطقهای که گفته میشود اطلاعات هواداران در آن توسط شرکتی مرتبط با ترامپ جمعآوری شده است.
این سازمان پیشتر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده بود. آن شکایت از سوی فدراسیون فوتبال نروژ و شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت شده است.
اوایل همین ماه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگان شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا به فیفا در ۲۹ ژوئن انجام شد؛ نامهای که در آن از فیفا خواسته شده بود به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ رسیدگی کند و همچنین به ادعای «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو پاسخ دهد.
سایت اتلتیک روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که یک نهاد بینالمللی مشورتی هفت مورد هشدار درباره احتمال دستکاری مسابقات بر اساس بینظمیهای احتمالی در بازارهای شرطبندی در جام جهانی ۲۰۲۶ مردان صادر کرده است، از جمله برای بخشش کارت قرمز بالوگان و تساوی اسپانیا با کیپ ورد در مرحله گروهی.
این یافتهها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکهای مستقل متشکل از نهادهای بینالمللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابتهای ورزشی فعالیت میکند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابتها منتشر شده است.
گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصهای از نتایج آن را منتشر کرده است.
به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بینظمی ثبت شدهاند، میتوان به این موارد اشاره کرد:
- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک. - ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیشبینی مبتنی بر رمزارز پولیمارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقهای که بدون گل به پایان رسید. - تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیهای تیم کمکداور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.
در این گزارش همچنین آمده است که پولیمارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راهاندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.
کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او میتواند مقابل بلژیک بازی کند.
به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچیک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.
بخشش مهاجم آمریکا با جنجالهای متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعلهور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدند.
همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بیطرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.
گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت میکند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.
ممکن است دستکاری نباشد
کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیشتر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بینظمیهای شناساییشده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.
او گفت: «این هشدارها میتواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرطبندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیحهای متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»
به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.
عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابتهای فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد در بررسیهای این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرطبندی یا نشانهای از دستکاری هیچیک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.
اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسیهای خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.
بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر میشود که چندین نشانه از بینظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسانهای غیرقابل توضیح در ضرایب شرطبندی، شایعات در شبکههای اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.
این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقهبندی میکند.
کالب گفت: «حجم شرطبندی در جام جهانی آنقدر زیاد است که نمیتوان صرفا بر اساس آن نتیجهگیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»
دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲
گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرطبندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابتها بررسی کرده است.
برای نخستین بار، گروه کپنهاگ بهطور مستمر بازارهای پیشبینی مانند پولیمارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت میکنند.
در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیشبینی، چالشهای بیسابقهای ایجاد میکنند، زیرا امکان شرطبندی روی طیف گستردهای از رویدادها را فراهم میکنند؛ آن هم اغلب بهصورت ناشناس و با روشهای پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بینالمللی انجام شد.»
موهای بلند و فر مارک کوکوریا، مدافع اسپانیا، به یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای ظاهری او در جام جهانی تبدیل شد، اما برای این بازیکن، این ظاهر فقط یک امضای شخصی نیست؛ او موهایش را نمیبندد تا پسر بزرگش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند به راحتی پدرش را در زمین تشخیص دهد.
«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمیبندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیشتر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفیتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند.
این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفریاش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفهای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.
اما او پیشتر گفته است موهایش را بلند نگه میدارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحتتر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.
کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو میگوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر میکند، برای او خیلی سخت است؛ مکانهای جدید، ساعتهای متفاوت، غذای متفاوت، برنامههای جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»
او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»
کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو میگویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد میگرفتیم.»
رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمیگردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»
کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نامهای ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفهای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلیترین حامیان او بوده است.
کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و میگوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.
با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.
پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرد برای هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و البته کارلو آنچلوتی مذاکره کرده است: «نمیتوانیم اطلاعاتی منتشر کنیم. شما یکی از گزینههای مدنظر ما را شناسایی کردهاید، اما با کارلو آنچلوتی هم صحبت کردهایم.»
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایدهآل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهمتر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را میخواهیم. عجله داریم، اما نه آنقدر.»
او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفتوگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»
صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.
این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربیای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، میتوان برای جذبش استثنا قائل شد.»
جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربیای مانند گواردیولا میتوان چند روز بیشتر صبر کرد.
با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوشبینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.
مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کردهاند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژهای که از ردههای پایه آغاز میشود و هدف آن ایجاد فلسفهای تازه در فوتبال این کشور است.
چنین پیشنهادی برای مربیای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر میرسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان دادهاند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمهکاره کارها اعتقادی ندارد.
او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیمهایش کرده و به موفقیتهای بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانوادهاش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.
اگر خانوادهاش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.
در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر میرسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «میخواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه میخواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»
روزنامه گاردین در گزارشی پیشبینی کرده که آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ خواهد شد. چیزی که ترامپ در ضیافت شام پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا خواست، با یک انگیزه بالا همراه شده است؛ جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات VIP در حاشیه مسابقات در آمریکا.
گاردین در این گزارش که روز سهشنبه منتشر شده، با اشاره به صراحت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مینویسد؛
همانطور که بارها اتفاق افتاده، این بار نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، موضوعی را آشکارا بیان کرد که دیگران ترجیح میدادند درباره آن سکوت کنند.
ترامپ در گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز که پیش از فینال جام جهانی پخش شد، خطاب به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «باید دوباره این کار را انجام دهیم و باید زمانی باشد که من هنوز اینجا هستم. شنیدی، جیانی؟»
در طول یک ماه گذشته، پیشنهاد میزبانی آمریکا برای جام جهانی ۲۰۳۸ به یکی از موضوعهای اصلی گفتوگو در هتلهایی تبدیل شده بود که مدیران فوتبال از سراسر جهان در آنها اقامت داشتند. آنها از اشتیاق ظاهرا بیپایان آمریکا برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و آمادگی هواداران برای پرداخت هر هزینهای جهت حضور در این رویدادها شگفتزده بودند.
فیفا مدتی است که به طور آرام اما فعال از یک پیشنهاد میزبانی آمریکا حمایت میکند و نشست شنبه در هتل والدورف آستوریا در خیابان پارک نیویورک، دلیل این موضوع را روشنتر کرد.
جیانی اینفانتینو به نمایندگان ۲۱۱ عضو فیفا اعلام کرد پیشبینی درآمد این نهاد در چرخه چهار ساله کنونی از ۱۱ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بخش عمده این رشد ناشی از جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات ویژه (VIP) بوده است.
به نوشته گاردین، یک منبع فیفا اعلام کرد تنها درآمد فروش بلیت و خدمات ویژه (صندلیهای ویژه (VIP)، پذیرایی با غذا و نوشیدنی، دسترسی به سالنهای اختصاصی، خدمات ویژه پیش و پس از مسابقه، گاهی دیدار با چهرههای ورزشی یا امکانات اختصاصی دیگر) مخصوصا در آمریکا، از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته و برای نخستین بار ارزش این بخش از درآمد از حق پخش تلویزیونی جام جهانی بیشتر شده است.
یکی از مدیران ارشد شرکتهای همکار فیفا در حوزه خدمات لوکس و VIP گفت: «فیفا میخواهد هرچه سریعتر دوباره به آمریکا بازگردد.»
درآمد سرسامآور حقپخش تلویزیونی
در حالی که فروش بلیت فراتر از انتظار بوده و مدل قیمتگذاری شناور و بازار فروش مجدد بلیت، که در فرهنگ ورزشی آمریکا جا افتاده، به این موفقیت کمک کرده است، فیفا در یک حوزه مهم درآمد هنگفتی را از دست داده و همین موضوع نیز دلیل دیگری برای بازگشت سریع به آمریکاست.
فیفا در توافقی غیرمعمول، بدون برگزاری مزایده، حق پخش انگلیسیزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به شبکه فاکس اسپورت واگذار کرد. این تصمیم برای جلوگیری از شکایت حقوقی پس از انتقال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به فصل زمستان گرفته شد؛ تغییری که با فصل مسابقات لیگهای ورزشی آمریکا، بهویژه NFL و NBA، تداخل پیدا کرده بود.
در نبود رقابت میان شبکههای تلویزیونی، فاکس حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ را با پرداخت ۴۸۵ میلیون دلار به دست آورد؛ همان مبلغی که برای جام جهانی قطر پرداخت کرده بود، در حالی که مسابقات ۲۰۲۶، ۴۰ بازی بیشتر داشت و در خاک آمریکا برگزار شد.
برای مقایسه، قراردادهای حق پخش داخلی لیگ فوتبال آمریکایی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد و لیگ NBA نیز سالانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد کسب میکند.
فاکس در تابستان امسال از این قرارداد سود زیادی برده است و کارشناسان صنعت رسانه پیشبینی میکنند درآمد این شبکه از آگهیهای بازرگانی به بیش از یک میلیارد دلار برسد. افزایش تعداد و ارزش تبلیغات نیز به دلیل اضافه شدن وقفههای نوشیدن آب در مسابقات بوده است.
به نوشته گاردین، فیفا مصمم است در قراردادهای آینده حق پخش تلویزیونی، درآمدی را که بسیاری آن را از دسترفته میدانند، از بازار آمریکا جبران کند.
در حالی که فیفا با نارضایتی شاهد سودآوری فاکس بوده است، انتظار میرود شبکههای ESPN و NBC برای حق پخش جام جهانی ۲۰۳۰ وارد رقابت شوند. همچنین گفتوگوهای اولیهای با نتفلیکس نیز برای حضور در این مزایده انجام شده است.
نتفلیکس پیشتر با خرید حق پخش جام جهانی زنان ۲۰۲۷ و ۲۰۳۱ در آمریکا، علاقه روزافزون خود به فوتبال را نشان داده است. برگزاری جام جهانی مردان در آمریکا هفت سال بعد نیز میتواند موج تازهای از رونق برای این شرکت ایجاد کند.
اساسنامه فیفا هم مشکلی ندارد
هیچ کشوری تاکنون در فاصله ۱۲ سال دو بار میزبان جام جهانی نبوده است، اما اساسنامه فیفا و تصمیمهای اخیر این نهاد درباره میزبانی، امکان وقوع چنین اتفاقی را فراهم میکند.
با برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و شش کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه و میزبانی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۴، قوانین چرخش کنفدراسیونهای فیفا اجازه میدهد آمریکای شمالی یا اقیانوسیه برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ نامزد شوند.
فوتبال استرالیا قصد داشت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ نامزد شود، اما پس از آنکه فیفا کمتر از یک ماه برای ثبت رسمی درخواست فرصت داد، از رقابت کنار کشید و عربستان سعودی بدون رقیب به عنوان میزبان انتخاب شد؛ روشی که گفته میشود مورد علاقه جیانی اینفانتینو است.
در عین حال، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نسبت به میزبانی دوباره آمریکا تردیدهایی دارد، زیرا میخواهد فرصت بیشتری در اختیار دیگر اعضای خود قرار دهد.
کاستاریکا، جاماییکا و مکزیک به پیشنهاد مشترک میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ اضافه شدهاند و ممکن است برای جام جهانی ۲۰۳۸ نیز یک پیشنهاد مشترک شکل بگیرد، هرچند ترامپ ترجیح میدهد آمریکا به تنهایی میزبان باشد.
او به فاکس نیوز گفت: «با توجه به اعداد و ارقام، بلافاصله دوباره درخواست میزبانی خواهیم داد.»
شاید ناگهان غافلگیر شدید
فیفا هنوز جدول زمانی آغاز روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ را اعلام نکرده است، اما تجربه نشان میدهد این نهاد میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود با سرعت عمل کند.
روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ در اکتبر ۲۰۲۴ بهطور ناگهانی آغاز شد و بسیاری از کنفدراسیونها را غافلگیر کرد. جیانی اینفانتینو تنها ۲۵ روز بعد اعلام کرد که عربستان سعودی میزبان این مسابقات خواهد بود و این تصمیم دو ماه بعد در یک نشست فوقالعاده مجازی اعضای فیفا به تایید رسید.
انتظار میرود جیانی اینفانتینو سال آینده در کنگره فیفا در مراکش، بدون رقیب برای چهارمین دوره کامل ریاست خود انتخاب شود و پس از آن، توجهها به رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ معطوف خواهد شد.
مگر آنکه تغییری بیسابقه در قانون اساسی آمریکا رخ دهد و امکان یک دوره ریاستجمهوری دیگر فراهم شود، دونالد ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ از سمت خود کنار برود؛ موضوعی که ممکن است به ضربالاجل غیررسمی فیفا برای تعیین میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ تبدیل شود.