راجرز پس از درخشش در استون ویلا، کسب مقام چهارمی لیگ برتر و قهرمانی در لیگ اروپا، در حالی راهی استمفوردبریج شد که آرسنال نیز به‌شدت خواهان جذب او بود؛ اما در نهایت چلسی با پرداخت رقم درخواستی ویلا، برنده این رقابت شد.

با ورود ژابی آلونسو به چلسی، پرسش‌هایی درباره نحوه به‌کارگیری و تناسب تاکتیکی راجرز مطرح شده است؛ این‌که آیا این ستاره واقعاً به‌درد پروژه چلسی می‌خورد؟ آیا خریدی کلیدی برای پروژه چلسی یا هزینه‌ای اضافه؟

به نوشته روزنامه گاردین، آلونسو معمولاً از سیستم‌های ۳-۴-۳ یا ۴-۲-۳-۱ استفاده می‌کند و راجرز که توانایی بازی در پست‌های مختلف را دارد، احتمالاً در پست وینگر چپ یا شماره ۱۰ به کار گرفته خواهد شد.

با این حال، سبک بازی مالکانه و صبورانه آلونسو در بایرلورکوزن ممکن است با نقاط قوت راجرز در تناقض باشد. راجرز زمانی در اوج است که با سرعت بالا به فضاهای خالی حمله می‌کند؛ در حالی‌ که آمار نشان می‌دهد او در فضاهای بسته و زیر فشار حریف عملکرد برجسته‌ای ندارد (دقت پاس ۷۳.۴ درصد زیر فشار). در مقابل، توانایی او در حمل توپ (۲۲۳ حمل توپ روبه‌جلو در فصل گذشته) و خلق موقعیت در فضاهای باز، از او یک تهدید جدی می‌سازد.

با وجود این چالش‌های تاکتیکی، نشانه‌های امیدبخشی نیز وجود دارد. تحرک بالای راجرز، شوت‌های از راه دور فوق‌العاده (۵ گل از پشت محوطه جریمه) و قابلیت همکاری عالی او با مهاجمانی مانند ژوائو پدرو و دوست قدیمی‌اش، کول پالمر، می‌تواند گره‌گشای چلسی در برابر تیم‌هایی باشد که دفاع فشرده دارند.

اگرچه مبلغ ۱۱۷ میلیون پوند سنگین به نظر می‌رسد و سبک بازی ویلا و چلسی متفاوت است، اما توانایی راجرز در تأثیرگذاری بر بازی‌ها نشان می‌دهد که او شانس بالایی برای موفقیت در استمفوردبریج دارد.