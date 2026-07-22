قرعهکشی ۶ مرداد؛ فصل جدید لیگ برتر فوتبال از ۲۳ مرداد آغاز میشود
طبق اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل جدید لیگ برتر از روز جمعه ۲۳ مرداد کلید خواهد خورد.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل جدید لیگ برتر از روز جمعه ۲۳ مرداد کلید خواهد خورد.
مراسم قرعهکشی این رقابتها ساعت ۱۶ روز سهشنبه ۶ مرداد، در سالن همایشهای بینالمللی هتل المپیک تهران برگزار میشود. این مراسم با حضور نمایندگان ۱۸ باشگاه حاضر در فصل جدید لیگ برتر برگزار خواهد شد.
مورگان راجرز، پدیده ۲۳ ساله و ملیپوش استون ویلا، با قراردادی ۷ ساله به ارزش ۱۱۷ میلیون پوند به چلسی پیوست. آبیهای لندن در رقابتی فشرده با آرسنال، موفق شدند این مهاجم را جذب کنند.
حضور ژابی آلونسو روی نیمکت چلسی، نقش کلیدی در تصمیم راجرز داشت. این ستاره ۲۳ ساله که تازه از جام جهانی و کسب مقام سومی با تیم ملی انگلیس بازگشته، درباره این انتقال گفت: «چلسی بزرگترین باشگاه لندن است و از بچگی شیفته آن بودم. بسیار هیجانزدهام که در پروژه جدید آلونسو حضور دارم.»
راجرز که ژانویه ۲۰۲۴ از میدلزبورو به استون ویلا پیوسته بود، تحت هدایت اونای امری، در ۱۲۵ بازی ۳۱ گل به ثمر رساند و نقشی حیاتی در کسب سهمیه اروپایی ویلا ایفا کرد.
این انتقال یکی از مهمترین خریدهای دوران مالکیت «بلوکو» به شمار میرود. پس از فصل ناامیدکننده گذشته و رتبه دهمی در لیگ، مالکان چلسی قصد دارند با خریدهای بزرگ، دوباره برای قهرمانی بجنگند. راجرز چهارمین خرید تابستانی چلسی پس از مارکو پالسترا، امانوئل امگا و جووانی کوندا است.
روزنامه گاردین در گزارشی پیشبینی کرده که آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ خواهد شد. چیزی که ترامپ در ضیافت شام پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا خواست، با یک انگیزه بالا همراه شده است؛ جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات VIP در حاشیه مسابقات در آمریکا.
گاردین در این گزارش که روز سهشنبه منتشر شده، با اشاره به صراحت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مینویسد؛
همانطور که بارها اتفاق افتاده، این بار نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، موضوعی را آشکارا بیان کرد که دیگران ترجیح میدادند درباره آن سکوت کنند.
ترامپ در گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز که پیش از فینال جام جهانی پخش شد، خطاب به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «باید دوباره این کار را انجام دهیم و باید زمانی باشد که من هنوز اینجا هستم. شنیدی، جیانی؟»
در طول یک ماه گذشته، پیشنهاد میزبانی آمریکا برای جام جهانی ۲۰۳۸ به یکی از موضوعهای اصلی گفتوگو در هتلهایی تبدیل شده بود که مدیران فوتبال از سراسر جهان در آنها اقامت داشتند. آنها از اشتیاق ظاهرا بیپایان آمریکا برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و آمادگی هواداران برای پرداخت هر هزینهای جهت حضور در این رویدادها شگفتزده بودند.
فیفا مدتی است که به طور آرام اما فعال از یک پیشنهاد میزبانی آمریکا حمایت میکند و نشست شنبه در هتل والدورف آستوریا در خیابان پارک نیویورک، دلیل این موضوع را روشنتر کرد.
جیانی اینفانتینو به نمایندگان ۲۱۱ عضو فیفا اعلام کرد پیشبینی درآمد این نهاد در چرخه چهار ساله کنونی از ۱۱ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بخش عمده این رشد ناشی از جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات ویژه (VIP) بوده است.
به نوشته گاردین، یک منبع فیفا اعلام کرد تنها درآمد فروش بلیت و خدمات ویژه (صندلیهای ویژه (VIP)، پذیرایی با غذا و نوشیدنی، دسترسی به سالنهای اختصاصی، خدمات ویژه پیش و پس از مسابقه، گاهی دیدار با چهرههای ورزشی یا امکانات اختصاصی دیگر) مخصوصا در آمریکا، از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته و برای نخستین بار ارزش این بخش از درآمد از حق پخش تلویزیونی جام جهانی بیشتر شده است.
یکی از مدیران ارشد شرکتهای همکار فیفا در حوزه خدمات لوکس و VIP گفت: «فیفا میخواهد هرچه سریعتر دوباره به آمریکا بازگردد.»
درآمد سرسامآور حقپخش تلویزیونی
در حالی که فروش بلیت فراتر از انتظار بوده و مدل قیمتگذاری شناور و بازار فروش مجدد بلیت، که در فرهنگ ورزشی آمریکا جا افتاده، به این موفقیت کمک کرده است، فیفا در یک حوزه مهم درآمد هنگفتی را از دست داده و همین موضوع نیز دلیل دیگری برای بازگشت سریع به آمریکاست.
فیفا در توافقی غیرمعمول، بدون برگزاری مزایده، حق پخش انگلیسیزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به شبکه فاکس اسپورت واگذار کرد. این تصمیم برای جلوگیری از شکایت حقوقی پس از انتقال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به فصل زمستان گرفته شد؛ تغییری که با فصل مسابقات لیگهای ورزشی آمریکا، بهویژه NFL و NBA، تداخل پیدا کرده بود.
در نبود رقابت میان شبکههای تلویزیونی، فاکس حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ را با پرداخت ۴۸۵ میلیون دلار به دست آورد؛ همان مبلغی که برای جام جهانی قطر پرداخت کرده بود، در حالی که مسابقات ۲۰۲۶، ۴۰ بازی بیشتر داشت و در خاک آمریکا برگزار شد.
برای مقایسه، قراردادهای حق پخش داخلی لیگ فوتبال آمریکایی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد و لیگ NBA نیز سالانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد کسب میکند.
فاکس در تابستان امسال از این قرارداد سود زیادی برده است و کارشناسان صنعت رسانه پیشبینی میکنند درآمد این شبکه از آگهیهای بازرگانی به بیش از یک میلیارد دلار برسد. افزایش تعداد و ارزش تبلیغات نیز به دلیل اضافه شدن وقفههای نوشیدن آب در مسابقات بوده است.
به نوشته گاردین، فیفا مصمم است در قراردادهای آینده حق پخش تلویزیونی، درآمدی را که بسیاری آن را از دسترفته میدانند، از بازار آمریکا جبران کند.
در حالی که فیفا با نارضایتی شاهد سودآوری فاکس بوده است، انتظار میرود شبکههای ESPN و NBC برای حق پخش جام جهانی ۲۰۳۰ وارد رقابت شوند. همچنین گفتوگوهای اولیهای با نتفلیکس نیز برای حضور در این مزایده انجام شده است.
نتفلیکس پیشتر با خرید حق پخش جام جهانی زنان ۲۰۲۷ و ۲۰۳۱ در آمریکا، علاقه روزافزون خود به فوتبال را نشان داده است. برگزاری جام جهانی مردان در آمریکا هفت سال بعد نیز میتواند موج تازهای از رونق برای این شرکت ایجاد کند.
اساسنامه فیفا هم مشکلی ندارد
هیچ کشوری تاکنون در فاصله ۱۲ سال دو بار میزبان جام جهانی نبوده است، اما اساسنامه فیفا و تصمیمهای اخیر این نهاد درباره میزبانی، امکان وقوع چنین اتفاقی را فراهم میکند.
با برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و شش کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه و میزبانی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۴، قوانین چرخش کنفدراسیونهای فیفا اجازه میدهد آمریکای شمالی یا اقیانوسیه برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ نامزد شوند.
فوتبال استرالیا قصد داشت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ نامزد شود، اما پس از آنکه فیفا کمتر از یک ماه برای ثبت رسمی درخواست فرصت داد، از رقابت کنار کشید و عربستان سعودی بدون رقیب به عنوان میزبان انتخاب شد؛ روشی که گفته میشود مورد علاقه جیانی اینفانتینو است.
در عین حال، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نسبت به میزبانی دوباره آمریکا تردیدهایی دارد، زیرا میخواهد فرصت بیشتری در اختیار دیگر اعضای خود قرار دهد.
کاستاریکا، جاماییکا و مکزیک به پیشنهاد مشترک میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ اضافه شدهاند و ممکن است برای جام جهانی ۲۰۳۸ نیز یک پیشنهاد مشترک شکل بگیرد، هرچند ترامپ ترجیح میدهد آمریکا به تنهایی میزبان باشد.
او به فاکس نیوز گفت: «با توجه به اعداد و ارقام، بلافاصله دوباره درخواست میزبانی خواهیم داد.»
شاید ناگهان غافلگیر شدید
فیفا هنوز جدول زمانی آغاز روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ را اعلام نکرده است، اما تجربه نشان میدهد این نهاد میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود با سرعت عمل کند.
روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ در اکتبر ۲۰۲۴ بهطور ناگهانی آغاز شد و بسیاری از کنفدراسیونها را غافلگیر کرد. جیانی اینفانتینو تنها ۲۵ روز بعد اعلام کرد که عربستان سعودی میزبان این مسابقات خواهد بود و این تصمیم دو ماه بعد در یک نشست فوقالعاده مجازی اعضای فیفا به تایید رسید.
انتظار میرود جیانی اینفانتینو سال آینده در کنگره فیفا در مراکش، بدون رقیب برای چهارمین دوره کامل ریاست خود انتخاب شود و پس از آن، توجهها به رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ معطوف خواهد شد.
مگر آنکه تغییری بیسابقه در قانون اساسی آمریکا رخ دهد و امکان یک دوره ریاستجمهوری دیگر فراهم شود، دونالد ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ از سمت خود کنار برود؛ موضوعی که ممکن است به ضربالاجل غیررسمی فیفا برای تعیین میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ تبدیل شود.
«متاسفم آقای امباپه، اما مربی به من گفته بود که مهارتهای شما را مهار کنم.» این جمله همراه با عکسی از پسربچهای حدود چهار ساله با گونههای تپل و چشمان آبی، پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
پسربچه داخل عکس، پائو کوبارسی در حدود چهار سالگی بود. حالا این مدافع ۱۹ ساله قهرمان جام جهانی شده و عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورده است.
اینکه اسپانیا در تمام طول مسابقات تنها یک گل دریافت کرد، تا حد زیادی به عملکرد درخشان کوبارسی در خط دفاعی مربوط میشد. او همچنین پاسوری کمنظیر است؛ ویژگیای که نقش مهمی در برتری اسپانیا در مراحل پایانی جام جهانی داشت.
کوبارسی و همتیمیهایش در فینال برابر آرژانتین تحت فشار قرار گرفتند. او در وقتهای تلفشده نیمه دوم پس از برخورد شدید انزو فرناندز به زمین افتاد؛ خطایی که باعث شد فرناندز با دومین کارت زرد، اخراج شود.
کوبارسی همچنین در دقایق پایانی وقت اضافه، زمانی که آرژانتین برای زدن گل تساوی فشار میآورد، با یک دفع توپ تماشایی مانع گلزنی مارکوس سنسی، بازیکن تعویضی آرژانتین، شد.
در تمام این لحظات، او با آرامش در قلب خط دفاع اسپانیا بازی کرد و بیشترین تعداد لمس توپ، پاس موفق، دقت پاس، پاسهای رو به جلو و دفع توپ را در میان همه بازیکنان حاضر در زمین به ثبت رساند.
او دومین بازیکنی شد که در تاریخ فینالهای جام جهانی بیش از ۱۰۰ پاس موفق ثبت کرده است. آمار مسابقه نیز نشان میدهد که چگونه ریتم بازی اسپانیا را کنترل میکرد.
در مراحل حذفی نیز همین روند ادامه داشت. کوبارسی در پیروزی ۲ بر یک اسپانیا مقابل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۹۱ پاس داد که ۹۷.۸ درصد آنها به مقصد رسید.
در دیدار برابر فرانسه، که بسیاری آن را بخت نخست قهرمانی میدانستند، کیلیان امباپه، رقیب او از رئال مادرید، تقریبا هیچ فرصت موثری پیدا نکرد. همه این اتفاقها در نخستین تورنمنت بزرگ ملی کوبارسی رقم خورد.
به نوشته سایت اتلتیک؛ کوبارسی از نسل بازیکنان آکادمی بارسلونا، متولد سال ۲۰۰۷، است؛ نسلی که لامین یامال نیز از آن برخاست. این دو در لاماسیا همتیمی بودند تا اینکه یامال در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به تیم اصلی راه یافت.
کوبارسی نیز در ژانویه ۲۰۲۴، تنها چند روز پیش از ۱۷ ساله شدن، نخستین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا مقابل یونیونیستاس سالامانکا انجام داد.
از آن زمان دیگر به عقب بازنگشت؛ هرچند پیشرفت او تا حدی زیر سایه درخشش خیرهکننده لامین یامال قرار گرفت.
او اکنون دو سال و نیم است که یکی از مهرههای ثابت بارسلونا به شمار میرود و پیشرفتش به همان اندازه چشمگیر است؛ بهویژه به دلیل ثبات عملکرد در پستی که کوچکترین اشتباه در آن میتواند به دریافت گل منجر شود.
این مدافع جوان همچنین نزدیکترین بازیکنی است که اسپانیا در سالهای اخیر به جرارد پیکه، مدافع قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا، داشته است.
او بازیکنی آرام، خونسرد و خلاق است. هرچند بلوغ فوتبالی او در این جام جهانی بسیاری را شگفتزده کرد، اما پیش از این نیز همین ویژگیها را در بارسلونا، یکی از سختگیرترین باشگاههای فوتبال جهان، نشان داده بود.
این آرامش ریشه در محل زندگی او دارد؛ روستای کوچک استانیول در منطقه کاتالونیا با تنها ۱۹۵ نفر جمعیت. کوبارسی در خانوادهای نجار به دنیا آمده و در ۱۷ سالگی، برای پروژه پایان مدرسه، یک چهارپایه چوبی ساخت و سنت خانوادگی را ادامه داد.
اگر بخواهیم استانیول را توصیف کنیم، شبیه منطقه شایر در داستان ارباب حلقهها است؛ دشتهای سرسبز، تپههای آتشفشانی، جادههای باریک و گلهای شقایق که آرامش آن را از هر ترافیکی دور نگه داشتهاند.
سال ۲۰۱۸، زمانی که کوبارسی ۱۱ سال داشت، پدر و مادرش در مسیر بازگشت از شهر ساحلی یورت ده مار به او خبر دادند که به بارسلونا پیوسته است. واکنش او همان چیزی بود که از یک کودک کاتالانی انتظار میرفت؛ از خوشحالی فریاد کشید، با وجود بسته بودن کمربند ایمنی پاهایش را در هوا تکان داد و به محض رسیدن به خانه، از خودرو بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
او به اقامتگاه لاماسیا برای بازیکنان جوانی که خارج از کاتالونیا زندگی میکردند منتقل شد. بارسلونا برای او استثنا قائل شد؛ هرچند خانهاش در کاتالونیا و نزدیک خیرونا بود، اما دورافتاده بودن روستایش باعث شد باشگاه ترجیح دهد او در اقامتگاه آکادمی زندگی کند.
با وجود آنکه از ۱۷ سالگی بازیکن ثابت بارسلونا بود، تا چند ماه پس از رسیدن به سن قانونی در سال ۲۰۲۵ همچنان در لاماسیا ماند.
افراد نزدیک به او معتقد بودند این تصمیم به حفظ فروتنی و تمرکز او کمک میکند. به همین دلیل، حتی پس از بازی در لیگ قهرمانان اروپا، شب را در خوابگاه آکادمی و کنار همسنوسالانش میگذراند. هر زمان هم که فرصت استراحت پیدا میکرد، به استانیول، پناهگاه آرامش خود، بازمیگشت.
همسایههای خانوادهاش میگویند او در روزهای تعطیل اغلب به پدر و مادرش در کار نجاری کمک میکند؛ روزهایی که کفشهای فوتبال را کنار میگذارد و دوباره همان «پائو» میشود.
او در گفتوگو با اتلتیک در ماه اکتبر گفت: «وقتی آنجا هستم، تنها هدفم این است که کنار خانواده و نزدیکترین دوستانم لحظات خوبی داشته باشم. هیچ نگرانی یا حواسپرتی دیگری وجود ندارد. هنگام فوتبال بازی کردن هم همین حس را دارم؛ متمرکز و آرام هستم.»
پس از ترک لاماسیا نیز تنها زندگی نکرد، بلکه نزد خواهر بزرگترش ایرنه رفت؛ کسی که در حال تحصیل در رشته فیزیوتراپی است. محیط زندگی او همچنان برایش آشنا مانده، هرچند شرایط زندگیاش کاملا تغییر کرده است.
کوبارسی مانند یک کهنهکار بازی میکند، اما همچنان لبخند و معصومیت همان پسربچهای را دارد که روزی از خوشحالی پیوستن به بارسلونا پاهایش را در هوا تکان میداد. البته چهرهاش نشانههایی از سختیهای فوتبال حرفهای را نیز با خود دارد؛ از جمله زمانی که در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد، بر اثر برخورد کفش یکی از بازیکنان با صورتش، به ۱۰ بخیه نیاز پیدا کرد.
کوبارسی شخصیتی آرام دارد و علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجه ندارد. خارج از زمین فوتبال نیز زندگی آرامی را ترجیح میدهد و معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانهروز میخوابد.
در اعماق وجودش، او همچنان همان پسربچه دوستداشتنی با گونههای تپل است که در عکس به دوربین نگاه میکند؛ همان کودکی که در شوخیهای شبکههای اجتماعی از «آقای امباپه» بابت مهار کردنش عذرخواهی میکند و حالا قهرمان جهان شده است.
بخش رسانهای تیم ملی در بیانیهای، ارتباط فیلتر شدن سایت فوتبال ۳۶۰ با اظهارات امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی را رد کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری امنیتی تسنیم مدعی شده رسانه عادل فردوسیپور به دلیل مصاحبه با علیرضا فغانی، فیلتر شده است.
فدراسیون فوتبال درحالی ارتباط فیلتر سایت فردوسیپور با امیر قلعهنویی را کرده است که سرمربی تیم ملی فوتبال روز یکشنبه در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، خواستار سرکوب منتقدان شد: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
او همچنین شب بعد در گفتگویی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بارها منتقدان را «بیوطن» و «وطنفروش» نامید.
همزمان با این اظهارات، سایت فوتبال ۳۶۰، دقایقی پیش از شروع برنامه زنده عادل فردوسیپور از دسترس خارج شد. ساترا که نهاد مسئول حکومتی نظارت بر تولیدات تصویری در فضای مجازی است، از علت این اتفاق، اظهار بیاطلاعی کرده است.
درحالی که بخش رسانهای تیم ملی مدعی شده که «بهصورت رسمی اعلام شده محدودیت ایجادشده هیچ ارتباطی با سخنان سرمربی تیم ملی فوتبال نداشته است» اما تاکنون هیچ مقام رسمی درباره دلیل فیلتر شدن فوتبال ۳۶۰ را اعلام نکرده است.
فقط خبرگزاری امنیتی تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ظهر امروز نوشت که رسانه عادل فردوسیپور به دلیل گفتگو با علیرضا فغانی، فیلتر شده است. به نظر میرسد بخش رسانهای تیم ملی، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران را نهاد رسمی شناخته است.
از سوی دیگر، بخش رسانهای تیم ملی، تهدید کرده که حق پیگیری «انتساب مستقیم یا غیرمستقیم چنین اقداماتی به سرمربی تیم ملی» از مسیرهای قانونی، حقوقی و رسانهای را برای خود محفوظ میداند.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات امیر قلعهنویی که گفته «ایثار کردم که با ۳۰ میلیارد تومان سرمربی تیم ملی شدم. من حتی پاداش دلاریام را به ریال تبدیل کردم» نوشت: «او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد.»
تسنیم با اشاره به ناکامی ۱۰ ساله قلعهنویی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: «قلعهنویی در شرایطی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در ۱۰ سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل ۹۲-۹۱ با استقلال قهرمان شد.»
رسانه وابسته به سپاه پاسداران با تکرار «ایثار» در یادداشت خود، اشاره میکند که «تنها هدف زندگی قلعهنویی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود.»
تسنیم مینویسد: «او البته نمیگوید که در زندگیاش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین ۳۰ میلیارد را هم نمیدادند باز هم سرمربی تیم ملی شد. اگر ۳۰ میلیارد کم بوده چرا قلعهنویی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا «ایثار» کرده و حالا منتش را سر مردم میگذارد؟»
این رسانه اشاره میکند که قلعهنویی با فشار به مهدی تاج، او را مجبور میکند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند: «کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن ۱۰ درصد پاداش صعود به جام جهانی را میگرفت. قلعهنویی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری دو جلسه، اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول پرداخت شد.»
تسنیم همچنین مینویسد که ادعای «ایثار» قلعهنویی برای پاداش ۸۰۰ هزار دلاری درحالی است که او این پاداش که ۱۴۰ میلیارد تومان میشود را «برای جام جهانی ۴۸ تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته ۸.۵ سهمیه بود نه ۴.۵ تیم گرفته است.»
این رسانه با پیشنهاد تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی، نوشته است: «او البته که ایثار نکرده است. آرزوی هر فردی است که روی نیمکت تیم ملی کشورش بنشیند و آرزوی هر مربیای است که در جام جهانی حضور داشته باشد. حالا هم که قرارداد قلعهنویی رو به اتمام است او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش میگوید حقش است را بگیرد.»