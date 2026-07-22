گاردین در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، با اشاره به صراحت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا می‌نویسد؛

همان‌طور که بارها اتفاق افتاده، این بار نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، موضوعی را آشکارا بیان کرد که دیگران ترجیح می‌دادند درباره آن سکوت کنند.

ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز که پیش از فینال جام جهانی پخش شد، خطاب به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «باید دوباره این کار را انجام دهیم و باید زمانی باشد که من هنوز اینجا هستم. شنیدی، جیانی؟»

در طول یک ماه گذشته، پیشنهاد میزبانی آمریکا برای جام جهانی ۲۰۳۸ به یکی از موضوع‌های اصلی گفت‌وگو در هتل‌هایی تبدیل شده بود که مدیران فوتبال از سراسر جهان در آنها اقامت داشتند. آنها از اشتیاق ظاهرا بی‌پایان آمریکا برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و آمادگی هواداران برای پرداخت هر هزینه‌ای جهت حضور در این رویدادها شگفت‌زده بودند.

فیفا مدتی است که به طور آرام اما فعال از یک پیشنهاد میزبانی آمریکا حمایت می‌کند و نشست شنبه در هتل والدورف آستوریا در خیابان پارک نیویورک، دلیل این موضوع را روشن‌تر کرد.

جیانی اینفانتینو به نمایندگان ۲۱۱ عضو فیفا اعلام کرد پیش‌بینی درآمد این نهاد در چرخه چهار ساله کنونی از ۱۱ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بخش عمده این رشد ناشی از جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات ویژه (VIP) بوده است.

به نوشته گاردین، یک منبع فیفا اعلام کرد تنها درآمد فروش بلیت و خدمات ویژه (صندلی‌های ویژه (VIP)، پذیرایی با غذا و نوشیدنی، دسترسی به سالن‌های اختصاصی، خدمات ویژه پیش و پس از مسابقه، گاهی دیدار با چهره‌های ورزشی یا امکانات اختصاصی دیگر) مخصوصا در آمریکا، از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته و برای نخستین بار ارزش این بخش از درآمد از حق پخش تلویزیونی جام جهانی بیشتر شده است.

یکی از مدیران ارشد شرکت‌های همکار فیفا در حوزه خدمات لوکس و VIP گفت: «فیفا می‌خواهد هرچه سریع‌تر دوباره به آمریکا بازگردد.»

درآمد سرسام‌آور حق‌پخش تلویزیونی

در حالی که فروش بلیت فراتر از انتظار بوده و مدل قیمت‌گذاری شناور و بازار فروش مجدد بلیت، که در فرهنگ ورزشی آمریکا جا افتاده، به این موفقیت کمک کرده است، فیفا در یک حوزه مهم درآمد هنگفتی را از دست داده و همین موضوع نیز دلیل دیگری برای بازگشت سریع به آمریکاست.

فیفا در توافقی غیرمعمول، بدون برگزاری مزایده، حق پخش انگلیسی‌زبان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به شبکه فاکس اسپورت واگذار کرد. این تصمیم برای جلوگیری از شکایت حقوقی پس از انتقال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به فصل زمستان گرفته شد؛ تغییری که با فصل مسابقات لیگ‌های ورزشی آمریکا، به‌ویژه NFL و NBA، تداخل پیدا کرده بود.

در نبود رقابت میان شبکه‌های تلویزیونی، فاکس حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ را با پرداخت ۴۸۵ میلیون دلار به دست آورد؛ همان مبلغی که برای جام جهانی قطر پرداخت کرده بود، در حالی که مسابقات ۲۰۲۶، ۴۰ بازی بیشتر داشت و در خاک آمریکا برگزار شد.

برای مقایسه، قراردادهای حق پخش داخلی لیگ فوتبال آمریکایی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد و لیگ NBA نیز سالانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند.

فاکس در تابستان امسال از این قرارداد سود زیادی برده است و کارشناسان صنعت رسانه پیش‌بینی می‌کنند درآمد این شبکه از آگهی‌های بازرگانی به بیش از یک میلیارد دلار برسد. افزایش تعداد و ارزش تبلیغات نیز به دلیل اضافه شدن وقفه‌های نوشیدن آب در مسابقات بوده است.

به نوشته گاردین، فیفا مصمم است در قراردادهای آینده حق پخش تلویزیونی، درآمدی را که بسیاری آن را از دست‌رفته می‌دانند، از بازار آمریکا جبران کند.

در حالی که فیفا با نارضایتی شاهد سودآوری فاکس بوده است، انتظار می‌رود شبکه‌های ESPN و NBC برای حق پخش جام جهانی ۲۰۳۰ وارد رقابت شوند. همچنین گفت‌وگوهای اولیه‌ای با نتفلیکس نیز برای حضور در این مزایده انجام شده است.

نتفلیکس پیش‌تر با خرید حق پخش جام جهانی زنان ۲۰۲۷ و ۲۰۳۱ در آمریکا، علاقه روزافزون خود به فوتبال را نشان داده است. برگزاری جام جهانی مردان در آمریکا هفت سال بعد نیز می‌تواند موج تازه‌ای از رونق برای این شرکت ایجاد کند.

اساسنامه فیفا هم مشکلی ندارد

هیچ کشوری تاکنون در فاصله ۱۲ سال دو بار میزبان جام جهانی نبوده است، اما اساسنامه فیفا و تصمیم‌های اخیر این نهاد درباره میزبانی، امکان وقوع چنین اتفاقی را فراهم می‌کند.

با برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و شش کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه و میزبانی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۴، قوانین چرخش کنفدراسیون‌های فیفا اجازه می‌دهد آمریکای شمالی یا اقیانوسیه برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ نامزد شوند.

فوتبال استرالیا قصد داشت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ نامزد شود، اما پس از آنکه فیفا کمتر از یک ماه برای ثبت رسمی درخواست فرصت داد، از رقابت کنار کشید و عربستان سعودی بدون رقیب به عنوان میزبان انتخاب شد؛ روشی که گفته می‌شود مورد علاقه جیانی اینفانتینو است.

در عین حال، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نسبت به میزبانی دوباره آمریکا تردیدهایی دارد، زیرا می‌خواهد فرصت بیشتری در اختیار دیگر اعضای خود قرار دهد.

کاستاریکا، جاماییکا و مکزیک به پیشنهاد مشترک میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ اضافه شده‌اند و ممکن است برای جام جهانی ۲۰۳۸ نیز یک پیشنهاد مشترک شکل بگیرد، هرچند ترامپ ترجیح می‌دهد آمریکا به تنهایی میزبان باشد.

او به فاکس نیوز گفت: «با توجه به اعداد و ارقام، بلافاصله دوباره درخواست میزبانی خواهیم داد.»

شاید ناگهان غافلگیر شدید

فیفا هنوز جدول زمانی آغاز روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ را اعلام نکرده است، اما تجربه نشان می‌دهد این نهاد می‌تواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود با سرعت عمل کند.

روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ در اکتبر ۲۰۲۴ به‌طور ناگهانی آغاز شد و بسیاری از کنفدراسیون‌ها را غافلگیر کرد. جیانی اینفانتینو تنها ۲۵ روز بعد اعلام کرد که عربستان سعودی میزبان این مسابقات خواهد بود و این تصمیم دو ماه بعد در یک نشست فوق‌العاده مجازی اعضای فیفا به تایید رسید.

انتظار می‌رود جیانی اینفانتینو سال آینده در کنگره فیفا در مراکش، بدون رقیب برای چهارمین دوره کامل ریاست خود انتخاب شود و پس از آن، توجه‌ها به رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ معطوف خواهد شد.

مگر آنکه تغییری بی‌سابقه در قانون اساسی آمریکا رخ دهد و امکان یک دوره ریاست‌جمهوری دیگر فراهم شود، دونالد ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ از سمت خود کنار برود؛ موضوعی که ممکن است به ضرب‌الاجل غیررسمی فیفا برای تعیین میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ تبدیل شود.