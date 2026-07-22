محمد صدرا رحیمزاده، قهرمان ۱۸ ساله ژیمناستیک تهران درگذشت
محمدصدرا رحیمزاده، ورزشکار ۱۸ ساله و از قهرمانان ژیمناستیک استان تهران، که هفته گذشته هنگام تمرین دچار سانحه شده بود، درگذشت.
محمدصدرا رحیمزاده، ورزشکار ۱۸ ساله و از قهرمانان ژیمناستیک استان تهران، که هفته گذشته هنگام تمرین دچار سانحه شده بود، درگذشت.
تسنیم خبر داده که او هنگام تمرین در سالن تخصصی ژیمناستیک برادران آذرپی، در حضور مربیان و هنگام فرود از دار حلقه، دچار آسیبدیدگی شد و پس از انتقال به بیمارستان، در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود.
روزنامه گاردین در گزارشی پیشبینی کرده که آمریکا میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ خواهد شد. چیزی که ترامپ در ضیافت شام پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا خواست، با یک انگیزه بالا همراه شده است؛ جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات VIP در حاشیه مسابقات در آمریکا.
گاردین در این گزارش که روز سهشنبه منتشر شده، با اشاره به صراحت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مینویسد؛
همانطور که بارها اتفاق افتاده، این بار نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، موضوعی را آشکارا بیان کرد که دیگران ترجیح میدادند درباره آن سکوت کنند.
ترامپ در گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز که پیش از فینال جام جهانی پخش شد، خطاب به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، گفت: «باید دوباره این کار را انجام دهیم و باید زمانی باشد که من هنوز اینجا هستم. شنیدی، جیانی؟»
در طول یک ماه گذشته، پیشنهاد میزبانی آمریکا برای جام جهانی ۲۰۳۸ به یکی از موضوعهای اصلی گفتوگو در هتلهایی تبدیل شده بود که مدیران فوتبال از سراسر جهان در آنها اقامت داشتند. آنها از اشتیاق ظاهرا بیپایان آمریکا برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و آمادگی هواداران برای پرداخت هر هزینهای جهت حضور در این رویدادها شگفتزده بودند.
فیفا مدتی است که به طور آرام اما فعال از یک پیشنهاد میزبانی آمریکا حمایت میکند و نشست شنبه در هتل والدورف آستوریا در خیابان پارک نیویورک، دلیل این موضوع را روشنتر کرد.
جیانی اینفانتینو به نمایندگان ۲۱۱ عضو فیفا اعلام کرد پیشبینی درآمد این نهاد در چرخه چهار ساله کنونی از ۱۱ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. بخش عمده این رشد ناشی از جهش درآمد حاصل از فروش بلیت و خدمات ویژه (VIP) بوده است.
به نوشته گاردین، یک منبع فیفا اعلام کرد تنها درآمد فروش بلیت و خدمات ویژه (صندلیهای ویژه (VIP)، پذیرایی با غذا و نوشیدنی، دسترسی به سالنهای اختصاصی، خدمات ویژه پیش و پس از مسابقه، گاهی دیدار با چهرههای ورزشی یا امکانات اختصاصی دیگر) مخصوصا در آمریکا، از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته و برای نخستین بار ارزش این بخش از درآمد از حق پخش تلویزیونی جام جهانی بیشتر شده است.
یکی از مدیران ارشد شرکتهای همکار فیفا در حوزه خدمات لوکس و VIP گفت: «فیفا میخواهد هرچه سریعتر دوباره به آمریکا بازگردد.»
درآمد سرسامآور حقپخش تلویزیونی
در حالی که فروش بلیت فراتر از انتظار بوده و مدل قیمتگذاری شناور و بازار فروش مجدد بلیت، که در فرهنگ ورزشی آمریکا جا افتاده، به این موفقیت کمک کرده است، فیفا در یک حوزه مهم درآمد هنگفتی را از دست داده و همین موضوع نیز دلیل دیگری برای بازگشت سریع به آمریکاست.
فیفا در توافقی غیرمعمول، بدون برگزاری مزایده، حق پخش انگلیسیزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا را به شبکه فاکس اسپورت واگذار کرد. این تصمیم برای جلوگیری از شکایت حقوقی پس از انتقال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به فصل زمستان گرفته شد؛ تغییری که با فصل مسابقات لیگهای ورزشی آمریکا، بهویژه NFL و NBA، تداخل پیدا کرده بود.
در نبود رقابت میان شبکههای تلویزیونی، فاکس حق پخش جام جهانی ۲۰۲۶ را با پرداخت ۴۸۵ میلیون دلار به دست آورد؛ همان مبلغی که برای جام جهانی قطر پرداخت کرده بود، در حالی که مسابقات ۲۰۲۶، ۴۰ بازی بیشتر داشت و در خاک آمریکا برگزار شد.
برای مقایسه، قراردادهای حق پخش داخلی لیگ فوتبال آمریکایی سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار ارزش دارد و لیگ NBA نیز سالانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد کسب میکند.
فاکس در تابستان امسال از این قرارداد سود زیادی برده است و کارشناسان صنعت رسانه پیشبینی میکنند درآمد این شبکه از آگهیهای بازرگانی به بیش از یک میلیارد دلار برسد. افزایش تعداد و ارزش تبلیغات نیز به دلیل اضافه شدن وقفههای نوشیدن آب در مسابقات بوده است.
به نوشته گاردین، فیفا مصمم است در قراردادهای آینده حق پخش تلویزیونی، درآمدی را که بسیاری آن را از دسترفته میدانند، از بازار آمریکا جبران کند.
در حالی که فیفا با نارضایتی شاهد سودآوری فاکس بوده است، انتظار میرود شبکههای ESPN و NBC برای حق پخش جام جهانی ۲۰۳۰ وارد رقابت شوند. همچنین گفتوگوهای اولیهای با نتفلیکس نیز برای حضور در این مزایده انجام شده است.
نتفلیکس پیشتر با خرید حق پخش جام جهانی زنان ۲۰۲۷ و ۲۰۳۱ در آمریکا، علاقه روزافزون خود به فوتبال را نشان داده است. برگزاری جام جهانی مردان در آمریکا هفت سال بعد نیز میتواند موج تازهای از رونق برای این شرکت ایجاد کند.
اساسنامه فیفا هم مشکلی ندارد
هیچ کشوری تاکنون در فاصله ۱۲ سال دو بار میزبان جام جهانی نبوده است، اما اساسنامه فیفا و تصمیمهای اخیر این نهاد درباره میزبانی، امکان وقوع چنین اتفاقی را فراهم میکند.
با برگزاری جام جهانی ۲۰۳۰ در سه قاره و شش کشور شامل اسپانیا، پرتغال، مراکش، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه و میزبانی عربستان سعودی در سال ۲۰۳۴، قوانین چرخش کنفدراسیونهای فیفا اجازه میدهد آمریکای شمالی یا اقیانوسیه برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ نامزد شوند.
فوتبال استرالیا قصد داشت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ نامزد شود، اما پس از آنکه فیفا کمتر از یک ماه برای ثبت رسمی درخواست فرصت داد، از رقابت کنار کشید و عربستان سعودی بدون رقیب به عنوان میزبان انتخاب شد؛ روشی که گفته میشود مورد علاقه جیانی اینفانتینو است.
در عین حال، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کنکاکاف) نسبت به میزبانی دوباره آمریکا تردیدهایی دارد، زیرا میخواهد فرصت بیشتری در اختیار دیگر اعضای خود قرار دهد.
کاستاریکا، جاماییکا و مکزیک به پیشنهاد مشترک میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ اضافه شدهاند و ممکن است برای جام جهانی ۲۰۳۸ نیز یک پیشنهاد مشترک شکل بگیرد، هرچند ترامپ ترجیح میدهد آمریکا به تنهایی میزبان باشد.
او به فاکس نیوز گفت: «با توجه به اعداد و ارقام، بلافاصله دوباره درخواست میزبانی خواهیم داد.»
شاید ناگهان غافلگیر شدید
فیفا هنوز جدول زمانی آغاز روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ را اعلام نکرده است، اما تجربه نشان میدهد این نهاد میتواند برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود با سرعت عمل کند.
روند انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ در اکتبر ۲۰۲۴ بهطور ناگهانی آغاز شد و بسیاری از کنفدراسیونها را غافلگیر کرد. جیانی اینفانتینو تنها ۲۵ روز بعد اعلام کرد که عربستان سعودی میزبان این مسابقات خواهد بود و این تصمیم دو ماه بعد در یک نشست فوقالعاده مجازی اعضای فیفا به تایید رسید.
انتظار میرود جیانی اینفانتینو سال آینده در کنگره فیفا در مراکش، بدون رقیب برای چهارمین دوره کامل ریاست خود انتخاب شود و پس از آن، توجهها به رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ معطوف خواهد شد.
مگر آنکه تغییری بیسابقه در قانون اساسی آمریکا رخ دهد و امکان یک دوره ریاستجمهوری دیگر فراهم شود، دونالد ترامپ قرار است در ژانویه ۲۰۲۹ از سمت خود کنار برود؛ موضوعی که ممکن است به ضربالاجل غیررسمی فیفا برای تعیین میزبان جام جهانی ۲۰۳۸ تبدیل شود.
«متاسفم آقای امباپه، اما مربی به من گفته بود که مهارتهای شما را مهار کنم.» این جمله همراه با عکسی از پسربچهای حدود چهار ساله با گونههای تپل و چشمان آبی، پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
پسربچه داخل عکس، پائو کوبارسی در حدود چهار سالگی بود. حالا این مدافع ۱۹ ساله قهرمان جام جهانی شده و عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورده است.
اینکه اسپانیا در تمام طول مسابقات تنها یک گل دریافت کرد، تا حد زیادی به عملکرد درخشان کوبارسی در خط دفاعی مربوط میشد. او همچنین پاسوری کمنظیر است؛ ویژگیای که نقش مهمی در برتری اسپانیا در مراحل پایانی جام جهانی داشت.
کوبارسی و همتیمیهایش در فینال برابر آرژانتین تحت فشار قرار گرفتند. او در وقتهای تلفشده نیمه دوم پس از برخورد شدید انزو فرناندز به زمین افتاد؛ خطایی که باعث شد فرناندز با دومین کارت زرد، اخراج شود.
کوبارسی همچنین در دقایق پایانی وقت اضافه، زمانی که آرژانتین برای زدن گل تساوی فشار میآورد، با یک دفع توپ تماشایی مانع گلزنی مارکوس سنسی، بازیکن تعویضی آرژانتین، شد.
در تمام این لحظات، او با آرامش در قلب خط دفاع اسپانیا بازی کرد و بیشترین تعداد لمس توپ، پاس موفق، دقت پاس، پاسهای رو به جلو و دفع توپ را در میان همه بازیکنان حاضر در زمین به ثبت رساند.
او دومین بازیکنی شد که در تاریخ فینالهای جام جهانی بیش از ۱۰۰ پاس موفق ثبت کرده است. آمار مسابقه نیز نشان میدهد که چگونه ریتم بازی اسپانیا را کنترل میکرد.
در مراحل حذفی نیز همین روند ادامه داشت. کوبارسی در پیروزی ۲ بر یک اسپانیا مقابل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۹۱ پاس داد که ۹۷.۸ درصد آنها به مقصد رسید.
در دیدار برابر فرانسه، که بسیاری آن را بخت نخست قهرمانی میدانستند، کیلیان امباپه، رقیب او از رئال مادرید، تقریبا هیچ فرصت موثری پیدا نکرد. همه این اتفاقها در نخستین تورنمنت بزرگ ملی کوبارسی رقم خورد.
به نوشته سایت اتلتیک؛ کوبارسی از نسل بازیکنان آکادمی بارسلونا، متولد سال ۲۰۰۷، است؛ نسلی که لامین یامال نیز از آن برخاست. این دو در لاماسیا همتیمی بودند تا اینکه یامال در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به تیم اصلی راه یافت.
کوبارسی نیز در ژانویه ۲۰۲۴، تنها چند روز پیش از ۱۷ ساله شدن، نخستین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا مقابل یونیونیستاس سالامانکا انجام داد.
از آن زمان دیگر به عقب بازنگشت؛ هرچند پیشرفت او تا حدی زیر سایه درخشش خیرهکننده لامین یامال قرار گرفت.
او اکنون دو سال و نیم است که یکی از مهرههای ثابت بارسلونا به شمار میرود و پیشرفتش به همان اندازه چشمگیر است؛ بهویژه به دلیل ثبات عملکرد در پستی که کوچکترین اشتباه در آن میتواند به دریافت گل منجر شود.
این مدافع جوان همچنین نزدیکترین بازیکنی است که اسپانیا در سالهای اخیر به جرارد پیکه، مدافع قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا، داشته است.
او بازیکنی آرام، خونسرد و خلاق است. هرچند بلوغ فوتبالی او در این جام جهانی بسیاری را شگفتزده کرد، اما پیش از این نیز همین ویژگیها را در بارسلونا، یکی از سختگیرترین باشگاههای فوتبال جهان، نشان داده بود.
این آرامش ریشه در محل زندگی او دارد؛ روستای کوچک استانیول در منطقه کاتالونیا با تنها ۱۹۵ نفر جمعیت. کوبارسی در خانوادهای نجار به دنیا آمده و در ۱۷ سالگی، برای پروژه پایان مدرسه، یک چهارپایه چوبی ساخت و سنت خانوادگی را ادامه داد.
اگر بخواهیم استانیول را توصیف کنیم، شبیه منطقه شایر در داستان ارباب حلقهها است؛ دشتهای سرسبز، تپههای آتشفشانی، جادههای باریک و گلهای شقایق که آرامش آن را از هر ترافیکی دور نگه داشتهاند.
سال ۲۰۱۸، زمانی که کوبارسی ۱۱ سال داشت، پدر و مادرش در مسیر بازگشت از شهر ساحلی یورت ده مار به او خبر دادند که به بارسلونا پیوسته است. واکنش او همان چیزی بود که از یک کودک کاتالانی انتظار میرفت؛ از خوشحالی فریاد کشید، با وجود بسته بودن کمربند ایمنی پاهایش را در هوا تکان داد و به محض رسیدن به خانه، از خودرو بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
او به اقامتگاه لاماسیا برای بازیکنان جوانی که خارج از کاتالونیا زندگی میکردند منتقل شد. بارسلونا برای او استثنا قائل شد؛ هرچند خانهاش در کاتالونیا و نزدیک خیرونا بود، اما دورافتاده بودن روستایش باعث شد باشگاه ترجیح دهد او در اقامتگاه آکادمی زندگی کند.
با وجود آنکه از ۱۷ سالگی بازیکن ثابت بارسلونا بود، تا چند ماه پس از رسیدن به سن قانونی در سال ۲۰۲۵ همچنان در لاماسیا ماند.
افراد نزدیک به او معتقد بودند این تصمیم به حفظ فروتنی و تمرکز او کمک میکند. به همین دلیل، حتی پس از بازی در لیگ قهرمانان اروپا، شب را در خوابگاه آکادمی و کنار همسنوسالانش میگذراند. هر زمان هم که فرصت استراحت پیدا میکرد، به استانیول، پناهگاه آرامش خود، بازمیگشت.
همسایههای خانوادهاش میگویند او در روزهای تعطیل اغلب به پدر و مادرش در کار نجاری کمک میکند؛ روزهایی که کفشهای فوتبال را کنار میگذارد و دوباره همان «پائو» میشود.
او در گفتوگو با اتلتیک در ماه اکتبر گفت: «وقتی آنجا هستم، تنها هدفم این است که کنار خانواده و نزدیکترین دوستانم لحظات خوبی داشته باشم. هیچ نگرانی یا حواسپرتی دیگری وجود ندارد. هنگام فوتبال بازی کردن هم همین حس را دارم؛ متمرکز و آرام هستم.»
پس از ترک لاماسیا نیز تنها زندگی نکرد، بلکه نزد خواهر بزرگترش ایرنه رفت؛ کسی که در حال تحصیل در رشته فیزیوتراپی است. محیط زندگی او همچنان برایش آشنا مانده، هرچند شرایط زندگیاش کاملا تغییر کرده است.
کوبارسی مانند یک کهنهکار بازی میکند، اما همچنان لبخند و معصومیت همان پسربچهای را دارد که روزی از خوشحالی پیوستن به بارسلونا پاهایش را در هوا تکان میداد. البته چهرهاش نشانههایی از سختیهای فوتبال حرفهای را نیز با خود دارد؛ از جمله زمانی که در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد، بر اثر برخورد کفش یکی از بازیکنان با صورتش، به ۱۰ بخیه نیاز پیدا کرد.
کوبارسی شخصیتی آرام دارد و علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجه ندارد. خارج از زمین فوتبال نیز زندگی آرامی را ترجیح میدهد و معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانهروز میخوابد.
در اعماق وجودش، او همچنان همان پسربچه دوستداشتنی با گونههای تپل است که در عکس به دوربین نگاه میکند؛ همان کودکی که در شوخیهای شبکههای اجتماعی از «آقای امباپه» بابت مهار کردنش عذرخواهی میکند و حالا قهرمان جهان شده است.
خاویر تباس، رییس لالیگا، در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی گاتزتا دلو اسپورت، خواستار کنارهگیری جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شد: «دوران او به پایان رسیده؛ فیفا در حال نابود کردن صنعت فوتبال است.»
خاویر تباس گفت تعویق محرومیت فولارین بالوگان پس از دخالت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میتوانست به برکناری جیانی اینفانتینو منجر شود، اما حذف آمریکا از جام جهانی باعث شد این پرونده بسته شود.
خاویر تباس از احتمال برگزاری جام جهانی ۶۴ تیمی، وقفههای اجباری نوشیدن آب و افزایش زمان بین دو نیمه فینال جام جهانی انتقاد کرد و گفت فیفا تصمیمهای خود را فقط بر اساس منافعش میگیرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اینفانتینو باید کنار برود، گفت: «به نظر من بله. فکر میکنم دوران او به پایان رسیده است.»
تباس در عین حال گفت اینفانتینو، ۵۶ ساله، همچنان از حمایت فدراسیونهای ملی برخوردار است و مدعی شد نظام انتخاباتی فیفا «از اساس فاسد» است: «هیچ نامزد رقیبی وجود ندارد. هیچکس حاضر نیست فقط برای شکست خوردن نامزد شود.»
تباس افزود: «او نباید در سمتش بماند، اما شرایط کنونی به گونهای است که کنار نخواهد رفت.»
رییس لالیگا که برای تماشای قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده بود، گفت: «در چند روز گذشته در آمریکا با افراد زیادی صحبت کردم که با اینفانتینو مخالف هستند و با عملکرد او موافق نیستند.»
او افزود: «همه این را میگویند، اما هیچ اقدامی انجام نمیدهند. نمیدانم سکوت بدتر است یا همدستی، زیرا کسانی که سکوت میکنند، کاملا از آسیبی که فوتبال میبیند آگاه هستند.»
انتظار میرود اینفانتینو در کنگره ماه مارس فیفا برای چهارمین دوره متوالی دوباره انتخاب شود، اما تباس معتقد است پرونده فولارین بالوگان میتوانست موقعیت او را به خطر بیندازد.
بالوگان، مهاجم ۲۵ ساله تیم ملی آمریکا، پس از دخالت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از اجرای محرومیتش برای دیدار مرحله یکهشتم نهایی برابر بلژیک معاف شد.
تباس گفت: «تعویق اجرای محرومیت بازیکن آمریکایی موضوعی بسیار جدی بود. خوششانس بودند که بلژیک آمریکا را حذف کرد، زیرا در غیر این صورت پروندهای شکل میگرفت که شاید میتوانست به قیمت از دست رفتن سمت اینفانتینو تمام شود.»
او افزود: «از آنجا که بلژیک پیروز شد، توانستند این موضوع را پنهان کنند، اما این اتفاقها فقط نوک کوه یخ هستند.»
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در آن زمان تصمیم فیفا را «بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد. این تصمیم یکی از دلایل غیبت الکساندر چفرین، رییس یوفا، در فینال جام جهانی بود.
اینفانتینو در جریان جام جهانی امسال احتمال برگزاری مسابقاتی با حضور ۶۴ تیم را مطرح کرد، اما تباس گفت: «همه چیز نباید حول جام جهانی بچرخد.»
او افزود: «افزایش تعداد تیمهای ملی هیچ منطقی ندارد. صنعت فوتبال فقط جام جهانی نیست.»
تباس گفت: «رقابتهای داخلی ستون اصلی این ورزش هستند. آنها برای مسابقهای ۴۰ روزه که فقط شمار محدودی از بازیکنان در آن حضور دارند، صنعت فوتبالی را که دهها هزار شغل ایجاد کرده است، نابود میکنند.»
او ادامه داد: «آیا بهترین بازیکنان در جام جهانی هستند؟ قطعا، اما همین بازیکنان در لیگهای ما هم حضور دارند. ما به مسابقات ملی کمتر و حمایت بیشتر از فوتبال داخلی در همه سطوح نیاز داریم. آنها متوجه نیستند که تصمیمهای غیرمسئولانه میگیرند.»
فیفا در جام جهانی، برای همه مسابقات برگزارشده در ورزشگاههای آمریکا، مکزیک و کانادا، صرفنظر از شرایط آبوهوایی، وقفه اجباری سه دقیقهای برای نوشیدن آب را اجرا کرد.
فیفا اعلام کرد این تصمیم در راستای حفظ سلامت بازیکنان اتخاذ شده است، اما منتقدان میگویند شبکههای تلویزیونی از این وقفهها برای پخش آگهیهای تبلیغاتی استفاده میکنند.
جای خالی رییس یوفا در فینال جام جهانی
اظهارات تباس درحالی است که به نظر میرسد در اروپا، اوضاع برای اینفانتینو، خوب پیش نمیرود؛ روزنامه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آلکساندر چفرین، رییس یوفا و نائب رییس فیفا، در اعتراض به نحوه رسیدگی فیفا به پرونده محرومیت فولارین بالوگان، از حضور در فینال جام جهانی روز یکشنبه خودداری کرد.
این اقدام همچنین در ادامه اختلافهای دیگر او با نهاد حاکم بر فوتبال جهان انجام شد.
پرونده بالوگان تنها یکی از موارد اختلاف میان فیفا و یوفاست؛ دو نهادی که حتی در بهترین شرایط نیز روابط سردی با یکدیگر داشتهاند و اکنون این اختلافها شدت گرفته است.
چفرین پیش از آغاز جام جهانی نیز از قیمت بالای بلیتها انتقاد کرده و گفته بود این سیاست، فوتبال را از «هواداران واقعی و وفادار» دور میکند. برخلاف فیفا، یوفا اعلام کرده از قیمتگذاری شناور در مسابقات خود استفاده نخواهد کرد و دستکم ۴۰ درصد بلیتهای یورو ۲۰۲۸ در بریتانیا و ایرلند حدود ۶۰ پوند یا کمتر قیمت خواهند داشت.
اختلافها تنها به مسائل خارج از زمین محدود نمیشود. یوفا با اجباری شدن وقفههای آبرسانی، طولانی شدن زمان بین دو نیمه برای اجرای برنامههای موسیقی و همچنین دادن کارت قرمز به بازیکنانی که هنگام صحبت در زمین دهان خود را میپوشانند، موافق نیست.
فیفا به سود خود کار میکند
اجرای مدونا، بیتیاس، شکیرا و جاستین بیبر در برنامه بین دو نیمه فینال جام جهانی اجرا زمان معمول ۱۵ دقیقهای بین دو نیمه را به ۲۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه افزایش داد.
تباس در اعتراض به این برنامه گفت: «فیفا هر کاری را که بخواهد، هر طور که بخواهد و فقط در راستای منافع خودش انجام میدهد، نه به سود فوتبال.»
او افزود: «اگر به ۲۷ دقیقه زمان بین دو نیمه نیاز داشته باشند، همان را اجرا میکنند.»
تباس همچنین گفت: «وقفههای نوشیدن آب یک دروغ است. ما هم در لالیگا چنین وقفههایی داریم، اما فقط زمانی که هوا واقعا گرم باشد.»
او ادامه داد: «در ورزشگاههای دالاس، لسآنجلس و آتلانتا سیستم تهویه فعال بود و من روی سکوها مجبور شدم ژاکت بپوشم. این وقفهها بهانهای برای پخش تبلیغات بودند.»
تباس گفت: «این نشان میدهد نهادی بر فوتبال حکومت میکند که هر زمان بخواهد و هر تصمیمی که بخواهد، فقط بر اساس منافع خودش میگیرد، بدون آنکه سایر بخشهای فوتبال را در نظر بگیرد. در بسیاری از موارد نیز به فوتبال آسیب میزند.»
روزنامه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آلکساندر چفرین، رییس یوفا و نائب رییس فیفا، در اعتراض به نحوه رسیدگی فیفا به پرونده محرومیت فولارین بالوگون، از حضور در فینال جام جهانی روز یکشنبه خودداری کرد. این اقدام همچنین در ادامه اختلافهای دیگر او با نهاد حاکم بر فوتبال جهان انجام شد.
رییس فوتبال اروپا همراه با دیگر اعضای شورای فیفا در دیدار افتتاحیه مسابقات در مکزیکوسیتی حضور داشت و قرار بود فینال اسپانیا و آرژانتین را نیز تماشا کند.
اما چفرین پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا در بازی با بلژیک را لغو کرد، از حضور در فینال منصرف شد. بالوگان به دلیل دریافت کارت قرمز در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر بوسنی و هرزگوین از یک مسابقه محروم شده بود.
این تصمیم جنجالی، که فیفا میگوید به ریاست محمد الکمالی، رییس اماراتی کمیته انضباطی، گرفته شده، پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اتخاذ شد. ترامپ در این تماس از اینفانتینو خواسته بود محرومیت بالوگان لغو شود.
یوفا در بیانیهای این اقدام را «بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد و گفت فیفا با ایجاد این تصور که سیاست در تصمیمهای فوتبالی دخالت کرده، «از یک خط قرمز عبور کرده است.»
چندین فدراسیون عضو یوفا نیز از این تصمیم انتقاد کردند. از جمله فدراسیون فوتبال بلژیک که پیش از پیروزی ۴ بر ۱ برابر آمریکا در مرحله بعد، تنها این پیام را منتشر کرد: «این تصمیم را لغو کنید.»
اختلافهای عمیقتر میان فیفا و یوفا
پرونده بالوگان تنها یکی از موارد اختلاف میان فیفا و یوفاست؛ دو نهادی که حتی در بهترین شرایط نیز روابط سردی با یکدیگر داشتهاند و اکنون این اختلافها شدت گرفته است.
چفرین پیش از آغاز جام جهانی نیز از قیمت بالای بلیتها انتقاد کرده و گفته بود این سیاست، فوتبال را از «هواداران واقعی و وفادار» دور میکند. برخلاف فیفا، یوفا اعلام کرده از قیمتگذاری شناور در مسابقات خود استفاده نخواهد کرد و دستکم ۴۰ درصد بلیتهای یورو ۲۰۲۸ در بریتانیا و ایرلند حدود ۶۰ پوند یا کمتر قیمت خواهند داشت.
او همچنین از ناکامی فیفا در متقاعد کردن مقامهای مهاجرتی آمریکا برای صدور مجوز حضور عمر آرتان، داور سومالیایی، در جام جهانی انتقاد کرد. دو روز پس از بازگرداندن این داور، یوفا اعلام کرد او دیدار سوپرجام اروپا در ماه آینده را قضاوت خواهد کرد.
نحوه برخورد با تیم ملی ایران در جریان جام جهانی نیز از دیگر موارد اختلاف دو نهاد بود. یوفا معتقد است فیفا میتوانست و باید برای فراهم کردن شرایطی برابر برای نماینده آسیا اقدامات بیشتری انجام میداد.
اختلاف بر سر قوانین بازی
اختلافها تنها به مسائل خارج از زمین محدود نمیشود. یوفا با اجباری شدن وقفههای آبرسانی، طولانی شدن زمان بین دو نیمه برای اجرای برنامههای موسیقی و همچنین دادن کارت قرمز به بازیکنانی که هنگام صحبت در زمین دهان خود را میپوشانند، موافق نیست.
در نمونهای دیگر، یوفا به داوران کمکداور ویدیویی خود دستور داده است که موارد احتمالی تمارض را به عنوان «اشتباه در شناسایی بازیکن» بررسی نکنند.
در جام جهانی دو مورد از این دست رخ داد؛ کارت زرد تیم ریم، مدافع آمریکا، لغو و به میگل آلمیرون، بازیکن پاراگوئه، داده شد. همچنین، در اتفاقی مهمتر، بریل امبولو، مهاجم سوئیس، پس از آنکه کارت زردی که ابتدا به لئاندرو پاردس، بازیکن آرژانتین، داده شده بود به نام او ثبت شد، از زمین اخراج شد.
با این حال، هرچند همه این اختلافها میان فیفا و یوفا واقعی و جاری هستند، باید توجه داشت که چفرین مدتی است از رویدادهای فیفا فاصله گرفته است.
او در سالهای اخیر کمترین حضور ممکن را در کنگرههای سالانه فیفا داشته، با وجود آنکه به دلیل ریاست بر یوفا یکی از نایبرییسهای فیفاست.
چفرین تنها در دیدار افتتاحیه آخرین جام جهانی زنان حاضر شد و هیچیک از مسابقات جام باشگاههای جهان را از نزدیک تماشا نکرد.
با وجود اختلافهای یوفا با فیفا، حتی اگر همه ۵۵ عضو اروپایی به صورت یکپارچه رای بدهند، تنها ۵۵ رای از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا را در اختیار دارند و به نظر میرسد بسیاری از دیگر اعضا از مدیریت جیانی اینفانتینو رضایت دارند.
اسکای اسپورت ایتالیا گزارش داده است که پائولو مالدینی، مدیر فنی جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا، به همراه مشاورش لئوناردو به بارسلونا سفر کرده و طی سه روز با پپ گواردیولا دیدار و گفتوگو کردهاند تا سرمربی پیشین منچسترسیتی را برای هدایت تیم ملی این کشور متقاعد کند.
روبرتو مانچینی و آندرهآ پیرلو، ملیپوشان پیشین ایتالیا، نیز از گزینههای هدایت این تیم هستند. اگر گواردیولا این سمت را بپذیرد، دومین سرمربی غیرایتالیایی تاریخ تیم ملی ایتالیا و نخستین نفر از دهه ۱۹۶۰ خواهد بود.
این اتفاق همچنین بازگشتی جذاب به فوتبال، تنها چند ماه پس از پایان دوران موفق ۱۰ ساله او در ورزشگاه اتحاد در ماه مه، خواهد بود.
البته این نخستین تجربه گواردیولا از فوتبال ایتالیا نیست.
گواردیولا ۵۵ ساله به زبان ایتالیایی مسلط است و بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، دو دوره برای برشا و یک دوره برای رم در سری آ بازی کرد.
ایتالیا در فینال جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ انگلیس را شکست داد، اما نتوانست به سه جام جهانی اخیر راه پیدا کند.
جنارو گتوزو پس از شکست ایتالیا مقابل بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی پلیآف اروپا و ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکای شمالی، در ماه آوریل از هدایت این تیم کنار رفت.
اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید
اگر گواردیولا آماده بازگشت به مربیگری باشد، آیا اتحادیه فوتبال انگلیس برای جذب او اقدام خواهد کرد؟
انگلیس با کسب مقام سوم جام جهانی، بهترین نتیجه خود در رقابتهای مردان از زمان قهرمانی در سال ۱۹۶۶ را ثبت کرد.
با این حال، توماس توخل پس از شکست ۲ بر ۱ برابر آرژانتین در نیمهنهایی، به دلیل تعویضهای دفاعیاش که از نگاه منتقدان باعث از دست رفتن برتری یک بر صفر انگلیس شد، با انتقادهای گستردهای روبهرو شده است.
توخل ۵۲ ساله در فوریه قراردادش را برای دو سال دیگر تمدید کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ هدایت انگلیس را بر عهده گرفت و همچنان از حمایت اتحادیه فوتبال انگلیس برخوردار است.
با این وجود، وین رونی، کاپیتان پیشین انگلیس، معتقد است اگر گواردیولا در دسترس باشد، اتحادیه فوتبال انگلیس باید برای جذب او اقدام کند.
او در برنامه «The Wayne Rooney Show» پس از شکست انگلیس مقابل آرژانتین گفت: «در حال حاضر گزینه دیگری نمیبینم، مگر اینکه بروید و پپ گواردیولا را بیاورید. اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید. اگر توخل را اخراج کنیم، قرار است چه کسی را بیاوریم؟ فکر نمیکنم هیچ مربیای به خوبی توماس توخل وجود داشته باشد، مگر گواردیولا.»
به نوشته بیبیسی اسپرت، اتحادیه فوتبال انگلیس پیش از انتخاب توخل نیز با گواردیولا مذاکره کرده بود و گزارشها حاکی از آن بود که توافقی شفاهی میان دو طرف وجود داشت، اما گواردیولا در نهایت در منچسترسیتی ماند.
او در ۱۰ سال حضورش در فوتبال انگلیس، ۲۰ جام قهرمانی کسب کرد؛ از جمله شش قهرمانی لیگ برتر، سه قهرمانی جام حذفی، پنج قهرمانی جام اتحادیه و سه قهرمانی کامیونیتی شیلد.
او همچنین در سال ۲۰۲۳ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و پس از آن سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان را نیز فتح کرد.
موفقیت در هر جایی که بوده است
منچسترسیتی سومین تجربه گواردیولا در مربیگری باشگاهی بود.
او پس از آغاز کار در بارسلونا، باشگاهی که بخش عمده دوران بازیاش را در آن سپری کرد، سه فصل موفق را در بایرن مونیخ پشت سر گذاشت و در هر سه فصل قهرمان بوندسلیگا شد. همچنین دو بار جام حذفی آلمان و یک بار سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان را به دست آورد.
در فوتبال باشگاهی، تقریبا هیچ جام مهمی نیست که گواردیولا فتح نکرده باشد.
او پس از ارتقا از تیم دوم بارسلونا به تیم اصلی، این باشگاه را با سه قهرمانی لالیگا، دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، پنج جام داخلی و دو قهرمانی در سوپرجام اروپا و جام باشگاههای جهان ترک کرد.
گواردیولا پس از آخرین بازی فصل ۲۶-۲۰۲۵، که با شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر استون ویلا همراه بود، با چشمانی اشکآلود از هواداران منچسترسیتی خداحافظی کرد.
با وجود این خداحافظی احساسی، او درباره تصمیمش تردیدی نداشت.
آیا گواردیولا میتواند ایتالیا را دوباره به روزهای اوج بازگرداند؟
تیم منچسترسیتی تحت هدایت گواردیولا تا هفته پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵ برای قهرمانی با آرسنال رقابت کرد، اما در نهایت آرسنال عنوان قهرمانی را به دست آورد.
گواردیولا که از نظر ذهنی و جسمی فرسوده شده بود، گفت به «استراحت» و «فاصله گرفتن» از فوتبال باشگاهی نیاز دارد و افزود که دیگر انرژی لازم برای مسابقه دادن هر سه روز یک بار و رقابت دائمی برای کسب جام را ندارد.
اما آیا او واقعا میتواند از فوتبال دور بماند؟ و آیا فوتبال ملی، که فشار روزمره فوتبال باشگاهی را ندارد، بهترین مسیر برای بازگشت او خواهد بود؟
ایتالیا با چهار قهرمانی جام جهانی و دو قهرمانی جام ملتهای اروپا، یکی از پرافتخارترین تیمهای جهان است، اما اکنون در رده پانزدهم جهان قرار دارد و برای سومین جام جهانی پیاپی از خانه مسابقات را تماشا کرده است.
مهمترین ماموریت گواردیولا، در صورت پذیرش این سمت، صعود ایتالیا به جام ملتهای اروپا ۲۰۲۸ خواهد بود که در بریتانیا و ایرلند برگزار میشود و مسابقات انتخابی آن از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
البته او زمان زیادی برای آمادهسازی نخواهد داشت.
نخستین بازی ایتالیا، ۲۵ سپتامبر در لیگ ملتهای اروپا برابر بلژیک و در ورزشگاه المپیکوی رم، جایی که گواردیولا زمانی برای رم بازی میکرد، برگزار خواهد شد.
ایتالیا همچنین در لیگ ملتهای اروپا با ترکیه و فرانسه، تیم نیمهنهایی جام جهانی، همگروه است و در پاییز پیشرو شش مسابقه دارد.
اما گواردیولا هرگز از پذیرش چالش هراس نداشته است. شاید این، آغاز بازگشتی سریع برای یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال باشد.