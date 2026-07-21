خاویر تباس گفت تعویق محرومیت فولارین بالوگان پس از دخالت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، می‌توانست به برکناری جیانی اینفانتینو منجر شود، اما حذف آمریکا از جام جهانی باعث شد این پرونده بسته شود.

خاویر تباس از احتمال برگزاری جام جهانی ۶۴ تیمی، وقفه‌های اجباری نوشیدن آب و افزایش زمان بین دو نیمه فینال جام جهانی انتقاد کرد و گفت فیفا تصمیم‌های خود را فقط بر اساس منافعش می‌گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا اینفانتینو باید کنار برود، گفت: «به نظر من بله. فکر می‌کنم دوران او به پایان رسیده است.»

تباس در عین حال گفت اینفانتینو، ۵۶ ساله، همچنان از حمایت فدراسیون‌های ملی برخوردار است و مدعی شد نظام انتخاباتی فیفا «از اساس فاسد» است: «هیچ نامزد رقیبی وجود ندارد. هیچ‌کس حاضر نیست فقط برای شکست خوردن نامزد شود.»

تباس افزود: «او نباید در سمتش بماند، اما شرایط کنونی به گونه‌ای است که کنار نخواهد رفت.»

رییس لالیگا که برای تماشای قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ به آمریکا سفر کرده بود، گفت: «در چند روز گذشته در آمریکا با افراد زیادی صحبت کردم که با اینفانتینو مخالف هستند و با عملکرد او موافق نیستند.»

او افزود: «همه این را می‌گویند، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. نمی‌دانم سکوت بدتر است یا همدستی، زیرا کسانی که سکوت می‌کنند، کاملا از آسیبی که فوتبال می‌بیند آگاه هستند.»

انتظار می‌رود اینفانتینو در کنگره ماه مارس فیفا برای چهارمین دوره متوالی دوباره انتخاب شود، اما تباس معتقد است پرونده فولارین بالوگان می‌توانست موقعیت او را به خطر بیندازد.

بالوگان، مهاجم ۲۵ ساله تیم ملی آمریکا، پس از دخالت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از اجرای محرومیتش برای دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی برابر بلژیک معاف شد.

تباس گفت: «تعویق اجرای محرومیت بازیکن آمریکایی موضوعی بسیار جدی بود. خوش‌شانس بودند که بلژیک آمریکا را حذف کرد، زیرا در غیر این صورت پرونده‌ای شکل می‌گرفت که شاید می‌توانست به قیمت از دست رفتن سمت اینفانتینو تمام شود.»

او افزود: «از آنجا که بلژیک پیروز شد، توانستند این موضوع را پنهان کنند، اما این اتفاق‌ها فقط نوک کوه یخ هستند.»

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در آن زمان تصمیم فیفا را «بی‌سابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیه» توصیف کرد. این تصمیم یکی از دلایل غیبت الکساندر چفرین، رییس یوفا، در فینال جام جهانی بود.

اینفانتینو در جریان جام جهانی امسال احتمال برگزاری مسابقاتی با حضور ۶۴ تیم را مطرح کرد، اما تباس گفت: «همه چیز نباید حول جام جهانی بچرخد.»

او افزود: «افزایش تعداد تیم‌های ملی هیچ منطقی ندارد. صنعت فوتبال فقط جام جهانی نیست.»

تباس گفت: «رقابت‌های داخلی ستون اصلی این ورزش هستند. آنها برای مسابقه‌ای ۴۰ روزه که فقط شمار محدودی از بازیکنان در آن حضور دارند، صنعت فوتبالی را که ده‌ها هزار شغل ایجاد کرده است، نابود می‌کنند.»

او ادامه داد: «آیا بهترین بازیکنان در جام جهانی هستند؟ قطعا، اما همین بازیکنان در لیگ‌های ما هم حضور دارند. ما به مسابقات ملی کمتر و حمایت بیشتر از فوتبال داخلی در همه سطوح نیاز داریم. آنها متوجه نیستند که تصمیم‌های غیرمسئولانه می‌گیرند.»

فیفا در جام جهانی، برای همه مسابقات برگزارشده در ورزشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا، صرف‌نظر از شرایط آب‌وهوایی، وقفه اجباری سه دقیقه‌ای برای نوشیدن آب را اجرا کرد.

فیفا اعلام کرد این تصمیم در راستای حفظ سلامت بازیکنان اتخاذ شده است، اما منتقدان می‌گویند شبکه‌های تلویزیونی از این وقفه‌ها برای پخش آگهی‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند.

جای خالی رییس یوفا در فینال جام جهانی

اظهارات تباس درحالی است که به نظر می‌رسد در اروپا، اوضاع برای اینفانتینو، خوب پیش نمی‌رود؛ روزنامه تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آلکساندر چفرین، رییس یوفا و نائب رییس فیفا، در اعتراض به نحوه رسیدگی فیفا به پرونده محرومیت فولارین بالوگان، از حضور در فینال جام جهانی روز یکشنبه خودداری کرد.

این اقدام همچنین در ادامه اختلاف‌های دیگر او با نهاد حاکم بر فوتبال جهان انجام شد.

پرونده بالوگان تنها یکی از موارد اختلاف میان فیفا و یوفاست؛ دو نهادی که حتی در بهترین شرایط نیز روابط سردی با یکدیگر داشته‌اند و اکنون این اختلاف‌ها شدت گرفته است.

چفرین پیش از آغاز جام جهانی نیز از قیمت بالای بلیت‌ها انتقاد کرده و گفته بود این سیاست، فوتبال را از «هواداران واقعی و وفادار» دور می‌کند. برخلاف فیفا، یوفا اعلام کرده از قیمت‌گذاری شناور در مسابقات خود استفاده نخواهد کرد و دست‌کم ۴۰ درصد بلیت‌های یورو ۲۰۲۸ در بریتانیا و ایرلند حدود ۶۰ پوند یا کمتر قیمت خواهند داشت.

اختلاف‌ها تنها به مسائل خارج از زمین محدود نمی‌شود. یوفا با اجباری شدن وقفه‌های آب‌رسانی، طولانی شدن زمان بین دو نیمه برای اجرای برنامه‌های موسیقی و همچنین دادن کارت قرمز به بازیکنانی که هنگام صحبت در زمین دهان خود را می‌پوشانند، موافق نیست.

فیفا به سود خود کار می‌کند

اجرای مدونا، بی‌تی‌اس، شکیرا و جاستین بیبر در برنامه بین دو نیمه فینال جام جهانی اجرا زمان معمول ۱۵ دقیقه‌ای بین دو نیمه را به ۲۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه افزایش داد.

تباس در اعتراض به این برنامه گفت: «فیفا هر کاری را که بخواهد، هر طور که بخواهد و فقط در راستای منافع خودش انجام می‌دهد، نه به سود فوتبال.»

او افزود: «اگر به ۲۷ دقیقه زمان بین دو نیمه نیاز داشته باشند، همان را اجرا می‌کنند.»

تباس همچنین گفت: «وقفه‌های نوشیدن آب یک دروغ است. ما هم در لالیگا چنین وقفه‌هایی داریم، اما فقط زمانی که هوا واقعا گرم باشد.»

او ادامه داد: «در ورزشگاه‌های دالاس، لس‌آنجلس و آتلانتا سیستم تهویه فعال بود و من روی سکوها مجبور شدم ژاکت بپوشم. این وقفه‌ها بهانه‌ای برای پخش تبلیغات بودند.»

تباس گفت: «این نشان می‌دهد نهادی بر فوتبال حکومت می‌کند که هر زمان بخواهد و هر تصمیمی که بخواهد، فقط بر اساس منافع خودش می‌گیرد، بدون آنکه سایر بخش‌های فوتبال را در نظر بگیرد. در بسیاری از موارد نیز به فوتبال آسیب می‌زند.»