دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، مدت زمان و شمار کشته‌شدگان جنگ‌های افغانستان، عراق، ویتنام، کره، ونزوئلا و جمهوری اسلامی را مقایسه کرد.

ترامپ در این مقایسه شمار کشته‌شدگان را برای جنگ افغانستان ۲ هزار نفر، جنگ عراق ۴ هزار و ۶۰۰ نفر، جنگ ویتنام ۵۸ هزار و ۲۲۰ نفر و جنگ کره ۳۶ هزار و ۵۷۴ نفر ذکر کرد.

او افزود در جنگ یک روزه ونزوئلا، هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده است و در جنگ چهار ماهه با جمهوری اسلامی ۱۸ نیروی آمریکایی کشته شده‌اند.