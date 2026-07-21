ارتش کویت: در حال مقابله با حملات پهپادی هستیم
ارتش کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حمله پهپادی از خاک ایران هستند.
ارتش کویت اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حمله پهپادی از خاک ایران هستند.
والاستریت ژورنال گزارش داد اسرائیل در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی مشارکت نمیکند؛ رویکردی که بهنوشته این روزنامه، در حال حاضر با خواست واشینگتن، متحدان عرب آمریکا و خود اسرائیل همسو است.
بر اساس این گزارش، آمریکا و کشورهای عربی نگراناند که در صورت پیوستن اسرائیل به دور جدید حملات، درگیریها در منطقه گسترش یابد و از کنترل خارج شود.
این روزنامه نوشت آمریکا و اسرائیل در جنگی که در اسفند ماه علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، در زمینه توان آتش، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی همکاری نزدیکی داشتند و یک کارزار هوایی کمسابقه را پیش بردند.
الیوت آبرامز، معاون مشاور امنیت ملی در دولت جورج دبلیو بوش و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در دولت اول دونالد ترامپ در مقالهای با اشاره به خسارات و تلفات در پایگاههای نظامی آمریکا درخاورمیانه استدلال کرده که زمان بازنگری در حفظ این پایگاهها فرا رسیده است.
بهنوشته او این پایگاهها میراثی از تصمیمات گذشته درباره استقرار نیروها در زمانی هستند که ارتش آمریکا با دشمنانی بهمراتب کمتوانتر روبهرو بود. اکنون که جنگ این آسیبپذیری را آشکار کرده، استدلالها برای انتقال نیروهای آمریکایی به نقاطی دورتر از برد موشکی و پهپادی حکومت ایران در حال تقویت شدن است.
الیوت آبرامز در مقالهای که در سایت اندیشکده شورای روابط خارجی منتشر شده، نوشته است درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، جنبهای از سیاست آمریکا را آشکار کرده که تا پیش از امسال توجه چندانی به آن نمیشد: الگوی استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه.
بهنوشته او، پایگاههای آمریکا در منطقه اکنون به اهداف حملات جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند؛ حملاتی که تاکنون به کشته شدن دستکم ۱۷ نظامی آمریکایی، زخمی شدن حدود ۵۰۰ نفر دیگر و وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به تجهیزات نظامی منجر شده است.
آبرامز در مقاله خود تاکید کرده است که این، در اصل، یک مشکل جغرافیایی است. به بیان ساده، ایالات متحده در سراسر خلیج فارس پایگاههایی دارد که بیش از حد به ایران نزدیک هستند.
بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه، پایگاه هوایی العدید در قطر است؛ جایی که پیش از آغاز جنگ کنونی حدود ۱۰ هزار نظامی آمریکایی در آن مستقر بودند. این پایگاه همچنین مقر پیشروی فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، و محل استقرار مرکز عملیات هوایی مشترک است که تمام عملیات هوایی آمریکا در سراسر خاورمیانه را هدایت میکند.
مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و همچنین فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در منطقه مرکزی نیز در بحرین قرار دارد.
آمریکا همچنین پایگاههای مهمی در کویت و امارات متحده عربی دارد و در عمان و عربستان سعودی نیز حضور نظامی دارد. تمام این پایگاهها بهراحتی در تیررس حملاتی قرار دارند که از خاک ایران انجام میگیرد.
آبرامز در ادامه نوشته است این الگوی استقرار نیروها زمانی منطقی بود که آمریکا در افغانستان و عراق با گروههای تروریستی میجنگید؛ دشمنانی که توانایی حمله به این پایگاهها را نداشتند.
در سال ۲۰۰۱، زمانی که آمریکا عملیات خود علیه طالبان در افغانستان را آغاز کرد، پایگاههای آمریکایی در خلیج فارس بسیار کارآمد و تقریباً مصون از حمله بودند. همین وضعیت در جنگ عراق که در سال ۲۰۰۳ آغاز شد نیز برقرار بود؛ هیچیک از دشمنان آمریکا توانایی هدف قرار دادن پایگاههای این کشور با موشک را نداشتند و پهپادها نیز تازه وارد میدان شده بودند و تهدید جدی محسوب نمیشدند.
آبرامز اما تاکید میکند که امروز، در رویارویی با حکومت ایران، همین الگوی استقرار بهشدت آسیبپذیر است.
با توجه به برد موشکها و پهپادهای موجود در زرادخانه جمهوری اسلامی، حتی اگر پایگاههای آمریکا دورتر نیز باشند، همچنان در معرض خطر قرار خواهند داشت، اما دستکم نیروها زمان بیشتری برای پناه گرفتن خواهند داشت.
برای مثال، اردوگاه عریفجان در کویت، که مقر پیشروی نیروهای زمینی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکاست، تنها حدود ۱۰۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد.
پایگاه دریایی آمریکا در بحرین حدود ۲۰۶ کیلومتر از ایران و پایگاه العدید نیز تنها حدود ۲۷۴ کیلومتر با ایران فاصله دارد. همه این پایگاهها کاملا در برد موشکهای ایران قرار دارند. برای مقایسه، فاصله ایران تا اسرائیل حدود ۱۷۷۰ کیلومتر است.
بهنوشته الیوت آبرامز، الگوی استقرار پایگاههای آمریکا در خلیج فارس بازتابدهنده چالشهای دوران گذشته است؛ از جمله ضرورت دفاع از متحدان آمریکا در خلیج فارس و سراسر خاورمیانه در برابر اتحاد جماهیر شوروی. شاید این الگو در جنگهای افغانستان و عراق عملکرد مناسبی داشت، اما اکنون به ساختاری منسوخ تبدیل شده که جان نظامیان آمریکایی را به خطر میاندازد؛ موضوعی که توضیح میدهد چرا بسیاری از نیروها در حال انتقال به نقاطی دورتر از ایران هستند.
اما این نیروها به کجا منتقل شدهاند؟ دهها فروند هواپیمای آمریکایی به فرودگاه بنگوریون و پایگاه هوایی رامون در اسرائیل منتقل شدهاند.
آمریکا همچنین از پایگاههایی در اردن استفاده میکند؛ کشوری که هفته گذشته نیروهای آمریکایی در آن متحمل تلفات شدند و دو نظامی خود را از دست دادند.
ژنرال بازنشسته فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، معتقد است انتقال نیروها به نقاطی دورتر از ایران و خلیج فارس باید گستردهتر شود.
او اوایل ماه ژوئیه گفت: «هیچ فرد عاقلی هرگز مقر پیشروی فرماندهی مرکزی آمریکا را در فاصله حدود ۱۰۰ مایلی از ایران، یعنی در قطر، مستقر نمیکرد؛ اما اکنون دقیقا همین وضعیت وجود دارد.»
او الگوی کنونی استقرار نیروهای آمریکا را «باقیماندهای تاریخی» توصیف کرد و گفت راهبرد استقرار پایگاههای آمریکا «با واقعیتهای موجود در میدان مطابقت ندارد.»
مککنزی نتیجه گرفت: «ما باید به سمت غرب نگاه کنیم. باید استقرار نیروها در اسرائیل را بررسی کنیم.»
به اعتقاد او، این گزینه هم بهدلیل فاصله بیشتر از ایران و هم به این دلیل مناسبتر است که اسرائیل کمترین محدودیت را برای دسترسی، استقرار نیروها و حقوق عبور هوایی آمریکا ایجاد خواهد کرد.
الیوت آبرامز در ادامه مقاله خود افزوده است که از دیگر گزینههای دورتر از ایران میتوان به غرب عربستان سعودی و مصر اشاره کرد اما هیچیک از این دو کشور سامانههای دفاع هوایی اسرائیل را ندارند و هیچکدام نیز همان میزان آزادی عمل در زمینه دسترسی، استقرار و پرواز را برای آمریکا فراهم نمیکنند.
بهنوشته او با این حال، با توجه به اینکه آمریکا هماکنون در چندین کشور حوزه خلیج فارس پایگاه دارد، بهتر است به جای متمرکز کردن همه توان هوایی خود در یک نقطه، ایجاد پایگاههای جدید در چندین مکان مختلف را بررسی کند.
آبرامز تایید کرده که البته اجرای چنین طرحی آسانتر از مطرح کردن آن است. در حالی که اسرائیل ممکن است از ایجاد یک پایگاه آمریکایی استقبال کند، مصر، عربستان سعودی یا دیگر کشورهای منطقه ممکن است چنین پایگاهی را باری بدانند که آنها را در معرض حملات قرار میدهد یا ابزاری برای افزایش اهرم فشارشان بر آمریکا جهت گرفتن امتیازهای سیاسی، یا در مورد مصر، دریافت کمکهای بیشتر از واشینگتن.
علاوه بر این، احداث پایگاههای جدید بسیار پرهزینه است؛ آن هم در شرایطی که بودجه دفاعی آمریکا از هماکنون نیز تحت فشار زیادی قرار دارد.
قطر در سال ۱۹۹۶ برای ساخت پایگاه العدید بین یک تا دو میلیارد دلار هزینه کرد و از آن زمان تاکنون نیز بیش از شش میلیارد دلار دیگر صرف نگهداری و توسعه آن کرده است.
بیتردید، الگوی جدید استقرار پایگاههای آمریکا موضوع بحثهای گستردهای خواهد بود.
دریادار بازنشسته مارک مونتگمری، از فرماندهان پیشین نیروی دریایی آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز اظهار داشت که ارتش آمریکا هماکنون نیز بیش از گذشته به پایگاههای جایگزین، بهجای پایگاههایی که بیش از حد به ایران نزدیک هستند، تکیه میکند.
او گفت: «ما دیگر مانند قبل از جنگ به آن پایگاهها متکی نیستیم. فکر میکنم ما این نیروها را جابهجا خواهیم کرد.»
بهنوشته آبرامز اینکه نیروها به کجا منتقل خواهند شد، چه زمانی این انتقال انجام میشود و چه کسی هزینه ایجاد پایگاههای جدید را پرداخت خواهد کرد، پرسشهایی است که بدون تردید هم ارتش آمریکا و هم کنگره در حال بررسی آنها هستند.
الیوت آبرامز در پایان مقاله خود تاکید کرده که کنگره بهکندی تصمیم میگیرد اما در همین فاصله، حملات به پایگاههای فعلی آمریکا ادامه دارد و این انتظار، هزینه سنگینی خواهد داشت. هرچه نیروهای آمریکایی مدت بیشتری در تیررس موشکهای ایران باقی بمانند، هزینهای که ایالات متحده از نظر آمادگی رزمی، قدرت بازدارندگی و جان نظامیان خود خواهد پرداخت، بیشتر خواهد شد.
والاستریت ژورنال گزارش داد اسرائیل در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی مشارکت نمیکند؛ رویکردی که به نوشته این روزنامه، در حال حاضر با خواست واشینگتن، متحدان عرب آمریکا و خود اسرائیل همسو است.
این روزنامه نوشت آمریکا و اسرائیل در جنگی که در ماه فوریه علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، در زمینه توان آتش، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی همکاری نزدیکی داشتند و یک کارزار هوایی کمسابقه را پیش بردند.
بر اساس این گزارش، آمریکا و کشورهای عربی نگراناند که در صورت پیوستن اسرائیل به دور جدید حملات، درگیریها در منطقه گسترش یابد و از کنترل خارج شود.
«متاسفم آقای امباپه، اما مربی به من گفته بود که مهارتهای شما را مهار کنم.» این جمله همراه با عکسی از پسربچهای حدود چهار ساله با گونههای تپل و چشمان آبی، پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
پسربچه داخل عکس، پائو کوبارسی در حدود چهار سالگی بود. حالا این مدافع ۱۹ ساله قهرمان جام جهانی شده و عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورده است.
اینکه اسپانیا در تمام طول مسابقات تنها یک گل دریافت کرد، تا حد زیادی به عملکرد درخشان کوبارسی در خط دفاعی مربوط میشد. او همچنین پاسوری کمنظیر است؛ ویژگیای که نقش مهمی در برتری اسپانیا در مراحل پایانی جام جهانی داشت.
کوبارسی و همتیمیهایش در فینال برابر آرژانتین تحت فشار قرار گرفتند. او در وقتهای تلفشده نیمه دوم پس از برخورد شدید انزو فرناندز به زمین افتاد؛ خطایی که باعث شد فرناندز با دومین کارت زرد، اخراج شود.
کوبارسی همچنین در دقایق پایانی وقت اضافه، زمانی که آرژانتین برای زدن گل تساوی فشار میآورد، با یک دفع توپ تماشایی مانع گلزنی مارکوس سنسی، بازیکن تعویضی آرژانتین، شد.
در تمام این لحظات، او با آرامش در قلب خط دفاع اسپانیا بازی کرد و بیشترین تعداد لمس توپ، پاس موفق، دقت پاس، پاسهای رو به جلو و دفع توپ را در میان همه بازیکنان حاضر در زمین به ثبت رساند.
او دومین بازیکنی شد که در تاریخ فینالهای جام جهانی بیش از ۱۰۰ پاس موفق ثبت کرده است. آمار مسابقه نیز نشان میدهد که چگونه ریتم بازی اسپانیا را کنترل میکرد.
در مراحل حذفی نیز همین روند ادامه داشت. کوبارسی در پیروزی ۲ بر یک اسپانیا مقابل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۹۱ پاس داد که ۹۷.۸ درصد آنها به مقصد رسید.
در دیدار برابر فرانسه، که بسیاری آن را بخت نخست قهرمانی میدانستند، کیلیان امباپه، رقیب او از رئال مادرید، تقریبا هیچ فرصت موثری پیدا نکرد. همه این اتفاقها در نخستین تورنمنت بزرگ ملی کوبارسی رقم خورد.
به نوشته سایت اتلتیک؛ کوبارسی از نسل بازیکنان آکادمی بارسلونا، متولد سال ۲۰۰۷، است؛ نسلی که لامین یامال نیز از آن برخاست. این دو در لاماسیا همتیمی بودند تا اینکه یامال در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به تیم اصلی راه یافت.
کوبارسی نیز در ژانویه ۲۰۲۴، تنها چند روز پیش از ۱۷ ساله شدن، نخستین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا مقابل یونیونیستاس سالامانکا انجام داد.
از آن زمان دیگر به عقب بازنگشت؛ هرچند پیشرفت او تا حدی زیر سایه درخشش خیرهکننده لامین یامال قرار گرفت.
او اکنون دو سال و نیم است که یکی از مهرههای ثابت بارسلونا به شمار میرود و پیشرفتش به همان اندازه چشمگیر است؛ بهویژه به دلیل ثبات عملکرد در پستی که کوچکترین اشتباه در آن میتواند به دریافت گل منجر شود.
این مدافع جوان همچنین نزدیکترین بازیکنی است که اسپانیا در سالهای اخیر به جرارد پیکه، مدافع قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا، داشته است.
او بازیکنی آرام، خونسرد و خلاق است. هرچند بلوغ فوتبالی او در این جام جهانی بسیاری را شگفتزده کرد، اما پیش از این نیز همین ویژگیها را در بارسلونا، یکی از سختگیرترین باشگاههای فوتبال جهان، نشان داده بود.
این آرامش ریشه در محل زندگی او دارد؛ روستای کوچک استانیول در منطقه کاتالونیا با تنها ۱۹۵ نفر جمعیت. کوبارسی در خانوادهای نجار به دنیا آمده و در ۱۷ سالگی، برای پروژه پایان مدرسه، یک چهارپایه چوبی ساخت و سنت خانوادگی را ادامه داد.
اگر بخواهیم استانیول را توصیف کنیم، شبیه منطقه شایر در داستان ارباب حلقهها است؛ دشتهای سرسبز، تپههای آتشفشانی، جادههای باریک و گلهای شقایق که آرامش آن را از هر ترافیکی دور نگه داشتهاند.
سال ۲۰۱۸، زمانی که کوبارسی ۱۱ سال داشت، پدر و مادرش در مسیر بازگشت از شهر ساحلی یورت ده مار به او خبر دادند که به بارسلونا پیوسته است. واکنش او همان چیزی بود که از یک کودک کاتالانی انتظار میرفت؛ از خوشحالی فریاد کشید، با وجود بسته بودن کمربند ایمنی پاهایش را در هوا تکان داد و به محض رسیدن به خانه، از خودرو بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
او به اقامتگاه لاماسیا برای بازیکنان جوانی که خارج از کاتالونیا زندگی میکردند منتقل شد. بارسلونا برای او استثنا قائل شد؛ هرچند خانهاش در کاتالونیا و نزدیک خیرونا بود، اما دورافتاده بودن روستایش باعث شد باشگاه ترجیح دهد او در اقامتگاه آکادمی زندگی کند.
با وجود آنکه از ۱۷ سالگی بازیکن ثابت بارسلونا بود، تا چند ماه پس از رسیدن به سن قانونی در سال ۲۰۲۵ همچنان در لاماسیا ماند.
افراد نزدیک به او معتقد بودند این تصمیم به حفظ فروتنی و تمرکز او کمک میکند. به همین دلیل، حتی پس از بازی در لیگ قهرمانان اروپا، شب را در خوابگاه آکادمی و کنار همسنوسالانش میگذراند. هر زمان هم که فرصت استراحت پیدا میکرد، به استانیول، پناهگاه آرامش خود، بازمیگشت.
همسایههای خانوادهاش میگویند او در روزهای تعطیل اغلب به پدر و مادرش در کار نجاری کمک میکند؛ روزهایی که کفشهای فوتبال را کنار میگذارد و دوباره همان «پائو» میشود.
او در گفتوگو با اتلتیک در ماه اکتبر گفت: «وقتی آنجا هستم، تنها هدفم این است که کنار خانواده و نزدیکترین دوستانم لحظات خوبی داشته باشم. هیچ نگرانی یا حواسپرتی دیگری وجود ندارد. هنگام فوتبال بازی کردن هم همین حس را دارم؛ متمرکز و آرام هستم.»
پس از ترک لاماسیا نیز تنها زندگی نکرد، بلکه نزد خواهر بزرگترش ایرنه رفت؛ کسی که در حال تحصیل در رشته فیزیوتراپی است. محیط زندگی او همچنان برایش آشنا مانده، هرچند شرایط زندگیاش کاملا تغییر کرده است.
کوبارسی مانند یک کهنهکار بازی میکند، اما همچنان لبخند و معصومیت همان پسربچهای را دارد که روزی از خوشحالی پیوستن به بارسلونا پاهایش را در هوا تکان میداد. البته چهرهاش نشانههایی از سختیهای فوتبال حرفهای را نیز با خود دارد؛ از جمله زمانی که در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد، بر اثر برخورد کفش یکی از بازیکنان با صورتش، به ۱۰ بخیه نیاز پیدا کرد.
کوبارسی شخصیتی آرام دارد و علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجه ندارد. خارج از زمین فوتبال نیز زندگی آرامی را ترجیح میدهد و معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانهروز میخوابد.
در اعماق وجودش، او همچنان همان پسربچه دوستداشتنی با گونههای تپل است که در عکس به دوربین نگاه میکند؛ همان کودکی که در شوخیهای شبکههای اجتماعی از «آقای امباپه» بابت مهار کردنش عذرخواهی میکند و حالا قهرمان جهان شده است.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء اعلام کرد که حمله آمریکا به مراکز هستهای و حساس جمهور ی اسلامی را به معنای توسعه جنگ در منطقه میداند و در صورت وقوع چنین حملهای، همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء عالیترین قرارگاه عملیاتی نظامی جمهور ی اسلامی است و مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح را برعهده دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور «بهزودی» کوه کلنگ گزلا را «هدف حمله شدید» قرار خواهد داد.
ترامپ در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقیمانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هستهای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هستهای است و ما همان را دنبال میکنیم.»
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد.