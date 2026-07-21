والاستریت ژورنال گزارش داد اسرائیل در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی مشارکت نمیکند؛ رویکردی که به نوشته این روزنامه، در حال حاضر با خواست واشینگتن، متحدان عرب آمریکا و خود اسرائیل همسو است.
این روزنامه نوشت آمریکا و اسرائیل در جنگی که در ماه فوریه علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، در زمینه توان آتش، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی همکاری نزدیکی داشتند و یک کارزار هوایی کمسابقه را پیش بردند.
بر اساس این گزارش، آمریکا و کشورهای عربی نگراناند که در صورت پیوستن اسرائیل به دور جدید حملات، درگیریها در منطقه گسترش یابد و از کنترل خارج شود.
«متاسفم آقای امباپه، اما مربی به من گفته بود که مهارتهای شما را مهار کنم.» این جمله همراه با عکسی از پسربچهای حدود چهار ساله با گونههای تپل و چشمان آبی، پس از پیروزی ۲ بر صفر اسپانیا مقابل فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
پسربچه داخل عکس، پائو کوبارسی در حدود چهار سالگی بود. حالا این مدافع ۱۹ ساله قهرمان جام جهانی شده و عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را نیز به دست آورده است.
اینکه اسپانیا در تمام طول مسابقات تنها یک گل دریافت کرد، تا حد زیادی به عملکرد درخشان کوبارسی در خط دفاعی مربوط میشد. او همچنین پاسوری کمنظیر است؛ ویژگیای که نقش مهمی در برتری اسپانیا در مراحل پایانی جام جهانی داشت.
کوبارسی و همتیمیهایش در فینال برابر آرژانتین تحت فشار قرار گرفتند. او در وقتهای تلفشده نیمه دوم پس از برخورد شدید انزو فرناندز به زمین افتاد؛ خطایی که باعث شد فرناندز با دومین کارت زرد، اخراج شود.
کوبارسی همچنین در دقایق پایانی وقت اضافه، زمانی که آرژانتین برای زدن گل تساوی فشار میآورد، با یک دفع توپ تماشایی مانع گلزنی مارکوس سنسی، بازیکن تعویضی آرژانتین، شد.
در تمام این لحظات، او با آرامش در قلب خط دفاع اسپانیا بازی کرد و بیشترین تعداد لمس توپ، پاس موفق، دقت پاس، پاسهای رو به جلو و دفع توپ را در میان همه بازیکنان حاضر در زمین به ثبت رساند.
او دومین بازیکنی شد که در تاریخ فینالهای جام جهانی بیش از ۱۰۰ پاس موفق ثبت کرده است. آمار مسابقه نیز نشان میدهد که چگونه ریتم بازی اسپانیا را کنترل میکرد.
در مراحل حذفی نیز همین روند ادامه داشت. کوبارسی در پیروزی ۲ بر یک اسپانیا مقابل بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی، ۹۱ پاس داد که ۹۷.۸ درصد آنها به مقصد رسید.
در دیدار برابر فرانسه، که بسیاری آن را بخت نخست قهرمانی میدانستند، کیلیان امباپه، رقیب او از رئال مادرید، تقریبا هیچ فرصت موثری پیدا نکرد. همه این اتفاقها در نخستین تورنمنت بزرگ ملی کوبارسی رقم خورد.
به نوشته سایت اتلتیک؛ کوبارسی از نسل بازیکنان آکادمی بارسلونا، متولد سال ۲۰۰۷، است؛ نسلی که لامین یامال نیز از آن برخاست. این دو در لاماسیا همتیمی بودند تا اینکه یامال در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به تیم اصلی راه یافت.
کوبارسی نیز در ژانویه ۲۰۲۴، تنها چند روز پیش از ۱۷ ساله شدن، نخستین بازی خود را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا مقابل یونیونیستاس سالامانکا انجام داد.
از آن زمان دیگر به عقب بازنگشت؛ هرچند پیشرفت او تا حدی زیر سایه درخشش خیرهکننده لامین یامال قرار گرفت.
او اکنون دو سال و نیم است که یکی از مهرههای ثابت بارسلونا به شمار میرود و پیشرفتش به همان اندازه چشمگیر است؛ بهویژه به دلیل ثبات عملکرد در پستی که کوچکترین اشتباه در آن میتواند به دریافت گل منجر شود.
این مدافع جوان همچنین نزدیکترین بازیکنی است که اسپانیا در سالهای اخیر به جرارد پیکه، مدافع قهرمان جام جهانی و جام ملتهای اروپا، داشته است.
او بازیکنی آرام، خونسرد و خلاق است. هرچند بلوغ فوتبالی او در این جام جهانی بسیاری را شگفتزده کرد، اما پیش از این نیز همین ویژگیها را در بارسلونا، یکی از سختگیرترین باشگاههای فوتبال جهان، نشان داده بود.
این آرامش ریشه در محل زندگی او دارد؛ روستای کوچک استانیول در منطقه کاتالونیا با تنها ۱۹۵ نفر جمعیت. کوبارسی در خانوادهای نجار به دنیا آمده و در ۱۷ سالگی، برای پروژه پایان مدرسه، یک چهارپایه چوبی ساخت و سنت خانوادگی را ادامه داد.
اگر بخواهیم استانیول را توصیف کنیم، شبیه منطقه شایر در داستان ارباب حلقهها است؛ دشتهای سرسبز، تپههای آتشفشانی، جادههای باریک و گلهای شقایق که آرامش آن را از هر ترافیکی دور نگه داشتهاند.
سال ۲۰۱۸، زمانی که کوبارسی ۱۱ سال داشت، پدر و مادرش در مسیر بازگشت از شهر ساحلی یورت ده مار به او خبر دادند که به بارسلونا پیوسته است. واکنش او همان چیزی بود که از یک کودک کاتالانی انتظار میرفت؛ از خوشحالی فریاد کشید، با وجود بسته بودن کمربند ایمنی پاهایش را در هوا تکان داد و به محض رسیدن به خانه، از خودرو بیرون پرید و شروع به دویدن کرد.
او به اقامتگاه لاماسیا برای بازیکنان جوانی که خارج از کاتالونیا زندگی میکردند منتقل شد. بارسلونا برای او استثنا قائل شد؛ هرچند خانهاش در کاتالونیا و نزدیک خیرونا بود، اما دورافتاده بودن روستایش باعث شد باشگاه ترجیح دهد او در اقامتگاه آکادمی زندگی کند.
با وجود آنکه از ۱۷ سالگی بازیکن ثابت بارسلونا بود، تا چند ماه پس از رسیدن به سن قانونی در سال ۲۰۲۵ همچنان در لاماسیا ماند.
افراد نزدیک به او معتقد بودند این تصمیم به حفظ فروتنی و تمرکز او کمک میکند. به همین دلیل، حتی پس از بازی در لیگ قهرمانان اروپا، شب را در خوابگاه آکادمی و کنار همسنوسالانش میگذراند. هر زمان هم که فرصت استراحت پیدا میکرد، به استانیول، پناهگاه آرامش خود، بازمیگشت.
همسایههای خانوادهاش میگویند او در روزهای تعطیل اغلب به پدر و مادرش در کار نجاری کمک میکند؛ روزهایی که کفشهای فوتبال را کنار میگذارد و دوباره همان «پائو» میشود.
او در گفتوگو با اتلتیک در ماه اکتبر گفت: «وقتی آنجا هستم، تنها هدفم این است که کنار خانواده و نزدیکترین دوستانم لحظات خوبی داشته باشم. هیچ نگرانی یا حواسپرتی دیگری وجود ندارد. هنگام فوتبال بازی کردن هم همین حس را دارم؛ متمرکز و آرام هستم.»
پس از ترک لاماسیا نیز تنها زندگی نکرد، بلکه نزد خواهر بزرگترش ایرنه رفت؛ کسی که در حال تحصیل در رشته فیزیوتراپی است. محیط زندگی او همچنان برایش آشنا مانده، هرچند شرایط زندگیاش کاملا تغییر کرده است.
کوبارسی مانند یک کهنهکار بازی میکند، اما همچنان لبخند و معصومیت همان پسربچهای را دارد که روزی از خوشحالی پیوستن به بارسلونا پاهایش را در هوا تکان میداد. البته چهرهاش نشانههایی از سختیهای فوتبال حرفهای را نیز با خود دارد؛ از جمله زمانی که در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر ستاره سرخ بلگراد، بر اثر برخورد کفش یکی از بازیکنان با صورتش، به ۱۰ بخیه نیاز پیدا کرد.
کوبارسی شخصیتی آرام دارد و علاقهای به قرار گرفتن در مرکز توجه ندارد. خارج از زمین فوتبال نیز زندگی آرامی را ترجیح میدهد و معمولا بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانهروز میخوابد.
در اعماق وجودش، او همچنان همان پسربچه دوستداشتنی با گونههای تپل است که در عکس به دوربین نگاه میکند؛ همان کودکی که در شوخیهای شبکههای اجتماعی از «آقای امباپه» بابت مهار کردنش عذرخواهی میکند و حالا قهرمان جهان شده است.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء اعلام کرد که حمله آمریکا به مراکز هستهای و حساس جمهور ی اسلامی را به معنای توسعه جنگ در منطقه میداند و در صورت وقوع چنین حملهای، همه منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن کشور هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء عالیترین قرارگاه عملیاتی نظامی جمهور ی اسلامی است و مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح را برعهده دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور «بهزودی» کوه کلنگ گزلا را «هدف حمله شدید» قرار خواهد داد.
ترامپ در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقیمانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هستهای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هستهای است و ما همان را دنبال میکنیم.»
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، مدت زمان و شمار کشتهشدگان جنگهای افغانستان، عراق، ویتنام، کره، ونزوئلا و جمهوری اسلامی را مقایسه کرد.
ترامپ در این مقایسه شمار کشتهشدگان را برای جنگ افغانستان ۲ هزار نفر، جنگ عراق ۴ هزار و ۶۰۰ نفر، جنگ ویتنام ۵۸ هزار و ۲۲۰ نفر و جنگ کره ۳۶ هزار و ۵۷۴ نفر ذکر کرد.
او افزود در جنگ یک روزه ونزوئلا، هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده است و در جنگ چهار ماهه با جمهوری اسلامی ۱۸ نیروی آمریکایی کشته شدهاند.
بلومبرگ سهشنبه ۳۰ تیر گزارش داد اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، با ادامه سیاست کییر استارمر، نخستوزیر پیشین، استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی بریتانیا را برای «حملات دفاعی» علیه جمهوری اسلامی، تایید کرده است؛ اقدامی که همزمان با تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، انجام میشود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه افزود کییر استارمر روز جمعه نشستی با حضور وزیران ارشد و مقامهای دولتی برگزار کرد تا پس از ازسرگیری عملیات آمریکا در اوایل این ماه، سیاست بریتانیا را بررسی کنند.
منابع آگاه گفتند وزیران حاضر در آن نشست تصمیم گرفتند سیاست کنونی ادامه یابد؛ بر اساس این سیاست، پایگاههای نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و آراف فرفورد در شهرستان گلاسترشر انگلستان میتوانند در اختیار هواپیماهای آمریکا قرار گیرند که ماموریت آنها مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به اهدافی است که برای هدف قرار دادن تنگه هرمز استفاده میشوند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا سهشنبه در جلسه سنا اعلام کرد: «جهانی خطرناک، نیازمند اقداماتی جسورانه و سریع است.»
هگست گفت پنتاگون برای رسیدگی به نیازهای فوری خود به «تزریق منابعی فوری و ضروری» نیاز دارد.
وزیر جنگ آمریکا افزود: «بدون دریافت بودجه بیشتر، برخی آموزشهای نظامی باید فورا محدود شوند.»
او گفت: «هزینه جنگ ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.»