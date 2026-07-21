قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء اعلام کرد که حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای و حساس جمهور ی اسلامی را به معنای توسعه جنگ در منطقه می‌داند و در صورت وقوع چنین حمله‌ای، همه منافع آمریکا، هم‌پیمانان و حامیان آن کشور هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء عالی‌ترین قرارگاه عملیاتی نظامی جمهور ی اسلامی است و مسئولیت طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح را برعهده دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور «به‌زودی» کوه کلنگ گزلا را «هدف حمله شدید» قرار خواهد داد.

ترامپ در یک نشست رسانه‌ای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقی‌مانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هسته‌ای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هسته‌ای است و ما همان را دنبال می‌کنیم.»

کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هسته‌ای نطنز قرار دارد.