حملات پیاپی آمریکا به جنوب ایران را نمی‌توان صرفا ادامه یک رویارویی نظامی یا پاسخی به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دانست.

الگوی اهداف انتخاب‌شده، از پایگاه‌های دریایی و انبارهای تسلیحاتی تا پل‌ها و مسیرهای مواصلاتی، نشان می‌دهد واشینگتن در حال اجرای راهبردی است که هدف آن تنها نابودی اهداف امروز نیست، بلکه شکل دادن به میدان نبرد فرداست.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است حملات اخیر مراکز فرماندهی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات، زیرساخت‌های لجستیکی و قابلیت‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

سنتکام همچنین از استقرار بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه خبر داده است؛ آرایشی که بیش از آنکه نشانه آمادگی برای یک عملیات زمینی فوری باشد، نشان می‌دهد واشینگتن تلاش کرده همه گزینه‌های نظامی را برای مراحل بعدی جنگ حفظ کند.

هدف نخست: ایجاد منطقه حائل در جنوب

نخستین هدف، کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوهای آمریکایی در خلیج فارس است.

حمله به رادارها، سامانه‌های موشکی ساحلی، مراکز دریایی و زیرساخت‌های پشتیبانی به‌تدریج توان حکومت را برای شناسایی و هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی کاهش می‌دهد و آزادی عمل بیشتری برای حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس ایجاد می‌کند.

در چنین سناریویی، بدون آنکه نیازی به اشغال خاک ایران باشد، نوعی منطقه حائل عملیاتی در جنوب شکل می‌گیرد؛ منطقه‌ای که جمهوری اسلامی همچنان بر آن حاکم است، اما توان نظامی آن برای تهدید نیروهای آمریکایی به شکل محسوسی کاهش یافته است.

روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت هدف دولت ترامپ تنها پاسخ به حملات جمهوری اسلامی نیست، بلکه خارج کردن اهرم تنگه هرمز از دست تهران پیش از هر مذاکره احتمالی است.

به نوشته این روزنامه، آمریکا تلاش می‌کند جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف‌تر پای میز مذاکره بازگردد و دیگر نتواند از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده کند.

هدف دوم: فرسایش شبکه لجستیکی جنوب

دومین هدف، کاهش تدریجی توان حکومت برای حفظ کنترل بر جنوب است.

هدف قرار گرفتن پل‌ها، جاده‌ها و مسیرهای ارتباطی تنها تخریب چند سازه نیست.

در یک جنگ فرسایشی، این حملات انتقال نیرو، تجهیزات، سوخت و پشتیبانی را از سایر نقاط کشور به جنوب، دشوارتر می‌کند و به مرور زمان، قدرت حکومت را برای واکنش سریع کاهش می‌دهد.

واشینگتن‌پست در تحلیلی تاکید کرده است حفظ برتری دریایی آمریکا در خلیج فارس بدون تضعیف زیرساخت‌های پشتیبانی جمهوری اسلامی، با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

از این منظر، حمله به شبکه‌های ارتباطی بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای فرسایش توان لجستیکی حکومت است، نه صرفا اقدامی تاکتیکی.

هدف سوم: حفظ گزینه‌های آینده

استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه به معنای تصمیم واشینگتن برای ورود نیروی زمینی نیست و بیشتر تحلیلگران نظامی چنین سناریویی را همچنان پرهزینه می‌دانند.

اما این آرایش نظامی گزینه‌های آمریکا را باز نگه می‌دارد. در صورت گسترش جنگ، کنترل یا تصرف برخی جزایر ایرانی در خلیج فارس، از نگاه بسیاری از کارشناسان، عملی‌تر از ورود به خاک ایران خواهد بود و می‌تواند فشار نظامی و سیاسی بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند.

به همین دلیل، مجموعه حملات اخیر را می‌توان تلاشی برای تغییر تدریجی موازنه قدرت در جنوب ایران دانست؛ راهبردی که بیش از تصرف سرزمین، بر سلب تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی تمرکز دارد.

دکترین جمهوری اسلامی

اگر آمریکا در حال طراحی میدان نبرد آینده است، جمهوری اسلامی نیز دکترین مشخص خود را دنبال می‌کند: افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است تهران با گسترش دامنه حملات به کشورهای منطقه و تهدید زیرساخت‌های انرژی تلاش می‌کند هزینه ادامه جنگ را برای آمریکا و شرکای عرب آن افزایش دهد.

کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

هدف چنین حملاتی تنها وارد کردن خسارت نظامی نیست، بلکه ایجاد فشار سیاسی بر کاخ سفید و دولت‌های منطقه است تا ادامه جنگ، پرهزینه‌تر از بازگشت به مذاکره به نظر برسد.

آسوشیتدپرس معتقد است دو طرف اکنون از بسیاری از خطوط قرمز گذشته‌اند؛ آمریکا دامنه حملات خود را به زیرساخت‌های لجستیکی گسترش داده و جمهوری اسلامی نیز میدان درگیری را از خاک ایران به سراسر منطقه کشانده است.

چرا ترامپ هنوز از توافق سخن می‌گوید؟

هم‌زمان با ادامه عملیات نظامی، دونالد ترامپ همچنان از امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی سخن می‌گوید.

او به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از توافق میان واشینگتن و تهران حمایت می‌کنند.

مرکز پژوهشی پیو نیز گزارش داده است اکثریت آمریکایی‌ها از گسترش جنگ و ادامه آن حمایت نمی‌کنند.

این دو واقعیت نشان می‌دهد هدف واشینگتن، دست‌کم در مقطع کنونی، لزوما تغییر حکومت نیست، بلکه افزایش فشار نظامی تا جایی است که جمهوری اسلامی با اهرم‌های بسیار کمتری وارد هرگونه مذاکره احتمالی شود.

جنگ برای بقا

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی این جنگ را تنها یک نبرد خارجی نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از راهبرد بقای خود می‌داند.

حکومت به‌خوبی می‌داند که در شرایط جنگ، جامعه بیش از هر چیز نگران امنیت، معیشت و بقا خواهد بود و احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده علیه حکومت کاهش پیدا می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه بحران‌های اقتصادی و معیشتی به نقطه اوج رسیده، خطر اعتراضات سراسری نیز افزایش یافته است.

اما در فضای جنگ، حکومت می‌تواند بخش مهمی از این فشارها را به شرایط درگیری نسبت دهد و هم‌زمان فضای امنیتی را برای کنترل جامعه تشدید کند.

در همین چارچوب، بحران انرژی مهم‌ترین اهرم باقی‌مانده جمهوری اسلامی است.

تهران بر این باور است که اگر تهدید علیه صادرات نفت، امنیت انرژی و تنگه هرمز از میان برود، فشارهای خارجی و نارضایتی‌های داخلی می‌توانند به‌طور هم‌زمان بر حکومت متمرکز شوند.

به همین دلیل، راهبرد جمهوری اسلامی تنها دفاع از مرزهای ایران نیست، بلکه دفاع از بقای نظام سیاسی است.

حمله به زیرساخت‌های انرژی، تهدید مسیرهای کشتیرانی و گسترش دامنه جنگ به کشورهای منطقه تلاشی برای خریدن زمان است؛ زمانی که حکومت امیدوار است یا به توافقی دست یابد یا مانع هم‌زمان شدن فشار خارجی و اعتراضات داخلی شود.

در مقابل، راهبرد آمریکا بر فرسایش تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی استوار شده است؛ از محدود کردن توان دریایی و لجستیکی گرفته تا کاهش اهرم انرژی و تنگه هرمز.

از این منظر، دو طرف دیگر تنها بر سر جغرافیای جنگ رقابت نمی‌کنند. واشینگتن در پی کاهش تدریجی ظرفیت جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت است و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با گسترش بحران انرژی و انتقال هزینه جنگ به دیگران، از هم‌زمان شدن فشار خارجی و نارضایتی داخلی جلوگیری کند.

شاید به همین دلیل، این جنگ بیش از آنکه نبردی بر سر خاک باشد، نبردی بر سر زمان و بقا است.