دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر در تروث سوشال، پست مسیح علینژاد درباره اعدام عرفان اسفندیاری، از معترضان دیماه، را بازنشر کرد.
مسیح علینژاد، روزنامهنگاری ایرانی، یکشنبه در شبکه ایکس نوشت در حالی که جهان مشغول تماشای جنگ است، جمهوری اسلامی، عرفان اسفندیاری، پسر ۱۹ ساله، را اعدام کرد.
او نوشت عرفان نه کسی را کشته بود و نه سلاحی حمل میکرد، جرم او پناه دادن به معترضانی بود که از نیروهای امنیتی فرار میکردند.
وزارت کشور بحرین دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد آژیرهای هشدار بار دیگر در این کشور به صدا درآمدند. همزمان، خبرگزاری دولتی کویت از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد.
ارتش کویت نیز اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است و صداهای انفجار احتمالی ناشی از رهگیری این حملات توسط سامانههای دفاعی خواهد بود.
همزمان، سپاه پاسداران با اعلام حمله به «مواضع آمریکا» در بحرین و کویت، گفت حملات موشکی و پهپادی علیه این مواضع ادامه خواهد داشت.
یک نشریه آمریکایی گزارش داد وزارت دفاع آمریکا دهها مورد از جراحت نیروهای نظامی این کشور در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن را گزارش نکرده است.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره جزییات بیشتر تلفات نظامی آمریکا و واکنشها به این موضوع میگوید
به گزارش نیویورکتایمز، در هفته منتهی به حمله روز جمعه از سوی جمهوری اسلامی، که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، تهران سه حمله دیگر نیز علیه نیروهای آمریکایی در این کشور انجام داده است.
به گفته چند مقام آمریکایی که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواستند نامشان فاش شود، این حملات دهها نظامی آمریکایی را زخمی کرد و به چند بالگرد نیز آسیب رساند.
با این حال، پنتاگون این حملات و همچنین تلفات و خسارتهای ناشی از آنها را علنی نکرد.
یک مقام نظامی آمریکا گفت فرماندهی مرکزی الزامی به انتشار اطلاعات درباره نظامیان زخمی، بهویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت بازمیگردند، ندارد.
یک مقام نظامی دیگر نیز افزود که پنتاگون دلیلی نمیبیند اطلاعاتی را منتشر کند که بتواند به تهران برای هدف قرار دادن دقیقتر پایگاههای آمریکا در اردن و دیگر نقاط خاورمیانه با موشکهای بالستیک و پهپادها کمک کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، فرماندهی مرکزی همچنین اعلام تعداد اهدافی را که هر روز در ایران هدف قرار میدهد متوقف کرده است.
یافتههای یک پژوهش جدید نشان میدهد نوعی نادر از شهابسنگها موسوم به «کندریت کربندار اورنان» احتمالا همان جرم آسمانی بوده است که ۶۶ میلیون سال پیش با زمین برخورد کرد و به انقراض حدود ۷۵ درصد از گونههای زیستی، از جمله همه دایناسورهای غیرپرنده، انجامید.
پژوهشگرانی از دانشگاه بریتیش کلمبیا و مراکز علمی در پاریس، بروکسل و وین با بررسی ایزوتوپهای نیکل بهجامانده از برخورد کرتاسه-پالئوژن به این نتیجه رسیدند.
یافتههای این پژوهش در نشریه «پیشرفتهای علم» (Science Advances) منتشر شده است.
کرتاسه-پالئوژن مرز میان دو دوره زمینشناسی در حدود ۶۶ میلیون سال پیش است که با یکی از بزرگترین رویدادهای انقراض جمعی در تاریخ زمین همزمان شد.
سرنخ تازه درباره عامل انقراض گسترده
فیلیپ کلایس، یکی از پژوهشگران این مطالعه، گفت کندریتهای کربندار اورنان تفاوت قابلتوجهی با شهابسنگهای معمولی دارند که اغلب در موزهها دیده میشوند.
او افزود: «کندریتهای کربندار اورنان در مقایسه با دیگر انواع شهابسنگهایی که تاکنون روی زمین کشف شدهاند، مقادیر بسیار کمتری از مواد فرار مانند کربن، روی، آب و بهویژه گوگرد دارند.»
به گفته کلایس، این یافته نظریه کلی درباره علت انقراض گسترده ۶۶ میلیون سال پیش را تغییر نمیدهد، اما این احتمال را که گوگرد موجود در جرم برخوردکننده عامل اصلی این فاجعه بوده باشد، کاهش میدهد.
ترکیب شیمیایی این نوع شهابسنگ نشان میدهد حجم عظیم ذرات ریزی که در پی برخورد به جو زمین پرتاب شدند، احتمالا نقش مهمتری در ایجاد پیامدهای ویرانگر این رویداد داشتهاند.
این یافته میتواند به دانشمندان کمک کند چگونگی تاثیر این برخورد بر محیط زیست و عوامل منجر به انقراض گسترده گونهها را بهتر درک کنند.
ایزوتوپهای نیکل؛ سرنخی از هویت جرم برخوردکننده
دانشمندان موسسه فیزیک زمین و دانشگاه پاریس با استفاده از نمونههایی که طی سالهای متمادی گردآوری شده بودند، اندازهگیریهای بسیار دقیقی از ایزوتوپهای نیکل انجام دادند.
این نمونهها از لایه نازکی از خاک رس به دست آمدهاند که پس از برخورد شهابسنگ در نقاط مختلف جهان بر جای مانده است.
کلایس در ادامه گفت: «این کار چالشبرانگیزی است. تنها بخش بسیار ناچیزی از جرم برخوردکننده در لایه رسی مربوط به مرز کرتاسه-پالئوژن باقی مانده است، زیرا کل شهابسنگ هنگام برخورد تبخیر شد.»
لایه رسی مربوط به این رویداد که آثار آن در سراسر جهان یافت شده، تنها حاوی مقادیر بسیار اندکی از مواد بهجامانده از جرم اولیه است و همین موضوع تعیین دقیق ماهیت جرم برخوردکننده را دشوار کرده است.
با این حال، ویژگی ایزوتوپی نیکل موجود در این لایه به پژوهشگران امکان داد دامنه احتمالات را محدود کنند و به این نتیجه برسند که جرم برخوردکننده احتمالا به گروهی نادر از شهابسنگهای کربندار تعلق داشته است.
شهابسنگ عامل انقراض دایناسورها از کجا آمده بود؟
منشا دقیق این جرم آسمانی همچنان مشخص نیست. پژوهشگران میگویند ممکن است از منطقهای دوردست در بخش بیرونی منظومه شمسی آمده باشد یا منشا آن بخش بیرونی کمربند سیارکی در نزدیکی مشتری بوده باشد.
کندریتهای کربندار تنها حدود پنج درصد از شهابسنگهایی را تشکیل میدهند که تاکنون روی زمین نمونهبرداری شدهاند و کندریتهای کربندار اورنان نیز تنها بخش بسیار کوچکی از این گروه را شامل میشوند.
این شهابسنگها از ابتداییترین مواد باقیمانده از دوران شکلگیری منظومه شمسی به شمار میروند و ترکیب اولیه خود را تا حد زیادی حفظ کردهاند.
کلایس گفت: «برخورد چنین جرم نادر و دوردستی با زمین واقعا نشان میدهد که دایناسورها تا چه اندازه بدشانس بودند.»
برخورد چیکشلوب؛ فاجعهای در مقیاس زمین
برآورد میشود جرم آسمانی عامل انقراض گسترده ۶۶ میلیون سال پیش قطری حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر داشته باشد.
این جرم با سرعتی در حدود ۶۴ هزار کیلومتر بر ساعت به زمین برخورد کرد و دهانه عظیم چیکشلوب را به وجود آورد.
محل این برخورد اکنون در زیر شبهجزیره یوکاتان مکزیک مدفون است.
حامد لک، دروازهبان پیشین پرسپولیس، با انتشار یادداشتی در استوری اینستاگرام به اظهارات علیرضا بیرانوند علیه علی دایی واکنش نشان داد و نوشت: «اگر قرار نیست علی آقا دایی و آقا کریم باقری درباره فوتبال ایران حرف بزنند، چه کسی حق دارد؟»
لک در ادامه نوشت: «به جای اینکه حرمت علی آقا، مرد بیتکرار و افتخار فوتبال ایران در آسیا و جهان را حفظ کنند و او را روی سرشان بگذارند، فضا را طوری فراهم میکنند که یک بازیکن به خودش اجازه بیاحترامی به اسطوره مردم را میدهد. کسی که وضعیتش مشخص است، این نسبت را به علی آقا میدهد؟»
گلر پیشین پرسپولیس خطاب به بیرانوند افزود: «البته با توجه به شناختی که از او دارم، نه تنها خجالت هم نمیکشد، بلکه به آن استوریها افتخار میکند و امتیاز جدیدی هم میگیرد. با این پیامها هم طبیعی است که بگوید چهار سال دیگر هم دروازهبان ایران در جام جهانی هستم. برای اینکه به اشتباهاتش در دو بازی برابر نیوزیلند و مصر پرداخته نشود، نگاهها را از مسائل فنی دور میکند تا کارشناسان و مربیان عزیز هم، به جای پرداختن به عملکردش، مثل همیشه از حاشیههای ساختهشده توسط او صحبت کنند.»
لک همچنین نوشت: «طوری هم میگوید در نوجوانی کارگری کردم که انگار همه فوتبالیستهای ایران در خانوادههای میلیاردر متولد شدهاند و فقط همین یک نفر کارگری کرده است. این نوشته را هم از ته دل و فقط به خاطر علاقهام به علی آقا نوشتم، چون نمیتوانستم ببینم مردی که مدیونش هستم و مسیر زندگیام را تغییر داده، با کملطفی روبهرو شود.»
علیرضا بیرانوند، پس از انتقاد علی دایی از او به دلیل تمجید از امیر قلعهنویی و پیشنهاد ساخت مجسمهای از سرمربی تیم ملی، با انتشار متنی در استوری اینستاگرام به شهریار فوتبال ایران واکنش نشان داد و او را با القابی از جمله «رانتخوار» و «فرصتطلب» خطاب کرد.