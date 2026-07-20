جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت در شرایط فعلی نشانهای از فراهم بودن زمینه برای آتشبس یا موفقیت مذاکرات در روزهای آینده دیده نمیشود و مجموعه شواهد از احتمال تشدید درگیریها حکایت دارد.
او افزود حتی در صورت برقراری آتشبس موقت، به دلیل اختلافهای اساسی، از جمله بر سر تنگه هرمز، احتمال دوام آن اندک است و خطر ازسرگیری درگیریها همچنان بالا خواهد بود.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اقدامات نظامی آمریکا تاکنون بیشتر واکنشی بوده و نشانهای از یک راهبرد منسجم در عملیات سنتکام دیده نمیشود.
او افزود در مقابل، جمهوری اسلامی راهبرد مشخصتری را دنبال میکند که علاوه بر تحمیل هزینه به آمریکا و کشورهای میزبان پایگاههای نظامی این کشور، بر تضعیف زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه نیز متمرکز است.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، میگوید با توجه به فاصله زیاد میان خواستههای آمریکا و انتظارات جمهوری اسلامی، در شرایط کنونی دیپلماسی بعید است بتواند تغییر اساسی در وضعیت ایجاد کند.
او افزود تا زمانی که هیچیک از طرفین به پیروزی قاطع در میدان نرسیدهاند، احتمال تداوم درگیریها همچنان بالاست.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای درباره جنگ ۴۰ روزه، وضع مجتبی خامنهای، قتل عام دیماه، کشتهشدن علی خامنهای و شماری از مقامهای ارشد حکومت، و نیز وجود حفره امنیتی در نظام توضیح داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، بخشهای مختلف سخنان عراقچی را ارزیابی میکند
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به نهمین روز حملات آمریکا، گفت راهبرد واشینگتن، فرسایش تدریجی توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی از طریق هدف قرار دادن زیرساختها و مراکز نظامی در نقاط مختلف ایران است.
او با مقایسه این روند با سیاست آمریکا در قبال عراق، گفت این حملات با هدف تضعیف تدریجی حکومت و کاهش توان بازسازی و ادامه جنگ دنبال میشود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «اگر آمریکا سناریوی تغییر حکومت در ایران را در برنامه خود داشته باشد، این حملات به تنهایی کافی نیست. اسرائیل باید وارد این جنگ شود و مراکز ثقل جمهوری اسلامی، از جمله رهبران سیاسی، نهادهای امنیتی، توان اقتصادی و ساختار حکمرانی را هدف قرار دهد. در این صورت، آمریکا این سیگنال را ارسال میکند که برنامه کلانی برای تغییر حکومت دارد.
همه چیز به این بستگی دارد که آمریکا این جنگ را چگونه میبیند. اگر آمریکا این نبرد را در چارچوبی کلان ارزیابی کند و به این نتیجه برسد که چین و روسیه در پشت پرده حضور دارند، برای تامین منافع خود، کار را در ایران به هر قیمتی به پایان خواهد رساند.»