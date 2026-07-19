قلعه‌نویی که به طور تلویحی به عادل فردوسی‌پور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره می‌کرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدم‌ها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»

قلعه‌نویی با تاکید بر انتقادش از مسئولان بابت اجازه ساخت برنامه‌های مختلف ورزشی از تلویزیون‌های اینترنتی، گفت: «یک آقا در سال ۲۰۱۴ یک امتیاز گرفت قهرمان ملی شد. در سال ۲۰۰۷ در جام ملت‌ها در ضربات پنالتی تیمم باخت و حذف شد و ما را دادگاهی کردند و بعد از آن آدم‌های همین آقایان آمدند در همان مرحله حذف شدند اما قهرمان ملی شدند.»

او گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولت‌مردان این است که چطور به این آدم‌ها تریبون می‌دهند.»

سرمربی تیم ملی گفت: «بچه‌های ما ایثار کردند، فدراسیون هزارش را گذاشتند، اما شرایط بین‌المللی اینگونه شد، اما من فرار رو به جلو نکردم. می‌توانستم گردن فدراسیون بیندازم که برنامه‌ها نشد، اما رفتیم و اقتدار فوتبال ایران را به دنیا ثابت کردیم.»

قلعه‌نویی با حمایت از دستیار اول خود، سعید الهویی، گفت: «الهویی یکی از باسوادترین افراد فوتبال و ورزش است. او گفت چند برنامه داشتیم که شروع کردند به لوده‌بازی و مسخره‌بازی.»

او گفت: «در صورت قطعی شدن صعود، به‌جای برنامه تاکتیکی مجبور شدیم برنامه پشتیبانی بدهیم و بگوییم اگر می‌خواهیم جلو باشیم، باید این کارهای خاص را انجام بدهیم.»

قلعه‌نویی بدون توضیح درباره پاداش ۱۴۰ میلیارد تومانی خود، گفت: «بچه‌ها پاداشی که قرار بود ۱۴ ماه پیش بگیرند را با تلاش تاج گرفتند. سال‌های آینده درباره‌ کاری که ما کردیم صحبت خواهند کرد، که چه کار بزرگی انجام دادیم.»

امیر قلعه‌نویی در واکنش به حواشی ساعت خود به علی دایی کنایه زد: «ساعت نشانه نظم و انضباط و وقت شناسی است. اگر سرمربی ساعت می‌بندد و کت و شلوار می‌پوشد، باید بگویید لباس شیکی پوشیده، در حد سرمربی پوشیده. اما اگر یقه‌ام را باز می‌گذاشتم و زنجیر طلا می‌انداختم، آدم خوبی بودم.»

قلعه‌نویی با کنایه دوباره به کیروش گفت: «برنامه‌های مختلفی برای حضور در جام جهانی داشتیم که با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شد، حالا من امیر قلعه‌نویی مثل مربی قبلی بیایم رئیس‌جمهور را زیر فشار بگذارم، وزیر و رئیس فدراسیون را تحت فشار بگذارم و فرار روبه جلو کنم؟»

او گفت: «یک نمونه برنامه ما این بود که به اسپانیا برویم و ۷ ساعت از زمان پرواز‌مان را کوتاه کنیم و آنجا یک بازی با اسپانیا انجام دهیم، البته هر شرایطی هم که آنها گذاشتند آقای تاج قبول کرد.»

سرمربی تیم ملی گفت: «حالا جنگ شد و ما بیایم این موضوع را به گردن رئیس فدراسیون بیندازیم و فرار روبه‌جلو کنیم؟ اسپانیا، پورتوریکو و مقدونیه حاضر نشدند با ما بازی کنند. باید برای این موضوع مسئولان را زیر فشار بگذاریم؟»