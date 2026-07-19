روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد توانایی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن اهداف حساس، نگرانیهایی را در واشینگتن درباره احتمال دریافت کمک از چین یا روسیه در زمینه هدفگیری ایجاد کرده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی توانسته است خود را با سامانههای دفاعی آمریکا تطبیق دهد و از موشکهایی استفاده میکند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام حرکت به سوی زمین قابلیت مانور دارند.
والاستریت ژورنال همچنین به نقل از افراد آگاه نوشت در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن، علاوه بر کشته شدن دو نظامی آمریکایی، شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین نیز آسیب دیدهاند.
آمریکا پس از کشتهشدن دو نظامی این کشور در حمله جمهوری اسلامی به اردن، موج تازهای از حملات هوایی را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. تشدید حملات دو طرف پس از فروپاشی آتشبس موقت، احتمال بازگشت به جنگی تمامعیار را افزایش داده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد حملات جدید ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] و به دستور دونالد ترامپ آغاز شد. به گفته سنتکام، هدف این عملیات تضعیف توانایی [حکومت] ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و «مجازات سریع» نیروهای سپاه پاسداران است که نظامیان آمریکایی را در اردن هدف قرار دادند.
خبرگزاری مهر گزارش داد منطقهای در نزدیکی سیریک در جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفت، اما تلفاتی بهجا نماند و زیرساختها نیز آسیب ندیدند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود مراکز نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندیهای دریایی [حکومت] ایران را هدف قرار داده است.
تلویزیون حکومتی ایران نیز گزارش داد حملات هوایی بامداد شنبه در هرمزگان، در مجاورت تنگه هرمز، سه کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت و به دو پل و یک تونل جادهای آسیب رساند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار قربانیان حملات سه هفته گذشته آمریکا را ۵۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی اعلام کرده است.
سنتکام گفت دو نظامی آمریکایی روز جمعه در اردن کشته و یک نظامی دیگر در عملیات مفقود شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با احتساب این تلفات، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده از آغاز جنگ به ۱۶ نفر و شمار زخمیها به بیش از ۴۲۰ نفر رسیده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش نوشت: «فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
پیش از آغاز حملات جدید آمریکا، مجتبی خامنهای گفت واشینگتن بهای «تلاش برای تشدید درگیری» را خواهد پرداخت. او در بیانیهای که رسانههای حکومتی و حسابهای رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند، گفت اقدامات واشینگتن نشان داده است امضای ترامپ «کاملا بیارزش و فاقد اعتبار» است و درباره تحمیل «هزینههایی سنگینتر و تحقیر بیشتر» به آمریکا هشدار داد. کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد و محل حضور خامنهای نیز همچنان نامشخص است.
همزمان با حملات آمریکا به پلها، تاسیسات برق و دیگر زیرساختهای ایران، جمهوری اسلامی حملات خود را به کشورهای میزبان نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا گسترش داد. کویت روز شنبه با موجی از حملات روبهرو شد و نیروهای مسلح این کشور اعلام کردند موشکهای بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردهاند. شماری از آتشنشانان و کارکنان صنعت نفت نیز هنگام مقابله با پیامدهای حملات زخمی شدند.
سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان کویت را هدف قرار داده و یک مرکز راداری در پایگاه هوایی علیالسالم را «منهدم» کرده است. شرکت نفت کویت نیز گفت یکی از تاسیسات نفتی این کشور در «حملات مکرر ایران» هدف قرار گرفت و خسارت قابلتوجه و تعدادی زخمی بر جا گذاشت.
رسانههای ایران همچنین از حمله سپاه به محل استقرار هواپیماهای رزمی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین و یک مرکز دادههای اطلاعاتی خبر دادند. تلویزیون حکومتی ایران نیز مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه آمریکا در ازرق اردن، دستکم دو جنگنده آمریکایی و سه هواپیمای دیگر «منهدم» شدند. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این ادعاها را مستقلا تایید کند.
سامانه هشدار زودهنگام عربستان سعودی نیز از ساکنان الخرج و ینبع خواست به پناهگاه بروند. الخرج در شرق ریاض میزبان یک پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی است و در ینبع، در ساحل دریای سرخ، یک پایانه مهم صادرات نفت قرار دارد. دو منبع مطلع گفتند این هشدارها پس از حمله موشکی [حکومت] ایران، نخستین حمله از این نوع به عربستان در بیش از سه ماه گذشته، صادر شد. به نوشته رویترز، دولت عربستان اظهارنظر نکرد و سپاه پاسداران نیز اشارهای به حمله به این کشور نداشت.
وزارت خارجه آمریکا در پی این تحولات، با اشاره به افزایش تنشها و احتمال «تشدید تنش پیشبینینشده» در خاورمیانه، برای شهروندان آمریکایی در سراسر جهان هشدار مسافرتی صادر کرد. این وزارتخانه هشدار داد لغو پروازها و بستهشدن دورهای حریمهای هوایی میتواند در سفرها اختلال ایجاد کند.
درگیری کنونی پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته، با هدف از کار انداختن برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی منطقهای آن، به ایران حمله کردند. جنگ از آن زمان به اختلال گسترده در عرضه انرژی، افزایش نگرانیها درباره تورم جهانی و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز منجر شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که در پی تسلط بر تنگه هرمز است؛ آبراهی که حدود یکپنجم نفت جهان در شرایط عادی از آن عبور میکند. واشینگتن میگوید در حال اجرای محاصره دریایی است و تهران نیز اعلام کرده کشتیهایی را هدف میگیرد که مقررات تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه را رعایت نکنند.
اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز در بیانیهای مشترک از [حکومت] ایران خواستند حملات و مداخله در کشتیرانی را فوری و بدون قیدوشرط متوقف کند و تنگه هرمز را بدون شرط یا دریافت هزینه باز نگه دارد. این تحولات در حالی رخ میدهد که توافق موقت آتشبس امضاشده در ماه گذشته میلادی، هفته پیش فروپاشید و حملات جمهوری اسلامی و آمریکا از آن زمان شدت گرفته است.
دن هافمن، رییس پیشین بخش خاورمیانه و مدیر ایستگاههای منطقهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا)، گفت که کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن «احتمالا باعث ایجاد یک تلاش اطلاعاتی فشرده برای تعیین چگونگی انجام حمله» توسط جمهوری اسلامی و اهداف مورد نظرش خواهد شد.
او به شبکه خبری فاکس گفت: «وقتی نیروهای دشمن به پایگاههای ما حمله میکنند، رییسجمهور از جامعه اطلاعاتی ما - نه فقط سیا، بلکه اطلاعات نظامی، آژانس امنیت ملی و اطلاعات هوایی – میخواهد تا بر اساس اطلاعات، مشخص کند که این حملات از کدام منطقه ایران انجام شده و چه شخصی دستور انجام این حملات را داده است.»
هافمن اشاره کرد بررسی اطلاعات نه تنها بر جزئیات تاکتیکی حمله، بلکه بر استراتژی گستردهتر جمهوری اسلامی نیز متمرکز خواهد بود، و افزود که تهران بهدنبال کاهش یا از بین بردن نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه و همچنین مختل کردن اقتصاد جهانی با تهدید تنگه هرمز است.
او اضافه کرد که دونالد ترامپ احتمالا در حال بررسی طیف وسیعی از گزینههای نظامی و دیپلماتیک است، اما تاکید کرد که چالش بزرگتر، یافتن راهی برای وادار کردن تهران به مذاکره در مورد برنامه هستهای، موشکهای بالیستیک و حمایت از گروههای تروریستی نیابتی است.
هافمن گفت: «ما نمیخواهیم ایران را در کنترل تنگه هرمز و با ارتشی که به شدت شکست خورده، اما قادر به مسلح شدن مجدد و بازسازی است و تهدیدهایی را برای ما در منطقه و فراتر از آن ایجاد میکند، رها کنیم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کشتهشدن دو نظامی این کشور در حمله جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن را «مایه تاسف» خواند، اما گفت آنها برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای و گسترش جنگ در خاورمیانه جان باختند. او همزمان از تشدید حملات آمریکا به ایران دفاع کرد.
ترامپ روز شنبه ۲۷ تیر ماه در گفتوگو با نیویورکپست، پس از کشتهشدن دو نظامی این کشور در اردن، از آغاز حملات تلافیجویانه به ایران دفاع کرد. او گفت عملیات برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای ضروری است و در صورت متوقف نشدن تهران، احتمال گسترش درگیری در خاورمیانه وجود دارد.
رییسجمهوری آمریکا در این گفتوگو کشتهشدن این نظامیان را «مایه تاسف» خواند، اما تاکید کرد که ماموریت آمریکا باید ادامه یابد. او گفت: «آنها جان باختند، چون نمیخواهند ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند و نمیخواهند خاورمیانه منفجر شود.»
در حمله روز جمعه به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته، دستکم چهار نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. این افراد نخستین تلفات نیروهای آمریکایی از زمان اعلام پایان آتشبس با جمهوری اسلامی از سوی ترامپ در هفته گذشته به شمار میروند.
ارتش آمریکا ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] موج تازهای از حملات هوایی علیه تهران را آغاز کرد. سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانایی جمهوری اسلامی برای «تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز» انجام شده است.
همزمان، گزارشها از تقویت حضور هوایی آمریکا در خاورمیانه حکایت دارند. جنگندههای اف۱۶ از پایگاه هوایی اشپانگدالم در آلمان و جنگندههای رادارگریز اف۳۵ از یک پایگاه آمریکایی در بریتانیا راهی منطقه شدهاند. واشینگتن طی روزهای گذشته هواپیماهای سوخترسان بیشتری نیز به منطقه اعزام کرده است.
ترامپ همواره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را یکی از منافع اساسی امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و هشدار داده است که ایرانِ مجهز به سلاح هستهای، خاورمیانه را بیثبات و متحدان واشینگتن را تهدید خواهد کرد. او در گفتوگوی تازه خود نیز کشتهشدن نظامیان آمریکایی را بخشی از تلاش برای جلوگیری از تحقق این سناریو دانست.
ترامپ هفته گذشته پس از آن آتشبس با [حکومت] ایران را پایانیافته اعلام کرد که تهران سه کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داد. بر اساس یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و [حکومت] ایران برای تثبیت آتشبس تنظیم شده بود، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را دوباره به روی کشتیرانی باز میکرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همزمان با آغاز حملات تلافیجویانه آمریکا به تهران به دلیل کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن، از جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد.
او گفت که آنها نهایت فداکاری را برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هستهای انجام دادند.
ترامپ در گفتوگو با نیویورک پست همچنین هشدار داد که اگر تهران متوقف نشود، منطقه میتواند به درگیری گستردهتری کشیده شود.
رایلی مور، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده باید به افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی ادامه دهد اما از اعزام نیروی زمینی خودداری کند.
او استدلال کرد که استراتژی فعلی هنوز میتواند تهران را به میز مذاکره بازگرداند.
مور افزود: «طرفدار اعزام نیروی زمینی نیستم، زیرا فکر میکنم اهداف ما از طریق ابزارهایی که تاکنون این درگیری را دنبال کردهایم، قابل دستیابی است.»
این نماینده کنگره اضافه کرد که به اعتقاد او، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با افزایش فشار نظامی و در عین حال، باز گذاشتن احتمال مذاکرات آینده با تهران، استراتژی درستی را دنبال میکند.
او اشاره کرد که تهران در نهایت باید تصمیم بگیرد که «در این مورد چقدر حاضر به تحمل درد و رنج است» و گفت که معتقد است ادامه فشار در نهایت میتواند تهران را مجبور به مذاکره در مورد برنامه هستهای خود کند.