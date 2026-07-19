رییس مجلس اعیان اردن: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و اردن خبیثانه است
فیصل الفایز، رییس مجلس اعیان اردن، در گفتوگو با العربیه اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و اردن «اقدامی خبیثانه» است و این اقدامات به تشدید تنشها در منطقه دامن میزند.
او در ادامه گفت: «جمهوری اسلامی همانند اسرائیل، جاهطلبیهای توسعهطلبانه دارد.»
رییس مجلس اعیان اردن همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی خطری برای همه کشورهای منطقه به شمار میرود و بازوهای رسانهای تهران برای ایجاد آشوب و فتنه در اردن تلاش میکنند.
فیصل الفایز در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «جمهوری اسلامی با حمله به اردن میخواهد بر آمریکا فشار وارد کند و نباید در امور کشورهای عربی دخالت کند.»