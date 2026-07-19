منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری، جوان ۱۹ ساله و از متهمان پرونده «میدان علیخانی اصفهان» در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ که خبر اعدام او پیش‌تر منتشر شده بود، بدون حضور خانواده دفن شد. هم‌زمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی، متهم دیگر این پرونده، را تایید کرد.

یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری، عصر یک‌شنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنج‌ونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.

طبق این اطلاعات، مقام‌های حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئین‌میاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گل‌محمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ ۱۴۰۴، در اصفهان، اعدام شدند.

اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.

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