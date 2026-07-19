صفحه رسمی وزارت دفاع کویت در ایکس اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد یکشنبه ۲۸ تیر، چند موشک بالستیک و پهپاد «دشمن» را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند.
در این بیانیه آمده است حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات وزارت برق کویت، باعث آتشسوزی گسترده شده است.
این بیانیه تایید میکند این حملات همچنان تاسیسات غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی کویت را هدف قرار داده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری، جوان ۱۹ ساله و از متهمان پرونده «میدان علیخانی اصفهان» در انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ که خبر اعدام او پیشتر منتشر شده بود، بدون حضور خانواده دفن شد. همزمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی، متهم دیگر این پرونده، را تایید کرد.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری، عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنجونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.
طبق این اطلاعات، مقامهای حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئینمیاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گلمحمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، در اصفهان، اعدام شدند.
اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.
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ویدیویی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در آن، یک شهروند میگوید «هر کس که پولدار باشد یک موتور برق در بازار تهران راه میاندازد» و در ادامه از آلودگی صوتی این دستگاهها انتقاد میکند.
در روزهای گذشته قطعی برق در مناطق مختلف ایران افزایش داشته است.
شبکه العربیه به نقل از چند منبع گزارش داد یک هیات بلند پایه جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ تیر برای سفری دو روزه وارد اسلامآباد خواهد شد.
پیشتر نیز شبکه المیادین به نقل از منابعی گزارش داد که اسکندر مومنی، وزیر کشور، برای سفری یکروزه به پاکستان میرود.
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی، به برنامه «تیتر اول» گفت اگر آمریکا بخواهد جنگ با جمهوری اسلامی را ادامه دهد یا آن را تشدید کند، موفقیت این عملیات بدون مشارکت اسرائیل دشوار خواهد بود.
او افزود اگر فشارهای کنونی به تغییر در تصمیمگیری رهبران باقیمانده جمهوری اسلامی منجر نشود، احتمال دارد آمریکا بازگشت اسرائیل به این جنگ را بهطور جدی بررسی کند.
صفحه رسمی وزارت خارجه کویت در ایکس، با انتشار بیانیهای اعلام کرد مسئولیت حمله صبح یکشنبه ۲۸ خرداد به یک ایستگاه تولید برق و آبشیرینکن در این کشور، از نظر حقوقی و اخلاقی برعهده جمهوری اسلامی است.
وزارت خارجه کویت همچنین پیامدها و تبعات ناشی از این حملات را نیز متوجه جمهوری اسلامی دانست.
در این بیانیه آمده است هدف قرار دادن عمدی و تکراری تاسیسات حیاتی و غیرنظامی، نشاندهنده رویکردی تهاجمی و سازمانیافته است و تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی غیرنظامیان ایجاد میکند.