سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید دریایی در منطقه به ویژه دریای سرخ، همچنان بالا ارزیابی میشود.
این سازمان همچنین نوشت: «احتمال ادامه حملات و اختلال در فعالیتهای دریایی وجود دارد.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرد کشتیها باید هنگام عبور از منطقه، اقدامات احتیاطی امنیتی را رعایت کنند.
صفحه رسمی وزارت امور خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در یک گفتوگوی تلفنی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند.
در این بیانیه همچنین بر اعلام همبستگی کامل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی تاکید شده است.
وزرای خارجه اردن و بحرین همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند.
بنا بر گزارشها، موشک پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی به اردن در آسمان بندر عقبه از شهر مرزی ایلات در اسرائیل نیز دیده شده است. ارتش اسرائیل برآورد میکند که موشک توسط سامانههای دفاعی آمریکا رهگیری شدهاند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
حساب رسمی وزارت خارجه امارات متحده عربی در ایکس، با انتشار بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است، حملات خصمانه جمهوری اسلامی، نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها است.
در این بیانیه همچنین نوشته شده امارات متحده عربی، حمایت خود را از تمامی اقدامات معطوف به حفظ امنیت و ثبات این کشورها اعلام میکند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد انتشار مطالب، تصاویر یا ویدیوهایی که به تشخیص مرجع قضایی اخبار کذب، موجب رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی دارد.
در این بیانیه آمده است ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانهها یا صفحات مجازی خارجی، در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود، دو تا پنج سال مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به همراه دارد.
شاهرخ رامین، نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خانه ملت، اعلام کرد از ابتدای اردیبهشت تا چند روز پیش، بهدلیل جنگ و محاصره دریایی، حتی یک بشکه نفت صادر نشده است.
رامین افزود به همین دلیل، منابع افزایش مبلغ کالابرگ تامین نشده است.
نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «منابعی که باید افزایش مبلغ کالابرگ را رقم بزند، وجود نداشته و ندارد و به محض اینکه این منبع تامین شود و جریان صادرات نفت مسیر عادی خودش را پیدا کند، از طرف مردم پیگیری میکنیم که به محض تامین منبع، این افزایش رقم بخورد.»