قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد انتشار مطالب، تصاویر یا ویدیوهایی که به تشخیص مرجع قضایی اخبار کذب، موجب رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد، تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی دارد.

در این بیانیه آمده است ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌ها یا صفحات مجازی خارجی، در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود، دو تا پنج سال مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی به همراه دارد.