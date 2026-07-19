شهبانو فرح پهلوی، در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا»، در پاسخ به این پرسش که چه کسی در حال پیروزی است؛ ترامپ، اسرائیل، آیتالله یا هیچکس، گفت: «میدانم که از ۴۷ سال پیش، بزرگترین بازنده همچنان مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از داخل کشور سقوط خواهد کرد، اما ما به حمایت واقعی قدرتهای بزرگ نیاز داریم، نه همبستگی ظاهری.»
شهبانو فرح پهلوی همچنین در پاسخ به این پرسش که درباره حملات ترامپ چه فکر میکند، گفت: «امیدوار بودم که این بتواند به مبارزه مردم ایران برای آزادی کمک کند. همچنین احساس نگرانی عمیقی داشتم که با اندوهی بزرگ برای همه فرزندان ایران همراه بود؛ کسانی که جان خود را از دست میدادند.»
شهبانو فرح پهلوی درباره نقش شاهزاده رضا پهلوی بعد از جمهوری اسلامی، گفت: «شاهزاده رضا تصمیم گرفته است رهبری دوره انتقالی را برعهده بگیرد. او در پاسخ به درخواستهای بسیاری از ایرانیان که خواهان بازگشت او و رهبری او برای آزادسازی کشور هستند، مدتهاست در این مسیر فعالیت میکند، همواره خود را وقف هممیهنانش کرده و در صحنه بینالمللی نیز فعالیتی گسترده و خستگیناپذیر داشته است.»