سفارت آمریکا در اردن از تخلیه فرودگاه بینالمللی و بندر عقبه بهدلیل وجود یک تهدید خبر داد و به شهروندان این کشور در اردن توصیه کرد از سفر به فرودگاه یا بندر خودداری کنند.
عقبه در مجاورت شهر بندری ایلات اسرائیل قرار دارد. ساعاتی پیش در پی حملات جمهوری اسلامی، آژیر هشدار در اردن بهصدا در آمده بود.
در همین حال مدیرعامل بندر عقبه اردن اعلام کرد که این بندر بهطور عادی به فعالیت خود ادامه میدهد و تخلیه نشده است. سخنگوی دولت اردن نیز اعلام کرد مقامهای این کشور هیچ دستوری برای تخلیه فرودگاه یا بندر عقبه صادر نکردهاند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، این هفته برای نخستین بار راهی کاخ سفید خواهد شد تا طرحی را درباره خلع سلاح حزبالله و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دهد.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۸ تیر به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد عون در دیدار با ترامپ، پیشنهادی مکتوب درباره چگونگی برچیدن «زرادخانه عظیم حزبالله» ارائه خواهد کرد.
به گفته این مقام، عون معتقد است ترامپ تنها سیاستمداری به شمار میرود که از اهرم نفوذ لازم برای کمک به بازگرداندن حاکمیت لبنان و اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور خروج نیروهایش از این کشور برخوردار است.
عون ۶۲ ساله نخستین رییسجمهوری لبنان در حدود ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید میرود. او قرار است سهشنبه ۳۰ تیر با همتای آمریکایی خود دیدار کند.
رویترز نوشت این سفر در مقطعی حساس برای لبنان انجام میگیرد، زیرا نیروهای اسرائیلی همچنان بخشهایی از جنوب این کشور را در اختیار دارند، صدها هزار لبنانی در پی جنگ اخیر آواره شدهاند و حزبالله نیز با تلاشها برای خلع سلاح خود مخالفت کرده است.
عون پیشتر اعلام کرده بود در سفر به آمریکا از ترامپ خواهد خواست «فشار لازم را بر اسرائیل وارد کند» تا توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل به اجرا درآید.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند.
این توافق با هدف خلع سلاح حزبالله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از لبنان و فراهم کردن زمینه برای برقراری روابط مسالمتآمیز میان دو کشور شکل گرفته است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی، گفت: وظیفه تحلیل وضعیت برای جنگ یا آتشبس با شورایعالی امنیت ملی و تصمیمگیری نهایی با رهبر جمهوری اسلامی است.
او که پس از تفهامنامه موقت با آمریکا، از سوی جریان رقیب سیاسی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است، اضافه کرد: پس از آنکه آمریکا بار دیگر درخواست مذاکره بر سر غنیسازی صفر را مطرح و تهدید به حمله کرد، تصمیم بر آغاز دوباره مذاکرات گرفته شد تا «اتمام حجت» شود.
او در بخش دیگری از گفتوگو با یک یک کانال یوتیوبی اضافه کرد تاکنون مجتبی خامنهای که گفته میشود هنوز زنده و رهبر جمهوری اسلامی است را از نزدیک ندیده است.
عراقچی گفت: «فقط چند نفر معدود با ایشان ملاقات کردند»
وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی گفت: ما آن زمان (بین دو جنگ) کمیته هستهای را در داخل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل دادیم که اکنون به کمیته مذاکرات تبدیل شده و به کمیته ۶ نفره معروف است.
عراقچی اضافه کرد: ابتدا، علی شمخانی مسیولیت این کمیته را بر عهده داشت و پس از آنکه علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی رسید، ریاست این کمیته را بر عهده گرفت.
به گفته وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی «تمام بحثهای مربوط به مذاکرات، در این کمیته صورت میگرفت و مصوبات آن، عینا همان روال مصوبات شورای عالی امنیت ملی را طی میکرد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس حفظ اتحاد را شرط ضروری پیروزی در برابر دشمن دانست و از مردم خواست «اطاعت از حکم رهبر جمهوری اسلامی» را بخشی از نقش تاریخی خود در مقاومت ملی و اداره کشور تلقی کنند.
پس از تفهامنامه موقت جمهوری اسلامی و آمریکا، در پیامی که گفته شد از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که تاکنون دیده نشده است، منتشر شد. در این پیام آمده بود او «علی الاصول» نظر دیگری داشته است، اما تفاهم را پذیرفته است. این پیام سبب شد تا بخشی از جمهوری اسلامی، نسبت به تفاهمنامه اعتراضاتی مطرح کنند.
پیام دیگری منتسب به مجتبی خامنهای به تازگی منتشر شده است که در آن، بر لزوم حفظ اتحاد تاکید شده است.