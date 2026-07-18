به نوشته بیبیسی اسپرت، این مدافع بازنشسته امیدوار بود همراه با همتیمیهای سابقش در دومین حضور اسپانیا در فینال جام جهانی، دیدار برابر آرژانتین را در ورزشگاه متلایف تماشا کند.
مسافرانی که قصد دارند بدون ویزا و برای حداکثر ۹۰ روز به آمریکا سفر کنند، باید از طریق سامانه مجوز الکترونیکی سفر آمریکا (ESTA) درخواست بدهند؛ مجوزی که کاپدویلا میگوید برای او صادر نشده است.
او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا نوشت: «به کمک نیاز دارم، تازه به من گفتند که نمیتوانم همراه فرزندانم برای تماشای فینال سفر کنم، چون درخواست ESTA من رد شده است.»
او همچنین نوشت: «آیا کسی میتواند در این مورد به من کمک کند؟ نمیدانید چقدر مشتاق بودم کنار همتیمیهای سال ۲۰۱۰ و این تیم باشم و از آنها حمایت کنم. باورم نمیشود اجازه ورود به آمریکا را به من نمیدهند و چنین لحظهای را همراه فرزندانم که عاشق فوتبال هستند، از دست میدهم. اگر کسی راهحلی میداند، تا آخر عمر از او سپاسگزار خواهم بود.»
کاپدویلا همچنین از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواست برای حل این مشکل کمک کند و در پیام خود حساب وزارت ورزش اسپانیا را نیز تگ کرد.
او در گفتوگو با رادیو کوپه اسپانیا گفت معتقد است دلیل رد شدن درخواست ورودش، حضور در یک مسابقه دوستانه در ایران در سال ۲۰۱۶ بوده است.
کاپدویلا، که همراه اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۰۸ نیز شد، در آن مسابقه عضو تیمی متشکل از ستارههای سابق لالیگا بود که در تهران برابر تیم منتخب ایران به میدان رفت.
کاپدویلا نخستین چهره شناختهشدهای نیست که از ورود به آمریکا برای جام جهانی بازمیماند. ماه گذشته نیز عمر آرتان، داور سومالیایی، پس از رد شدن درخواست ورودش به آمریکا، از قضاوت در این رقابتها کنار گذاشته شد.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند عمر آرتان، داور برتر سال ۲۰۲۵ کنفدراسیون فوتبال آفریقا، پس از ورود به فرودگاه بینالمللی میامی در هشتم ژوئن، به دلیل «ارتباط با افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» از ورود به آمریکا منع شده است.
فینال روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیویورک نخستین فینال جام جهانی خواهد بود که میان قهرمان اروپا، اسپانیا، و قهرمان کوپا آمریکا، آرژانتین، برگزار میشود.
اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر برابر فرانسه در دالاس به دومین فینال تاریخ خود در جام جهانی راه یافت.
آرژانتین، قهرمان دوره قبل و پرافتخارترین تیم حاضر با سه عنوان قهرمانی، نیز با بازگشتی دیرهنگام و پیروزی ۲ بر یک برابر انگلستان، برای دومین دوره پیاپی به فینال رسید.