اسکالونی گفت: «همسرم و فرزندانم، به طور طبیعی، با ما و با آرژانتین خواهند بود. اگرچه همسرم اسپانیایی است، اما به خوبی می‌داند که من چه احساسی دارم و چه رنجی می‌برم. فرزندانم که جای خود دارند.»

سرمربی تیم ملی آرژانتین همچنین از برنامه‌ریزی فیفا برای تمرین تیمش پیش از فینال انتقاد کرد و گفت بازیکنانش مجبور شدند در شرایطی نامناسب تمرین کنند.

اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در ترکیب تیمش گفت: «تازه در حال استراحت هستیم، چون دیشب ساعت ۱۱:۳۰ به اینجا رسیدیم. امروز ما را مجبور کردند در ساعتی که نمی‌خواستیم تمرین کنیم. با وجود کنفرانس خبری و برنامه‌های دیگر، مجبور شدیم تمرینی عجیب و سریع برگزار کنیم و تقریبا نتوانستیم چیزی را آزمایش کنیم.»

او با اشاره به اینکه تیمش پس از ورود به نیوجرسی، ساعت ۱۵:۳۰ و در گرمای شدید تمرین کرده است، گفت فشار مسابقات مرحله حذفی فرصت ریکاوری بازیکنان را کاهش داده است.

اسکالونی ادامه داد: «فعلا روی استراحت تمرکز کرده‌ایم و بر اساس شرایط، وضعیت بازیکنان را بررسی خواهیم کرد، چون برخی از آنها هنوز صددرصد آماده نیستند. برنامه ما بر اساس توانایی‌های خودمان است، اما نقاط قوت حریف را نیز در نظر داریم.»