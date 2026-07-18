حمایت حشمت مهاجرانی از دایی، کریمی و مهدویکیا: بدون هیچ رانتی برای ایران جنگیدند
حشمت مهاجرانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ در واکنش به توهینهای علیرضا بیرانوند به علی دایی با انتشار تصاویری از او، مهدی مهدویکیا و علی کریمی در اینستاگرام خود نوشت: «همه از آن دسته قهرمانانی هستند که بدون هیچ رانت و با دلسوختگی تمام برای این سرزمین جنگیدند»
در این یادداشت اینستاگرامی مهاجرانی آمده است: «به عنوان کسی که سالها در کنار بزرگان فوتبال ایران بودم، خوب میدانم علی دایی چه جایگاهی دارد. ایشان نه فقط یک اسطوره، بلکه نماد غیرت و تعصب ملی برای میلیونها ایرانی است.»
مهاجرانی در ادامه نوشت: «علی دایی با افتخاراتی ماندگار و کاپیتانی مقتدرانه، مهدی مهدویکیا با اخلاق پاک و زحمات بیادعایش، و علی کریمی با هنر ناب و خلاقیت کمنظیرش، همه از آن دسته قهرمانانی هستند که بدون هیچ رانت و با دلسوختگی تمام برای این سرزمین جنگیدند.»
او نوشت: «بیاحترامی به این بزرگان، بیاحترامی به تمام عاشقان فوتبال ایران است. بیایید از اسطورههای واقعیمان حمایت کنیم.»
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی شب گذشته با انتشار متنی در استوری اینستاگرام به شهریار فوتبال ایران حمله کرد و علی دایی را با القابی همچون «رانتخوار» و «فرصتطلب» خطاب قرار داد.
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، روز جمعه در جریان حضور در رویداد فناتیکس فست، در نیویورک درباره عکس خود با لامین یامال گفت: «صادقانه بگویم، آن عکس ما باورنکردنی است. از او وقتی نوزاد بود عکس گرفتم و حالا هر دوی ما در فینال جام جهانی مقابل هم قرار گرفتهایم. زندگی همین است.»
او گفت: «لامین استعداد بزرگی است. از آنجا که برای باشگاهی بازی میکند که عاشقش دارم، مدتهاست بازیهایش را دنبال میکنم و همیشه بهترینها را برایش خواستهام.»
فوق ستاره فوتبال دنیا گفت: «او در ۱۹ سالگی یکی از بهترین بازیکنان جهان است و تمام دوران حرفهایاش پیش روی او قرار دارد. فرصت بزرگی برای رقم زدن اتفاقی تاریخی دارد، اما ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این بار چنین اتفاقی رخ ندهد. فقط برایش بهترینها را آرزو میکنم.»
مسی ادامه داد: «واقعا باورنکردنی است. او بدون تردید یکی از بهترین بازیکنان جهان است و برایش آرزوی موفقیت دارم، چون هر موفقیتی برای او، برای بارسلونا هم خوب خواهد بود.»
ماجرای عکسی که جنجالی شد
احتمال اینکه مسی و یامال ابتدا در آن عکس کنار هم قرار بگیرند و سالها بعد در فینال جام جهانی مقابل یکدیگر بازی کنند، در شبکههای اجتماعی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.
برخی برآوردها احتمال وقوع چنین اتفاقی را حدود یک در ۴۸ میلیارد عنوان کردهاند. تنها چیزی که میتوان با اطمینان گفت این است که این اتفاق فوقالعاده بعید بوده، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
این عکسها در جریان رقابتهای یورو ۲۰۲۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که منیر نصراوی، پدر لامین یامال، آنها را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
او در گفتوگو با روزنامه موندو دپورتیوو، پیش از فینال ۱۴ ژوییه برابر انگلستان که اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در آن پیروز شد، گفت: «زندگی پر از این تصادفهاست.»
برخی معتقد بودند این عکس نشان میدهد مسی به نوعی استعداد جانشین آینده خود را به یامال منتقل کرده است. اما پدر یامال برداشت متفاوتی داشت.
او گفت: «شاید لامین این استعداد را به لئو داده باشد، نمیدانم. برای من، پسرم در همه چیز بهترین است.»
خوان مونفورت، عکاسی که این تصاویر را ثبت کرد، در سال ۲۰۲۴ به نشریه اتلتیک توضیح داد که این عکسها برای تقویم خیریهای گرفته شده بود که بارسلونا هر سال با همکاری یونیسف و روزنامه دیاریو اسپورت منتشر میکرد.
او گفت: «برای گرفتن این عکس خون دل خوردم، چون مسی ۲۰ ساله خجالتی بود و ناگهان خودش را کنار یک نوزاد کوچک در یک وان پلاستیکی پر از آب دید.»
او افزود: «ابتدا تعامل زیادی میان آنها نبود، اما کمکم شکل گرفت و در نهایت عکس خوبی شد.»
مونفورت ادامه داد: «آن زمان هیچکس تصور نمیکرد این نوزاد روزی به لامین یامال تبدیل شود و همچنین هیچکس نمیدانست مسی هم به جایگاهی که رسید، خواهد رسید.»
دیدارهای کم مسی و یامال
همچنین عجیب به نظر میرسد که با وجود شباهتهای فراوان در مسیر حرفهای این دو، پس از آن دیدار دیگر به ندرت یکدیگر را دیدهاند.
برای مدتها، انگار سرنوشت آنها را از هم دور نگه داشته بود.
مسی در ۱۳ سالگی از روساریو در آرژانتین به آکادمی لاماسیا بارسلونا پیوست و بعدها در ۸۳۷ مسابقه، ۷۰۹ گل برای تیم نخست این باشگاه به ثمر رساند و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۱۰ قهرمانی لالیگا را به دست آورد.
یامال در بارسلونا متولد شد و در شهر ماتارو، حدود ۳۰ کیلومتری این شهر، بزرگ شد. او در شش سالگی به آکادمی بارسلونا پیوست و در ۱۲ سالگی به صورت دایم در لاماسیا ساکن شد.
به نوشته اتلتیک؛ یک عکس دیگر نیز وجود دارد که یامال نوجوان را در کنار مسی، زمانی که این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی بازی میکرد، نشان میدهد. گفته میشود آنها پس از آن دیگر یکدیگر را ندیدهاند.
با آشکار شدن استعداد استثنایی یامال، شرکت آدیداس برای همکاری با او وارد عمل شد. در قالب این همکاری، مسی نیز که از چهرههای آدیداس است، پیامی ویدیویی برای او فرستاد، اما این دو در آن زمان نیز یکدیگر را حضوری ملاقات نکردند.
شرایط همچنین باعث شد که مسی و یامال در مراسم مهم اهدای جوایز فردی فوتبال نیز با هم روبهرو نشوند.
با این حال، یامال در مراسم گلوب ساکر اواردز در دسامبر ۲۰۲۴ در دبی با نیمار دیدار کرد و میان آنها ارتباط نزدیکی شکل گرفت.
نیمار، که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای بارسلونا بازی میکرد، بازیکن محبوب دوران کودکی یامال بود. او ویدیوهای نیمار را در یوتیوب تماشا میکرد و تلاش میکرد حرکاتش را تقلید کند.
پس از دیدار در دبی، ارتباط آنها ادامه یافت و تابستان گذشته یامال بخشی از تعطیلات خود را در اقامتگاه شخصی نیمار در ریودوژانیرو گذراند.
افراد نزدیک به یامال میگویند این رابطه طبیعی است، زیرا او از نظر شخصیتی بیشتر به نیمار، که فردی برونگراتر است، شباهت دارد تا مسی که شخصیتی آرامتر و کمحرفتر دارد.
قرار بود مسی و یامال در دیدار فینالیسیما میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی که قرار بود در ماه مارس در قطر برگزار شود، مقابل هم قرار بگیرند.
اما در پی درگیری میان ایران، آمریکا و اسراییل، این مسابقه در آخرین لحظات لغو شد.
در جام جهانی نیز سیستم جدید سیدبندی فیفا باعث شد اسپانیا و آرژانتین تنها در صورت صدرنشینی هر دو تیم در گروههایشان، بتوانند در فینال به مصاف هم بروند.
زمانی که یامال در ژوییه سال گذشته پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به دست آورد، هیچ ارتباط یا همکاری مستقیمی با مسی در این زمینه وجود نداشت؛ موضوعی که تا حدی به روابط پیچیده مسی با مدیران بارسلونا پس از جدایی ناگهانیاش در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد.
پس از جدایی مسی، شماره ۱۰ ابتدا به آنسو فاتی رسید، اما مصدومیتها باعث شد دوران حرفهای او مطابق انتظار پیش نرود و اکنون بسیاری او را نمونهای از فشار بیش از حد بر یک استعداد جوان میدانند.
یامال و اطرافیانش از فشارها و فرصتهایی که پوشیدن این شماره به همراه دارد، آگاه بودند، اما این پیراهن برای او سنگین نبوده است.
او در فصل گذشته بهترین عملکرد دوران حرفهای خود را ثبت کرد و در ۴۵ بازی برای بارسلونا، ۲۴ گل زد و ۱۸ پاس گل داد.
چه کسی جایگزین کیست؟
در مقابل، مسی و اطرافیانش هرگز از ایده جانشینی یامال استقبال نکردهاند. نزدیکان ستاره آرژانتینی همواره تاکید کردهاند که استعداد و دستاوردهای او منحصربهفرد است و مفهوم «وارث» برای او معنا ندارد.
با وجود اینکه نمایشهای درخشان یامال باعث شده افراد بیشتری میان مسیر حرفهای او و مسی شباهت ببینند، خود او همیشه از این مقایسه فاصله گرفته است.
او در نشست خبری پیش از مسابقهای در آوریل ۲۰۲۵ گفت: «نمیخواهم خودم را با هیچکس، بهویژه با مسی، مقایسه کنم. سعی میکنم مسیر خودم را بروم. او برای من بهترین فوتبالیست تاریخ است، اما خودم را با او مقایسه نمیکنم.»
یامال در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس نیز همین موضع را تکرار کرد.
او گفت: «میدانستم این موضوع مطرح میشود، هرچند این بار کمی دیرتر از همیشه مطرح شد.»
او افزود: «برای آنچه مسی بوده و برای جایگاهی که در فوتبال دارد، احترام زیادی قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال مقابل هم قرار بگیریم، این احترام متقابل وجود خواهد داشت.»
یامال در پایان گفت: «برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. مسی هم میداند که من نمیخواهم او باشم. فقط میخواهم مسیر خودم را دنبال کنم. همین.»
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا گفت همسر و فرزندانش که در اسپانیا متولد شدهاند، در فینال از آرژانتین حمایت خواهند کرد.
اسکالونی گفت: «همسرم و فرزندانم، به طور طبیعی، با ما و با آرژانتین خواهند بود. اگرچه همسرم اسپانیایی است، اما به خوبی میداند که من چه احساسی دارم و چه رنجی میبرم. فرزندانم که جای خود دارند.»
سرمربی تیم ملی آرژانتین همچنین از برنامهریزی فیفا برای تمرین تیمش پیش از فینال انتقاد کرد و گفت بازیکنانش مجبور شدند در شرایطی نامناسب تمرین کنند.
اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در ترکیب تیمش گفت: «تازه در حال استراحت هستیم، چون دیشب ساعت ۱۱:۳۰ به اینجا رسیدیم. امروز ما را مجبور کردند در ساعتی که نمیخواستیم تمرین کنیم. با وجود کنفرانس خبری و برنامههای دیگر، مجبور شدیم تمرینی عجیب و سریع برگزار کنیم و تقریبا نتوانستیم چیزی را آزمایش کنیم.»
او با اشاره به اینکه تیمش پس از ورود به نیوجرسی، ساعت ۱۵:۳۰ و در گرمای شدید تمرین کرده است، گفت فشار مسابقات مرحله حذفی فرصت ریکاوری بازیکنان را کاهش داده است.
اسکالونی ادامه داد: «فعلا روی استراحت تمرکز کردهایم و بر اساس شرایط، وضعیت بازیکنان را بررسی خواهیم کرد، چون برخی از آنها هنوز صددرصد آماده نیستند. برنامه ما بر اساس تواناییهای خودمان است، اما نقاط قوت حریف را نیز در نظر داریم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا که از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز رضایت کرده، روز جمعه در ضیافت شام فیفا پیش از فینال این مسابقات میان اسپانیا و آرژانتین، از فیفا خواست بار دیگر میزبانی بزرگترین رویداد فوتبال جهان را به آمریکا واگذار کند؛ اما این بار بدون مشارکت کانادا و مکزیک.
او در این مراسمی که در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد، گفت: «دوباره آمریکا را انتخاب کنید. این بار کانادا و مکزیک را کنار میگذاریم.»
ترامپ سپس، بدون آنکه دقیقا مشخص کند منظورش از «فرد دیگر» چیست، گفت: «برای دوره بعد فرد دیگری را انتخاب کنید؛ این کار بخشی از خشم، نفرت و تنشها را کاهش میدهد.»
نخستین دوره جام جهانی مردان که هنوز برای میزبانی آن درخواست پذیرفته میشود، رقابتهای سال ۲۰۳۸ است.
فیفا میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ را بهطور مشترک به شش کشور واگذار کرده است؛ اسپانیا، پرتغال و مراکش میزبان اصلی خواهند بود و مسابقات افتتاحیه نیز به مناسبت صدمین سالگرد جام جهانی در آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه برگزار میشود. عربستان سعودی نیز میزبان جام جهانی ۲۰۳۴ خواهد بود.
ترامپ همچنین فاش کرد جانی اینفانتینو، رییس فیفا، پیشنهاد داده بود آمریکا و چین بهطور مشترک میزبان یک دوره جام جهانی باشند. او با لحنی طنزآمیز گفت بازیکنان در این صورت «بین مسابقات فقط یک پرواز کوتاه خواهند داشت.»
فرآیند انتخاب میزبان جام جهانی سالها پیش از برگزاری مسابقات آغاز میشود و انتظار میرود رقابت برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ بسیار فشرده باشد؛ حتی با وجود تلاش آشکار ترامپ برای جلب نظر فیفا. بر اساس مقررات، مناطقی که بهتازگی میزبان بودهاند، امکان نامزدی ندارند، اما کشورهای آمریکای شمالی و اقیانوسیه در آن سال واجد شرایط خواهند بود.
ترامپ در ماههای اخیر بارها تلاش کرده در روایتهای مربوط به جام جهانی نقشآفرینی کند. او در این مراسم تایید کرد پس از دریافت کارت قرمز فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین، با اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازبینی این تصمیم شده است؛ کارت قرمزی که بهطور خودکار یک جلسه محرومیت در پی داشت.
فیفا بعدا این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد و به بالوگان اجازه داد در دیدار برابر بلژیک به میدان برود؛ تصمیمی کمسابقه که با انتقادهای گسترده در سطح جهان روبهرو شد.
ترامپ در مراسم برج ترامپ از نقش اینفانتینو در این پرونده تمجید کرد و خطاب به او گفت: «یک تصمیم عالی دیگر گرفتی. هیچوقت بابت آن اعتباری که سزاوارش هستی را دریافت نخواهی کرد.»
تنها دو دقیقه از نیمهنهایی جام جهانی میان آرژانتین و انگلیس گذشته بود که اولین جرقه تنش زده شد؛ خطای اعلامنشده روی لیونل مسی، اعتراض دستهجمعی همتیمیهای او و در نهایت تکل انتقامجویانه و تحقیرآمیز انزو فرناندز از پشت روی الیوت اندرسون.
این صحنه، آغازگر جنجالی بود که روزنامه تلگراف را واداشت تا مقالهای با عنوان «۳۱ ضربه ناجوانمردانه آرژانتین به انگلیس» منتشر کند. اما آیا آلبیسلسته واقعاً تیمی خشن و بیرحم است یا این تنها یک ذهنیت اغراقآمیز رسانهای است؟
به گزارش روزنامه اکیپ، آمار رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ تصویر متفاوتی را نشان میدهد. هرچند آرژانتین با ۸۸ خطا، بیشترین خطا را در این تورنمنت ثبت کرده، اما این رقم بهدلیل بازیهای طولانی و دو وقت اضافه بوده است. در واقع، با محاسبه میانگین خطا در هر ۹۰ دقیقه، آرژانتین با ۱۱.۴ خطا در رده بیستویکم تیمهای خطاکار قرار میگیرد. دریافت تنها ۹ کارت زرد و صفر کارت قرمز، آنها را در زمره شاگردان خوب جام قرار میدهد؛ تا جایی که حتی اسپانیای تکنیکی، بسیار بیشتر از آرژانتین جنگنده جریمه شده است.
هنر بازی با اعصاب رقیب و مرز قانون
بخش عمدهای از خطاهای آرژانتین، نه وحشیگری، بلکه نمایشی از «بینش تاکتیکی» و «بدجنسی هوشمندانه» است. هلدادنهای بیمورد لئاندرو پاردس، خطاهای بیمحابا اما بدون قصد مصدومیت جولیانو سیمئونه و متوقفکردن ضدحملات در میانه زمین، همگی ابزارهایی برای سنجش آستانه تحمل داور هستند.
برخلاف بازیکنانی که پس از خطا نقش یک جنتلمن بیگناه را بازی میکنند، آرژانتینیها ترسی از ایفای نقش «آدمبده» ندارند. ضربه کریستین رومرو به امام عاشور مصری، بدون حتی یک نگاه به عقب، نمونه بارز این رفتار است.
بادیگاردهای متعصب یک اعجوبه
در روزگاری که فوتبال ملی در سراسر جهان یکدست و «اروپایی» شده است، آرژانتین همچنان به سنتهای آمریکای جنوبی خود وفادار مانده؛ فوتبالی مبتنی بر جنگهای روانی، تقابلهای فیزیکی شدید و تحریک حریف.
آنها بهشکلی کاملاً منظم، بیانضباط هستند! دفاع پیشگیرانه و فیزیکی آلبیسلسته باعث شده تا در کل جام، تنها ۷ خطا در یکسوم دفاعی خود مرتکب شوند. بازیکنان آرژانتین قصاب فوتبال نیستند؛ آنها بادیگاردهای متعصب و باهوشی هستند که برای حفاظت از لیونل مسی، تا آخرین توان، مرزهای قانون را به چالش میکشند.
در آستانه فینال جام جهانی فوتبال میان اسپانیا و آرژانتین، فیفا قاطعانه از کیفیت چمن ورزشگاه «متلایف» نیوجرسی دفاع کرد. کیفیت چمن این ورزشگاه ۸۲٬۵۰۰ نفری مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته است.
ستارگانی مانند وینیسیوس جونیور از برزیل و آدرین رابیو از فرانسه، چمن متلایف را «خشک، کند و شبیه به سطح مصنوعی سخت» توصیف کرده بودند. این انتقادها در حالی مطرح شد که فیفا میلیونها دلار برای آمادهسازی زمینهای ۱۶ شهر میزبان هزینه کرده است.
بااینحال، آلن فرگوسن، مدیر ارشد مدیریت چمن فیفا، اعلام کرد که این مشکلات ناشی از یک ریسک حسابشده بود؛ جایی که آنها چمن «فصل گرم» را به امید دوام بیشتر تا روز فینال انتخاب کردند، اما هوای نیوجرسی در ابتدا به اندازه کافی گرم نشد.
فرگوسن با اطمینان گفت که با تابش خورشید در روزهای اخیر، این ریسک جواب داده و چمن اکنون در شرایط عالی است. او تأکید کرد که در بازی فینال، کیفیت زمین دیگر موضوع بحث نخواهد بود.