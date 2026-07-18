اینیستا که این روزها در آستانه آغاز دوران مربیگری خود در دبی قرار دارد، در گفت‌وگو با برنامه «ال پارتیداسو» شبکه کوپه از نیویورک درباره فینال جام جهانی صحبت کرد. او ضمن تحلیل این مسابقه حساس، به مهم‌ترین تهدید آرژانتین و راهکاری که اسپانیا برای قهرمانی باید در پیش بگیرد، پرداخت.

هافبک پیشین بارسلونا درباره بهترین روش برای مهار هم‌تیمی سابقش گفت: «مهار کامل او غیرممکن است. مهم‌تر این است که اسپانیا تا چه اندازه بتواند با سبک بازی خودش به آرژانتین ضربه بزند، موقعیت خلق کند و از فرصت‌هایی که به دست می‌آورد، بهترین استفاده را ببرد.»

اینیستا همچنین درباره عملکرد درخشان مسی که در این جام هشت گل زده و چهار پاس گل داده است، افزود: «واقعا کلمه‌ای برای توصیفش ندارم یا نمی‌دانم چگونه باید او را توصیف کنم. اراده، باور و هر کاری که در هر مسابقه انجام می‌دهد، فقط باعث می‌شود کلاه از سر برداری و به او احترام بگذاری.»

اسطوره فوتبال اسپانیا در ادامه تاکید کرد که بازیکنان لاروخا نباید با ترس وارد میدان شوند. او گفت: «نه، هرگز نباید با ترس بازی کنید. اعتمادبه‌نفسی که بازیکنان به تیم منتقل می‌کنند و روند رو به رشدشان در طول جام جهانی باعث شده با بالاترین میزان اعتمادبه‌نفس به فینال برسند.»

او ادامه داد: «همه دقیقا می‌دانند چه کاری باید انجام دهند. فرقی نمی‌کند چه کسی بازی کند یا در چه پستی باشد؛ همه نقش خود را می‌شناسند و این حس را منتقل می‌کنند که همه چیز تحت کنترل است.»

اینیستا در پایان، در پاسخ به این سوال که اگر اسپانیا تنها با یک گل اختلاف قهرمان شود، چه کسی باید گل پیروزی را بزند، گفت: «اصلا برایم مهم نیست چه کسی گل بزند. همان‌طور که سال ۲۰۱۰ مهم نبود، حالا هم مهم‌ترین چیز این است که قهرمان شویم. زننده گل اهمیت ثانویه دارد، به شرطی که همان گل، گل قهرمانی باشد.»