او گفت: «لامین استعداد بزرگی است. از آنجا که برای باشگاهی بازی می‌کند که عاشقش دارم، مدت‌هاست بازی‌هایش را دنبال می‌کنم و همیشه بهترین‌ها را برایش خواسته‌ام.»

فوق ستاره فوتبال دنیا گفت: «او در ۱۹ سالگی یکی از بهترین بازیکنان جهان است و تمام دوران حرفه‌ای‌اش پیش روی او قرار دارد. فرصت بزرگی برای رقم زدن اتفاقی تاریخی دارد، اما ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این بار چنین اتفاقی رخ ندهد. فقط برایش بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.»

مسی ادامه داد: «واقعا باورنکردنی است. او بدون تردید یکی از بهترین بازیکنان جهان است و برایش آرزوی موفقیت دارم، چون هر موفقیتی برای او، برای بارسلونا هم خوب خواهد بود.»

ماجرای عکسی که جنجالی شد

احتمال اینکه مسی و یامال ابتدا در آن عکس کنار هم قرار بگیرند و سال‌ها بعد در فینال جام جهانی مقابل یکدیگر بازی کنند، در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.

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برخی برآوردها احتمال وقوع چنین اتفاقی را حدود یک در ۴۸ میلیارد عنوان کرده‌اند. تنها چیزی که می‌توان با اطمینان گفت این است که این اتفاق فوق‌العاده بعید بوده، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.

این عکس‌ها در جریان رقابت‌های یورو ۲۰۲۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که منیر نصراوی، پدر لامین یامال، آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

او در گفت‌وگو با روزنامه موندو دپورتیوو، پیش از فینال ۱۴ ژوییه برابر انگلستان که اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در آن پیروز شد، گفت: «زندگی پر از این تصادف‌هاست.»

برخی معتقد بودند این عکس نشان می‌دهد مسی به نوعی استعداد جانشین آینده خود را به یامال منتقل کرده است. اما پدر یامال برداشت متفاوتی داشت.

او گفت: «شاید لامین این استعداد را به لئو داده باشد، نمی‌دانم. برای من، پسرم در همه چیز بهترین است.»

خوان مونفورت، عکاسی که این تصاویر را ثبت کرد، در سال ۲۰۲۴ به نشریه اتلتیک توضیح داد که این عکس‌ها برای تقویم خیریه‌ای گرفته شده بود که بارسلونا هر سال با همکاری یونیسف و روزنامه دیاریو اسپورت منتشر می‌کرد.

او گفت: «برای گرفتن این عکس خون دل خوردم، چون مسی ۲۰ ساله خجالتی بود و ناگهان خودش را کنار یک نوزاد کوچک در یک وان پلاستیکی پر از آب دید.»

او افزود: «ابتدا تعامل زیادی میان آن‌ها نبود، اما کم‌کم شکل گرفت و در نهایت عکس خوبی شد.»

مونفورت ادامه داد: «آن زمان هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این نوزاد روزی به لامین یامال تبدیل شود و همچنین هیچ‌کس نمی‌دانست مسی هم به جایگاهی که رسید، خواهد رسید.»

دیدارهای کم مسی و یامال

همچنین عجیب به نظر می‌رسد که با وجود شباهت‌های فراوان در مسیر حرفه‌ای این دو، پس از آن دیدار دیگر به ندرت یکدیگر را دیده‌اند.

برای مدت‌ها، انگار سرنوشت آن‌ها را از هم دور نگه داشته بود.

مسی در ۱۳ سالگی از روساریو در آرژانتین به آکادمی لاماسیا بارسلونا پیوست و بعدها در ۸۳۷ مسابقه، ۷۰۹ گل برای تیم نخست این باشگاه به ثمر رساند و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۱۰ قهرمانی لالیگا را به دست آورد.

یامال در بارسلونا متولد شد و در شهر ماتارو، حدود ۳۰ کیلومتری این شهر، بزرگ شد. او در شش سالگی به آکادمی بارسلونا پیوست و در ۱۲ سالگی به صورت دایم در لاماسیا ساکن شد.

به نوشته اتلتیک؛ یک عکس دیگر نیز وجود دارد که یامال نوجوان را در کنار مسی، زمانی که این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی بازی می‌کرد، نشان می‌دهد. گفته می‌شود آن‌ها پس از آن دیگر یکدیگر را ندیده‌اند.

با آشکار شدن استعداد استثنایی یامال، شرکت آدیداس برای همکاری با او وارد عمل شد. در قالب این همکاری، مسی نیز که از چهره‌های آدیداس است، پیامی ویدیویی برای او فرستاد، اما این دو در آن زمان نیز یکدیگر را حضوری ملاقات نکردند.

شرایط همچنین باعث شد که مسی و یامال در مراسم مهم اهدای جوایز فردی فوتبال نیز با هم روبه‌رو نشوند.

با این حال، یامال در مراسم گلوب ساکر اواردز در دسامبر ۲۰۲۴ در دبی با نیمار دیدار کرد و میان آن‌ها ارتباط نزدیکی شکل گرفت.

نیمار، که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای بارسلونا بازی می‌کرد، بازیکن محبوب دوران کودکی یامال بود. او ویدیوهای نیمار را در یوتیوب تماشا می‌کرد و تلاش می‌کرد حرکاتش را تقلید کند.

پس از دیدار در دبی، ارتباط آن‌ها ادامه یافت و تابستان گذشته یامال بخشی از تعطیلات خود را در اقامتگاه شخصی نیمار در ریودوژانیرو گذراند.

افراد نزدیک به یامال می‌گویند این رابطه طبیعی است، زیرا او از نظر شخصیتی بیشتر به نیمار، که فردی برون‌گراتر است، شباهت دارد تا مسی که شخصیتی آرام‌تر و کم‌حرف‌تر دارد.

قرار بود مسی و یامال در دیدار فینالیسیما میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی که قرار بود در ماه مارس در قطر برگزار شود، مقابل هم قرار بگیرند.

اما در پی درگیری میان ایران، آمریکا و اسراییل، این مسابقه در آخرین لحظات لغو شد.

در جام جهانی نیز سیستم جدید سیدبندی فیفا باعث شد اسپانیا و آرژانتین تنها در صورت صدرنشینی هر دو تیم در گروه‌هایشان، بتوانند در فینال به مصاف هم بروند.

زمانی که یامال در ژوییه سال گذشته پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به دست آورد، هیچ ارتباط یا همکاری مستقیمی با مسی در این زمینه وجود نداشت؛ موضوعی که تا حدی به روابط پیچیده مسی با مدیران بارسلونا پس از جدایی ناگهانی‌اش در سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد.

پس از جدایی مسی، شماره ۱۰ ابتدا به آنسو فاتی رسید، اما مصدومیت‌ها باعث شد دوران حرفه‌ای او مطابق انتظار پیش نرود و اکنون بسیاری او را نمونه‌ای از فشار بیش از حد بر یک استعداد جوان می‌دانند.

یامال و اطرافیانش از فشارها و فرصت‌هایی که پوشیدن این شماره به همراه دارد، آگاه بودند، اما این پیراهن برای او سنگین نبوده است.

او در فصل گذشته بهترین عملکرد دوران حرفه‌ای خود را ثبت کرد و در ۴۵ بازی برای بارسلونا، ۲۴ گل زد و ۱۸ پاس گل داد.

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چه کسی جایگزین کیست؟

در مقابل، مسی و اطرافیانش هرگز از ایده جانشینی یامال استقبال نکرده‌اند. نزدیکان ستاره آرژانتینی همواره تاکید کرده‌اند که استعداد و دستاوردهای او منحصربه‌فرد است و مفهوم «وارث» برای او معنا ندارد.

با وجود اینکه نمایش‌های درخشان یامال باعث شده افراد بیشتری میان مسیر حرفه‌ای او و مسی شباهت ببینند، خود او همیشه از این مقایسه فاصله گرفته است.

او در نشست خبری پیش از مسابقه‌ای در آوریل ۲۰۲۵ گفت: «نمی‌خواهم خودم را با هیچ‌کس، به‌ویژه با مسی، مقایسه کنم. سعی می‌کنم مسیر خودم را بروم. او برای من بهترین فوتبالیست تاریخ است، اما خودم را با او مقایسه نمی‌کنم.»

یامال در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس نیز همین موضع را تکرار کرد.

او گفت: «می‌دانستم این موضوع مطرح می‌شود، هرچند این بار کمی دیرتر از همیشه مطرح شد.»

او افزود: «برای آنچه مسی بوده و برای جایگاهی که در فوتبال دارد، احترام زیادی قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال مقابل هم قرار بگیریم، این احترام متقابل وجود خواهد داشت.»

یامال در پایان گفت: «برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. مسی هم می‌داند که من نمی‌خواهم او باشم. فقط می‌خواهم مسیر خودم را دنبال کنم. همین.»