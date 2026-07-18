آمریکا به خوان کاپدویلا، عضو پیشین تیم ملی اسپانیا به دلیل سفر به ایران ویزا نداد
خوان کاپدویلا، مدافع پیشین تیم ملی اسپانیا، پس از آنکه اعلام کرد مجوز سفرش به آمریکا پیش از فینال جام جهانی روز یکشنبه رد شده است، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درخواست کمک کرد. کاپدویلا عضو تیم ملی اسپانیا بود که با پیروزی برابر هلند، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ شد.
به نوشته بیبیسی اسپرت، این مدافع بازنشسته امیدوار بود همراه با همتیمیهای سابقش در دومین حضور اسپانیا در فینال جام جهانی، دیدار برابر آرژانتین را در ورزشگاه متلایف تماشا کند.
مسافرانی که قصد دارند بدون ویزا و برای حداکثر ۹۰ روز به آمریکا سفر کنند، باید از طریق سامانه مجوز الکترونیکی سفر آمریکا (ESTA) درخواست بدهند؛ مجوزی که کاپدویلا میگوید برای او صادر نشده است.
او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا نوشت: «به کمک نیاز دارم، تازه به من گفتند که نمیتوانم همراه فرزندانم برای تماشای فینال سفر کنم، چون درخواست ESTA من رد شده است.»
او همچنین نوشت: «آیا کسی میتواند در این مورد به من کمک کند؟ نمیدانید چقدر مشتاق بودم کنار همتیمیهای سال ۲۰۱۰ و این تیم باشم و از آنها حمایت کنم. باورم نمیشود اجازه ورود به آمریکا را به من نمیدهند و چنین لحظهای را همراه فرزندانم که عاشق فوتبال هستند، از دست میدهم. اگر کسی راهحلی میداند، تا آخر عمر از او سپاسگزار خواهم بود.»
کاپدویلا همچنین از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواست برای حل این مشکل کمک کند و در پیام خود حساب وزارت ورزش اسپانیا را نیز تگ کرد.
او در گفتوگو با رادیو کوپه اسپانیا گفت معتقد است دلیل رد شدن درخواست ورودش، حضور در یک مسابقه دوستانه در ایران در سال ۲۰۱۶ بوده است.
کاپدویلا، که همراه اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۰۸ نیز شد، در آن مسابقه عضو تیمی متشکل از ستارههای سابق لالیگا بود که در تهران برابر تیم منتخب ایران به میدان رفت.
کاپدویلا نخستین چهره شناختهشدهای نیست که از ورود به آمریکا برای جام جهانی بازمیماند. ماه گذشته نیز عمر آرتان، داور سومالیایی، پس از رد شدن درخواست ورودش به آمریکا، از قضاوت در این رقابتها کنار گذاشته شد.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند عمر آرتان، داور برتر سال ۲۰۲۵ کنفدراسیون فوتبال آفریقا، پس از ورود به فرودگاه بینالمللی میامی در هشتم ژوئن، به دلیل «ارتباط با افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» از ورود به آمریکا منع شده است.
فینال روز یکشنبه در ورزشگاه متلایف نیویورک نخستین فینال جام جهانی خواهد بود که میان قهرمان اروپا، اسپانیا، و قهرمان کوپا آمریکا، آرژانتین، برگزار میشود.
اسپانیا با پیروزی ۲ بر صفر برابر فرانسه در دالاس به دومین فینال تاریخ خود در جام جهانی راه یافت.
آرژانتین، قهرمان دوره قبل و پرافتخارترین تیم حاضر با سه عنوان قهرمانی، نیز با بازگشتی دیرهنگام و پیروزی ۲ بر یک برابر انگلستان، برای دومین دوره پیاپی به فینال رسید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در ضیافت شام فیفا که پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، با اشاره به شکست انگلیس از آرژانتین در مسابقه نیمه نهایی، گفت: «فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در بخشی از سخنانش با تمجید از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین او را در کنار کریستیانو رونالدو از جمله بازیکنانی دانست که «با ویژگیای خاص متولد شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا، گفت: «بازی مسی را تماشا میکردم. او بهخوبی مهار شده بود، اما ناگهان به سمت راست رفت. نمیدانم، فقط خودم متوجه این موضوع شدم و کسی دربارهاش حرفی نزد.»
ترامپ در ادامه گفت: «او را یک بازیکن بزرگ بهخوبی مهار کرده بود، اما وقتی به سمت راست رفت، مدافع دیگر فقط ایستاده بود و مسی زمان کافی داشت. ضربهاش را زد؛ ضربهای که شاید فقط کسری از یک اینچ با بینقص بودن فاصله داشت و همان ضربه کار را تمام کرد. فوقالعاده بود.»
او گفت: «این بازیکنان بزرگ بارها و بارها چنین کارهایی انجام میدهند. انگار با ویژگی خاصی به دنیا آمدهاند. به نظرم کریستیانو رونالدو هم یکی از آنهاست. در طول سالها او را شناختهام و انسان فوقالعادهای است.»
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شیوه بازی انگلیس با آرژانتین انتقاد کرد: «در انگلیس هم بازیکن بزرگی دارید؛ هری، که با او گلف بازی کردهام. او فوقالعاده بوده است. فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در ادامه گفت: «تیمشان جلو افتاد و بعد بهترین بازیکنشان را به خط دفاع بردند. به نظرم باید کمی هجومیتر بازی کرد، اما من که قرار نیست درباره مربیگری نظر بدهم؛ از مربیگری فوتبال چه میدانم؟»
اما توماس توخل، سرمربی انگلیس در پاسخ سخنان ترامپ گفت: «واقعا میخواهید از دونالد ترامپ به عنوان شاهد این پرونده استفاده کنید؟»
او گفت: «ما در یک بلوک دفاعی عقب بازی کردیم و وقتی تیم عقب مینشیند، همه بازیکنان باید دفاع کنند. این بخشی از فوتبال است. اگر پذیرفتن تقصیر همهچیز را سادهتر میکند، من مقصر هستم. اما وارد بازی مقصر پیدا کردن نمیشوم. این شکست، درد من و بازیکنان است.»
یک روز مانده به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه متلایف، فروش تکههایی از چمن این ورزشگاه از سوی فیفا با اعتراض مقامهای ایالت نیوجرسی روبهرو شده است.
سایت اتلتیک گزارش داد فیفا قطعاتی از چمن محل برگزاری فینال را که درون رزین نگهداری میشوند، با قیمتهای ۴۵۰، ۹۰۰، ۱۲۰۰ و ۳ هزار دلار عرضه کرده است. از هر مدل تنها ۲۰۲۶ نسخه تولید میشود و در صورت فروش کامل، درآمد این طرح به بیش از ۱۱.۲ میلیون دلار خواهد رسید.
مقامهای نیوجرسی به این اقدام اعتراض کردهاند، زیرا هزینه آمادهسازی زمین چمن ورزشگاه متلایف از بودجه عمومی این ایالت پرداخت شده است. بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان ورزش و نمایشگاههای نیوجرسی بیش از ۱۳ میلیون دلار برای ساخت، نگهداری و تجهیز این زمین مطابق استانداردهای فیفا هزینه کرده است.
استیو سیگموند، سخنگوی فرماندار نیوجرسی، گفت مالیاتدهندگان این ایالت هزینه آمادهسازی زمین را پرداخت کردهاند و باید در درآمد حاصل از فروش چمن نیز سهم داشته باشند.
مایک اینگانامورت، نماینده مجلس ایالتی نیوجرسی، نیز با انتقاد از فیفا گفت فروش چمن بدون مجوز ایالت میتواند غیرقانونی باشد و خواستار اقدام قضایی برای جلوگیری از آن شد.
در مقابل، منابع نزدیک به فیفا و کمیته برگزاری اعلام کردند تنها بخش کوچکی از چمن ورزشگاه برای تولید این یادگاریها استفاده میشود و بخش عمده درآمد حاصل از فروش به کمیته محلی برگزاری اختصاص خواهد یافت تا صرف سرمایهگذاریهای آینده در منطقه شود. به گفته این منابع، سهم فیفا از این درآمد تنها درصد اندکی بابت استفاده از حقوق تجاری و برند این سازمان است.
کمیته برگزاری جام جهانی نیز با دفاع از این پروژه اعلام کرد سرمایهگذاریهای انجامشده برای میزبانی مسابقات، میلیاردها دلار اثر اقتصادی، صدها میلیون دلار درآمد مالیاتی و زیرساختهایی ماندگار برای منطقه ایجاد کرده است.
حشمت مهاجرانی، سرمربی تیمملی فوتبال ایران در جامجهانی ۱۹۷۸ در واکنش به توهینهای علیرضا بیرانوند به علی دایی با انتشار تصاویری از او، مهدی مهدویکیا و علی کریمی در اینستاگرام خود نوشت: «همه از آن دسته قهرمانانی هستند که بدون هیچ رانت و با دلسوختگی تمام برای این سرزمین جنگیدند»
در این یادداشت اینستاگرامی مهاجرانی آمده است: «به عنوان کسی که سالها در کنار بزرگان فوتبال ایران بودم، خوب میدانم علی دایی چه جایگاهی دارد. ایشان نه فقط یک اسطوره، بلکه نماد غیرت و تعصب ملی برای میلیونها ایرانی است.»
مهاجرانی در ادامه نوشت: «علی دایی با افتخاراتی ماندگار و کاپیتانی مقتدرانه، مهدی مهدویکیا با اخلاق پاک و زحمات بیادعایش، و علی کریمی با هنر ناب و خلاقیت کمنظیرش، همه از آن دسته قهرمانانی هستند که بدون هیچ رانت و با دلسوختگی تمام برای این سرزمین جنگیدند.»
سرمربی پیشین تیم ملی ایران نوشت: «بیاحترامی به این بزرگان، بیاحترامی به تمام عاشقان فوتبال ایران است. بیایید از اسطورههای واقعیمان حمایت کنیم.»
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی شب گذشته با انتشار متنی در استوری اینستاگرام به شهریار فوتبال ایران حمله کرد و علی دایی را با القابی همچون «رانتخوار» و «فرصتطلب» خطاب قرار داد.
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، روز جمعه در جریان حضور در رویداد فناتیکس فست، در نیویورک درباره عکس خود با لامین یامال گفت: «صادقانه بگویم، آن عکس ما باورنکردنی است. از او وقتی نوزاد بود عکس گرفتم و حالا هر دوی ما در فینال جام جهانی مقابل هم قرار گرفتهایم. زندگی همین است.»
او گفت: «لامین استعداد بزرگی است. از آنجا که برای باشگاهی بازی میکند که عاشقش دارم، مدتهاست بازیهایش را دنبال میکنم و همیشه بهترینها را برایش خواستهام.»
فوق ستاره فوتبال دنیا گفت: «او در ۱۹ سالگی یکی از بهترین بازیکنان جهان است و تمام دوران حرفهایاش پیش روی او قرار دارد. فرصت بزرگی برای رقم زدن اتفاقی تاریخی دارد، اما ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این بار چنین اتفاقی رخ ندهد. فقط برایش بهترینها را آرزو میکنم.»
مسی ادامه داد: «واقعا باورنکردنی است. او بدون تردید یکی از بهترین بازیکنان جهان است و برایش آرزوی موفقیت دارم، چون هر موفقیتی برای او، برای بارسلونا هم خوب خواهد بود.»
ماجرای عکسی که جنجالی شد
احتمال اینکه مسی و یامال ابتدا در آن عکس کنار هم قرار بگیرند و سالها بعد در فینال جام جهانی مقابل یکدیگر بازی کنند، در شبکههای اجتماعی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.
برخی برآوردها احتمال وقوع چنین اتفاقی را حدود یک در ۴۸ میلیارد عنوان کردهاند. تنها چیزی که میتوان با اطمینان گفت این است که این اتفاق فوقالعاده بعید بوده، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
این عکسها در جریان رقابتهای یورو ۲۰۲۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که منیر نصراوی، پدر لامین یامال، آنها را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
او در گفتوگو با روزنامه موندو دپورتیوو، پیش از فینال ۱۴ ژوییه برابر انگلستان که اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در آن پیروز شد، گفت: «زندگی پر از این تصادفهاست.»
برخی معتقد بودند این عکس نشان میدهد مسی به نوعی استعداد جانشین آینده خود را به یامال منتقل کرده است. اما پدر یامال برداشت متفاوتی داشت.
او گفت: «شاید لامین این استعداد را به لئو داده باشد، نمیدانم. برای من، پسرم در همه چیز بهترین است.»
خوان مونفورت، عکاسی که این تصاویر را ثبت کرد، در سال ۲۰۲۴ به نشریه اتلتیک توضیح داد که این عکسها برای تقویم خیریهای گرفته شده بود که بارسلونا هر سال با همکاری یونیسف و روزنامه دیاریو اسپورت منتشر میکرد.
او گفت: «برای گرفتن این عکس خون دل خوردم، چون مسی ۲۰ ساله خجالتی بود و ناگهان خودش را کنار یک نوزاد کوچک در یک وان پلاستیکی پر از آب دید.»
او افزود: «ابتدا تعامل زیادی میان آنها نبود، اما کمکم شکل گرفت و در نهایت عکس خوبی شد.»
مونفورت ادامه داد: «آن زمان هیچکس تصور نمیکرد این نوزاد روزی به لامین یامال تبدیل شود و همچنین هیچکس نمیدانست مسی هم به جایگاهی که رسید، خواهد رسید.»
دیدارهای کم مسی و یامال
همچنین عجیب به نظر میرسد که با وجود شباهتهای فراوان در مسیر حرفهای این دو، پس از آن دیدار دیگر به ندرت یکدیگر را دیدهاند.
برای مدتها، انگار سرنوشت آنها را از هم دور نگه داشته بود.
مسی در ۱۳ سالگی از روساریو در آرژانتین به آکادمی لاماسیا بارسلونا پیوست و بعدها در ۸۳۷ مسابقه، ۷۰۹ گل برای تیم نخست این باشگاه به ثمر رساند و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۱۰ قهرمانی لالیگا را به دست آورد.
یامال در بارسلونا متولد شد و در شهر ماتارو، حدود ۳۰ کیلومتری این شهر، بزرگ شد. او در شش سالگی به آکادمی بارسلونا پیوست و در ۱۲ سالگی به صورت دایم در لاماسیا ساکن شد.
به نوشته اتلتیک؛ یک عکس دیگر نیز وجود دارد که یامال نوجوان را در کنار مسی، زمانی که این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی بازی میکرد، نشان میدهد. گفته میشود آنها پس از آن دیگر یکدیگر را ندیدهاند.
با آشکار شدن استعداد استثنایی یامال، شرکت آدیداس برای همکاری با او وارد عمل شد. در قالب این همکاری، مسی نیز که از چهرههای آدیداس است، پیامی ویدیویی برای او فرستاد، اما این دو در آن زمان نیز یکدیگر را حضوری ملاقات نکردند.
شرایط همچنین باعث شد که مسی و یامال در مراسم مهم اهدای جوایز فردی فوتبال نیز با هم روبهرو نشوند.
با این حال، یامال در مراسم گلوب ساکر اواردز در دسامبر ۲۰۲۴ در دبی با نیمار دیدار کرد و میان آنها ارتباط نزدیکی شکل گرفت.
نیمار، که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای بارسلونا بازی میکرد، بازیکن محبوب دوران کودکی یامال بود. او ویدیوهای نیمار را در یوتیوب تماشا میکرد و تلاش میکرد حرکاتش را تقلید کند.
پس از دیدار در دبی، ارتباط آنها ادامه یافت و تابستان گذشته یامال بخشی از تعطیلات خود را در اقامتگاه شخصی نیمار در ریودوژانیرو گذراند.
افراد نزدیک به یامال میگویند این رابطه طبیعی است، زیرا او از نظر شخصیتی بیشتر به نیمار، که فردی برونگراتر است، شباهت دارد تا مسی که شخصیتی آرامتر و کمحرفتر دارد.
قرار بود مسی و یامال در دیدار فینالیسیما میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی که قرار بود در ماه مارس در قطر برگزار شود، مقابل هم قرار بگیرند.
اما در پی درگیری میان ایران، آمریکا و اسراییل، این مسابقه در آخرین لحظات لغو شد.
در جام جهانی نیز سیستم جدید سیدبندی فیفا باعث شد اسپانیا و آرژانتین تنها در صورت صدرنشینی هر دو تیم در گروههایشان، بتوانند در فینال به مصاف هم بروند.
زمانی که یامال در ژوییه سال گذشته پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به دست آورد، هیچ ارتباط یا همکاری مستقیمی با مسی در این زمینه وجود نداشت؛ موضوعی که تا حدی به روابط پیچیده مسی با مدیران بارسلونا پس از جدایی ناگهانیاش در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد.
پس از جدایی مسی، شماره ۱۰ ابتدا به آنسو فاتی رسید، اما مصدومیتها باعث شد دوران حرفهای او مطابق انتظار پیش نرود و اکنون بسیاری او را نمونهای از فشار بیش از حد بر یک استعداد جوان میدانند.
یامال و اطرافیانش از فشارها و فرصتهایی که پوشیدن این شماره به همراه دارد، آگاه بودند، اما این پیراهن برای او سنگین نبوده است.
او در فصل گذشته بهترین عملکرد دوران حرفهای خود را ثبت کرد و در ۴۵ بازی برای بارسلونا، ۲۴ گل زد و ۱۸ پاس گل داد.
چه کسی جایگزین کیست؟
در مقابل، مسی و اطرافیانش هرگز از ایده جانشینی یامال استقبال نکردهاند. نزدیکان ستاره آرژانتینی همواره تاکید کردهاند که استعداد و دستاوردهای او منحصربهفرد است و مفهوم «وارث» برای او معنا ندارد.
با وجود اینکه نمایشهای درخشان یامال باعث شده افراد بیشتری میان مسیر حرفهای او و مسی شباهت ببینند، خود او همیشه از این مقایسه فاصله گرفته است.
او در نشست خبری پیش از مسابقهای در آوریل ۲۰۲۵ گفت: «نمیخواهم خودم را با هیچکس، بهویژه با مسی، مقایسه کنم. سعی میکنم مسیر خودم را بروم. او برای من بهترین فوتبالیست تاریخ است، اما خودم را با او مقایسه نمیکنم.»
یامال در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس نیز همین موضع را تکرار کرد.
او گفت: «میدانستم این موضوع مطرح میشود، هرچند این بار کمی دیرتر از همیشه مطرح شد.»
او افزود: «برای آنچه مسی بوده و برای جایگاهی که در فوتبال دارد، احترام زیادی قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال مقابل هم قرار بگیریم، این احترام متقابل وجود خواهد داشت.»
یامال در پایان گفت: «برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. مسی هم میداند که من نمیخواهم او باشم. فقط میخواهم مسیر خودم را دنبال کنم. همین.»
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در آستانه دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسپانیا گفت همسر و فرزندانش که در اسپانیا متولد شدهاند، در فینال از آرژانتین حمایت خواهند کرد.
اسکالونی گفت: «همسرم و فرزندانم، به طور طبیعی، با ما و با آرژانتین خواهند بود. اگرچه همسرم اسپانیایی است، اما به خوبی میداند که من چه احساسی دارم و چه رنجی میبرم. فرزندانم که جای خود دارند.»
سرمربی تیم ملی آرژانتین همچنین از برنامهریزی فیفا برای تمرین تیمش پیش از فینال انتقاد کرد و گفت بازیکنانش مجبور شدند در شرایطی نامناسب تمرین کنند.
اسکالونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر در ترکیب تیمش گفت: «تازه در حال استراحت هستیم، چون دیشب ساعت ۱۱:۳۰ به اینجا رسیدیم. امروز ما را مجبور کردند در ساعتی که نمیخواستیم تمرین کنیم. با وجود کنفرانس خبری و برنامههای دیگر، مجبور شدیم تمرینی عجیب و سریع برگزار کنیم و تقریبا نتوانستیم چیزی را آزمایش کنیم.»
او با اشاره به اینکه تیمش پس از ورود به نیوجرسی، ساعت ۱۵:۳۰ و در گرمای شدید تمرین کرده است، گفت فشار مسابقات مرحله حذفی فرصت ریکاوری بازیکنان را کاهش داده است.
اسکالونی ادامه داد: «فعلا روی استراحت تمرکز کردهایم و بر اساس شرایط، وضعیت بازیکنان را بررسی خواهیم کرد، چون برخی از آنها هنوز صددرصد آماده نیستند. برنامه ما بر اساس تواناییهای خودمان است، اما نقاط قوت حریف را نیز در نظر داریم.»