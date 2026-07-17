گزارش تلگراف از شوک بازیکنان انگلیس از تاکتیک دفاعی توخل مقابل آرژانتین
به گزارش روزنامه تلگراف، بازیکنان تیم ملی انگلیس از استراتژی کاملاً تدافعی توماس توخل در جام جهانی که منجر به حذف آنها توسط آرژانتین شد، بهشدت شوکه شدهاند.
به گزارش روزنامه تلگراف، بازیکنان تیم ملی انگلیس از استراتژی کاملاً تدافعی توماس توخل در جام جهانی که منجر به حذف آنها توسط آرژانتین شد، بهشدت شوکه شدهاند.
توخل بهدلیل تعویض و ورود سه مدافع به زمین پس از گلزنی آنتونی گوردون، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است؛ تصمیمی که در نهایت به شکست ۲ به ۱ انگلیس ختم شد. هرچند توخل پس از بازی تأکید کرد که «اصلاً پشیمان نیست»، اما این حس میان بازیکنانی که رؤیای قهرمانیشان دود شد و به هوا رفت، مشترک نیست.
طبق اطلاعاتی که بهدست تلگراف ورزشی رسیده، رویکرد تدافعی توخل و فرستادن ازری کونسا، دن برن و نیکو ریلی به زمین برای حفظ برد ۱–۰، برخی بازیکنان انگلیس را غافلگیر کرد. اعضای تیم باور داشتند که پس از گل گوردون، آرژانتین آسیبپذیر شده بود و میشد با تکیه بر سرعت بازیکنان تازهنفس، در ضدحملات به مردان اسکالونی ضربه زد. بااینحال، بوکایو ساکا، اولی واتکینز و نونی مادوئکه تماموقت روی نیمکت ماندند و تعجبآور بود که توخل تازه چهار دقیقه پس از گل دوم آرژانتین، مارکوس رشفورد و ایوان تونی را راهی زمین کرد.
همچنین این حس وجود دارد که انگلیس چوب تعویض دکلان رایس با یک مدافع (بهجای یک هافبک) را خورد؛ چراکه انزو فرناندز دقیقاً از همان فضایی گلزنی کرد که انتظار میرفت رایس یا یک هافبک دفاعی دیگر آن را پوشش دهد. مارک گوئهی، مدافع انگلیس، با انتقاد از این وضعیت گفت: «حس میشد بعد از گل، ذهنیت تیم عقبنشینی و دفاع مطلق بود؛ کاری که در این سطح اصلاً کافی نیست.» یک منبع نزدیک به تیم انگلیس نیز به تلگراف گفت: «توخل را برای تاکتیکهایش در بازیهای حذفی آورده بودند، اما او اشتباه کرد. هیچکس تصمیماتش را درک نکرد.»
باوجود این، مارک بالینگهام، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال انگلیس، همچنان از توخل حمایت میکند و این مربی آلمانی قصد دارد به قرارداد خود تا پایان یورو ۲۰۲۸ پایبند بماند. توخل درباره مقصر بودنش گفت: «میلیونها مربی بعد از بازی فکر میکنند بهتر میتوانستند عمل کنند، اما من باید تصمیم میگرفتم. پشیمان نیستم.»
در این میان، یورگن کلوپ به حمایت از هموطنش پرداخت و گفت: «فوتبال پیچیدهتر از انتخاب سادهٔ "دفاع" یا "حمله" است. اگر توخل حمله میکرد و گل میخوردند، همین منتقدان میگفتند چرا بازی را کنترل نکرد؟ علاوهبراین، وقتی مقابل آرژانتین و لیونل مسی ۳۹ ساله بازی میکنید که هنوز بهترین بازیکن جهان است، کار سخت میشود. شما فکر میکنید او را مهار کردهاید، اما او با دو پاس گل، سرنوشت بازی را رقم میزند. گاهی باید پذیرفت که نبوغ، برندهٔ بازیها را مشخص میکند.»