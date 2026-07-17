تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمینبار قهرمان جهان شد
تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل رقیب دیرینه خود، بوسنی و هرزگوین، برای نهمینبار قهرمان جهان شد.
تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل رقیب دیرینه خود، بوسنی و هرزگوین، برای نهمینبار قهرمان جهان شد.
در فینال چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان که در هانگژو چین برگزار شد، ایران در ستهای اول، دوم و چهارم (۲۵-۲۱، ۲۵-۲۰ و ۲۵-۱۶) پیروز شد و تنها ست سوم را (۲۰-۲۵) به حریف واگذار کرد.
با این پیروزی ارزشمند، ایران بهعنوان پرافتخارترین تیم جهان، نهمین عنوان قهرمانی خود در رقابتهای جهانی را جشن گرفت.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به بررسی یک عکس تاریخی و جاودانه در دنیای فوتبال پرداخته است.
به نوشته این روزنامه، گاهی دست سرنوشت چنان سناریوی شگفتانگیزی مینویسد که حتی بزرگترین نویسندگان سینما نیز از خلق آن عاجزند. تقابل تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تنها یک نبرد فوتبالی ساده نیست، بلکه رویارویی دو ستارهای است که مسیر زندگیشان ۱۹ سال پیش، در یک اتاق کوچک و به شکلی کاملا اتفاقی، به هم گره خورد.
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که لامین یامال تنها یک نوزاد پنجماهه بود، به همراه مادرش در قرعهکشی خیریه یونیسف (UNICEF) برنده شد. جایزه این قرعهکشی، حضور در یک کمپین عکاسی مشترک با باشگاه بارسلونا بود. در آن روزها، لیونل مسی جوانی ۲۰ ساله بود که تازه داشت نامی برای خود دستوپا میکرد.
خوان مونفورت، عکاس مستقل این پروژه، با تجهیزاتی ساده شامل وان پلاستیکی دخترش، یک اردک پلاستیکی، صابون و حوله به محل تمرین بارسلونا رفت. او هرگز تصور نمیکرد در حال ثبت عکسی است که دو دهه بعد، به اثری ماندگار در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.
لیونل مسی؛ فوقستارهای که نگهداشتن نوزاد را بلد نبود!
مونفورت درباره پشت صحنه این عکس میگوید: «کار بسیار سختی بود. مسی پسر بسیار درونگرا و خجالتی بود. او تازه از رختکن تمرین بیرون آمده بود و ناگهان خودش را در اتاقی دید که یک وان آب و یک نوزاد در آن بود. مسی اصلا نمیدانست باید از کجا شروع کند و حتی بلد نبود چطور نوزاد را در آغوش بگیرد!»
در تصاویر آن روز، دستپاچگی و لبخندهای معذب مسی کاملا مشهود است. با این حال، آن نوزاد رشد کرد، با تماشای جادوی مسی بزرگ شد و در ۱۵ سالگی به بارسلونا رسید.
نبرد دو نسل در فینال جام جهانی ۲۰۲۶
اکنون، مسی ۳۹ ساله در قامت اسطورهای تکرارنشدنی، به دنبال حفظ تاجوتخت و کسب دومین جام جهانی متوالی است. در نقطه مقابل، لامین یامال ۱۹ ساله، پس از درخشش در یورو ۲۰۲۴، حالا بهعنوان جانشین مسی، رهبری خط حمله لاروخا را بر عهده دارد.
یامال مدتی پیش با دیدن این عکس قدیمی، با لبخند گفت: «من کمی بزرگ شدهام و لئو هم همینطور. امیدوارم در فینال با او روبهرو شوم»؛ رویایی که اکنون به حقیقت پیوسته است. پدر یامال این اتفاق را «دیداری منحصربهفرد میان دو افسانه» نامیده است.
با اعلام فیفا، اسلاوکو وینچیچ از اسلوونی دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه بین اسپانیا و آرژانتین، یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار میشود.
دو هموطن او، توماژ کلانچنیک و آندراژ کواچیچ، بهعنوان کمکداور و ادهم مخادمه از اردن، بهعنوان داور چهارم، وینچیچ ۴۶ ساله را در این بازی همراهی میکنند.
فینال، چهارمین قضاوت وینچیچ در این تورنمنت خواهد بود. او پیش از این دیدارهای برزیل–مراکش، الجزایر–اردن و مکزیک–اکوادور را قضاوت کرده است. این داور باتجربه، که سابقه قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴ را در کارنامه دارد، پیش از این برای هر دو فینالیست نیز سوت زده است؛ از جمله دیدار عربستان و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲.
ژسوس والنزوئلا از ونزوئلا نیز دیدار ردهبندی را قضاوت خواهد کرد. این مسابقه بین فرانسه و انگلیس، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۰۰:۳۰ در ورزشگاه هارد راک میامی برگزار میشود. خورخه اورهگو و تولیو مورنو، بهعنوان کمکداور، و جلال جید از مراکش، بهعنوان داور چهارم، والنزوئلا را در این مسابقه همراهی خواهند کرد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بوئنوس آیرس نوشت که هواداران فوتبال در آرژانتین، که با اضطراب در انتظار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، برای دیدار یکشنبه برابر اسپانیا بیش از هر زمان دیگری به آیینهای خوشیمنی و خرافات روی آوردهاند. حتی پای خاویر میلی، رییسجمهور هم به میان آمده است.
خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، روز پنجشنبه در گفتگویی با رادیو «ال اوبسروادور» از عادت ویژه خود پرده برداشت: «به هیچ عنوان رسم همیشگیام را نمیشکنم و مسابقات جام جهانی را از اقامتگاه ریاستجمهوری تماشا میکنم.»
با این حساب او یکی از تماشاگران ویژه مسابقه فینال در استادیوم متلایف نیویورک نخواهد بود.
شاگردان لیونل اسکالونی تنها یک مسابقه با دفاع از عنوان قهرمانی خود فاصله دارند؛ آنها پس از پیروزی ۲ بر ۱ برابر رقیب دیرینه، انگلیس، در نیمهنهایی آتلانتا، راهی فینال شدند.
اما هرچه هیجان بیشتر میشود، هواداران نیز بیش از پیش به دنبال راهی برای آرام کردن اضطراب خود هستند.
در سراسر آرژانتین، آیینهای خوشیمنی بخش جداییناپذیر فرهنگ فوتبال است و بسیاری از هواداران معتقدند همین خرافات به آنها کمک میکند فشار روانی مسابقات را تحمل کنند.
«هیچکس از جایش تکان نمیخورد»
آندرس گونزالس، ساکن محله کارگری لینیرس در بوینوس آیرس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هنگام مسابقه، هیچکس حق ندارد از جایی که آخرین بار روی آن نشسته بود، بلند شود.»
این حسابدار ۴۸ ساله که خود را «معتاد فوتبال» توصیف میکند، معتقد است همه باید این قوانین را رعایت کنند.
او گفت: «اگر کسی برای رفتن به دستشویی بلند شود و همان موقع آرژانتین گل بزند، او را همانجا نگه میداریم و تا پایان بازی اجازه خروج ندارد.»
«کابالا»؛ آیین خوششانسی
گونزالس به آیینی اشاره میکند که در آرژانتین به آن «کابالا» گفته میشود؛ مجموعهای از رفتارها که باور دارند برای تیم خوششانسی میآورد.
این رسم در بخشهای مختلف جامعه دیده میشود.
در خانه استلا وارگاس، فروشنده ۶۵ ساله، قوانین روز مسابقه تغییرناپذیر است؛ همه باید همان لباس همیشگی را بپوشند، روی همان صندلی بنشینند و سگ خانواده هم باید بیرون از خانه بماند.
او گفت: «برای بازی با انگلیس، چون سگمان بولداگ انگلیسی است، پیراهن آرژانتین را تنش کردیم. برای بازی با اسپانیا، چه باران بیاید و چه آفتاب باشد، باز هم بیرون میماند.»
در خانه گراسیلا کامپوس نیز مادرشوهرش باید هنگام مسابقه اتاق را ترک کند: «او به آشپزخانه میرود و شال آبی و سفید میبافد.»
هواداران خود را بخشی از بازی میدانند
برای کسانی که این آیینها را انجام میدهند، این رفتارها شوخی نیست.
دیگو مورسی، جامعهشناس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در فوتبال، آرژانتینیها خود را فقط تماشاگر نمیدانند، بلکه احساس میکنند بخشی از ماجرا هستند.»
او گفت: «این آیینها به آنها احساس مشارکت میدهد؛ انگار با خوشیمن کردن شرایط یا دور کردن بدشانسی، در نتیجه مسابقه نقش دارند.»
مورسی با تاکید بر اینکه چنین باورهایی در فوتبال بسیار رایج است، گفت: «کارلوس بیلاردو، سرمربی قهرمان جام جهانی ۱۹۸۶، یکی از مشهورترین نمونههاست. بیلاردو با وجود ذهن علمی، بهشدت خرافاتی بود.»
مورسی خاطرهای از او نقل کرد: «در نخستین مسابقه آرژانتین، تلفن رختکن زنگ خورد. یکی از بازیکنان گوشی را برداشت، اما کسی پشت خط نبود.»
او ادامه داد: «از آنجا که آرژانتین آن بازی را برد، بیلاردو قبل از هر مسابقه از کسی میخواست با همان تلفن تماس بگیرد، همان بازیکن پاسخ بدهد و باز هم کسی چیزی نگوید.»
«همیشه جواب میدهد»
در بسیاری از محلههای بوینوس آیرس که با پرچمهای آبی و سفید آراسته شدهاند، هیجان و اضطراب در هم آمیخته است.
لیدیا اوترو، بازنشسته ۷۴ ساله، گفت: «همه آیینهای من همیشه جواب میدهد.»
او که از هواداران دوآتشه تیم ملی آرژانتین و باشگاه بوکا جونیورز است، برای خبرنگار خبرگزاری فرانسه توضیح داد هنگام مالکیت توپ حریف چه حرکات و شعارهایی را مقابل تلویزیون انجام میدهد.
او گفت: «در نیمه اول بازی با انگلیس، سگم رو به تلویزیون نشسته بود و آرژانتین گل نزد.»
سپس با خنده افزود: «میدانید چه کار کردم؟ در نیمه دوم سگ را برگرداندم و همان موقع نتیجه بازی هم برگشت.»
مارادونا و فریزر معروف
دیهگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین که سال ۲۰۲۰ درگذشت، همچنان جایگاه ویژهای در میان مردم این کشور دارد.
خانه سابق او در محله وییا دِووتو در بوینوس آیرس اکنون به زیارتگاهی برای هواداران تبدیل شده است.
در کنار این باورها، سنت قدیمی دیگری هم همچنان زنده است؛ «فریز کردن» حریف.
رودریگو سرنا، هوادار ۱۱ ساله لیونل مسی، گفت: «عکس بازیکن حریف را برمیدارم و داخل فریزر میگذارم. این کار را پدربزرگم به من یاد داده است.»
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس یک شب پس از باخت به آرژانتین و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کلمهای نمیتواند عمق این حس خلأ و ناامیدی را توصیف کند. خیلی نزدیک بودیم؛ واقعا فقط یک قدم تا رسیدن به فینالی دیگر فاصله داشتیم، اما کافی نبود.»
او نوشت: «در هفت هفته گذشته، همه توانمان را گذاشتیم و پذیرفتن این که دست خالی ماندهایم، بسیار سخت است.»
کین نوشت: «میدانم که انتظارات بالا است و به حق هم همینطور است. ما ۸ سال است که پشت درِ [موفقیت] کوبیدهایم اما باز هم قطعه آخر پازل را کم داریم! این همان جایی است که باید مدتی کنار بکشیم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم.»
او با اشاره به پیروزهای انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من خیلی به بچهها و چیزی که در طول این تورنمنت نشان دادیم افتخار میکنم؛ بازیهای سخت و شرایط دشواری که پشت سر گذاشتیم و بر آنها غلبه کردیم. خاطراتی که برای ما بازیکنان و مطمئنم برای شما هواداران تا مدتهای بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند!»
کاپیتان تیم ملی انگلیس نوشت: «تلاش برای رسیدن به افتخار همیشه به این معنی نیست که به آن میرسید. باید برایش بجنگید، زمین بخورید، دوباره بلند شوید و حرکت کنید؛ و این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. راه دیگری وجود ندارد جز اینکه به باور داشتن ادامه دهیم و به جلو پیش برویم.»
او نوشت: «ممنون از تکتک هوادارانی که سفر کردند و حمایتشان را در ورزشگاهها نشان دادند. از تمام کسانی که در خانه به ما ایمان داشتند هم ممنونم. ممنون از بچهها و کادر فنی برای تمام تلاششان. مثل همیشه، چه در پیروزی و چه در شکست، درس میگیریم و دوباره بازمیگردیم.»
فیفا اعلام کرد پیش از تصمیمگیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارشها مربوط به دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که بازیکنان آرژانتین پس از صعود به فینال، بنری با شعار «مالویناس متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.
به گزارش بیبیسی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارشهای مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آییننامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری کند.»
شب گذشته و پس از مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین، از جمله جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند و سپس آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیتهای سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.
واکنش بریتانیا و آرژانتین
دفتر نخستوزیری بریتانیا از درخواستها برای تحقیق فیفا حمایت کرد. سخنگوی رسمی نخستوزیر روز پنجشنبه گفت: «شاید جام جهانی متعلق به ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ما هستند. تعهد ما به فالکلند هرگز تغییر نخواهد کرد.»
در مقابل، خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، اقدام بازیکنان را «قابل درک» و «موجه» توصیف کرد، اما تاکید کرد مسائل داخل زمین فوتبال نباید بخشی از دیپلماسی باشد.
او به رادیو ال اوبسروادور گفت: «مالویناس متعلق به آرژانتین است و ما آن را از راه دیپلماتیک و با هوشمندی بازپس خواهیم گرفت.»
آرژانتین در سال ۱۹۸۲، در دوران حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری، به جزایر فالکلند حمله کرد. این جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه نفر از ساکنان جزایر کشته شدند.
در همهپرسی سال ۲۰۱۳ نیز ساکنان جزایر فالکلند با اکثریتی قاطع به ادامه حاکمیت بریتانیا رای دادند؛ از مجموع یکهزار و ۵۱۷ رای، یکهزار و ۵۱۳ نفر با باقی ماندن این جزایر بهعنوان قلمرو فرادریایی بریتانیا موافقت کردند.
چه مجازاتی ممکن است در انتظار آرژانتین باشد؟
فیفا معمولا تخلفات بازیکنان یا هواداران را چند هفته پس از پایان تورنمنت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میکند، اما به دلیل حساسیت سیاسی این موضوع و برگزاری مسابقه میان دو کشور، احتمال بررسی جدیتر وجود دارد.
با این حال، هیچ احتمالی برای محروم شدن آرژانتین از حضور در فینال وجود ندارد.
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، خواستار محرومیت بازیکنانی شد که بنر را در دست داشتند تا دیدار فینال مقابل اسپانیا را از دست بدهند.
او به محرومیت یک جلسهای آلوارو موراتا و رودری پس از سر دادن شعار «جبلالطارق متعلق به اسپانیاست» در جشن قهرمانی یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد.
همچنین سابقه مشابهی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؛ زمانی که پارک جونگ وو، هافبک کره جنوبی، پس از نمایش پلاکاردی با مضمون «دوکدو متعلق به ماست» از سوی فیفا دو جلسه محروم شد.
واکنشها به بنر
به گزارش بیبیسی، دولت جزایر فالکلند اعلام کرد از این اقدام «ناامید» شده و ابراز امیدواری کرد فیفا مطابق مقررات خود با چنین رفتارهایی برخورد کند.
در بیانیه دولت فالکلند آمده است: «مایل نیستیم سیاست وارد ورزش شود.»
خاویر میلی نیز در گفتوگو با شبکه آرژانتینی TN گفت طبیعی است که بازیکنان بخواهند نظر خود را بیان کنند، اما تاکید کرد نباید از این اقدام «برداشتهای نادرست» شود و افزود: «این فقط یک مسابقه فوتبال است.»
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز گفت سیاست باید از جام جهانی دور نگه داشته شود و از فیفا خواست این موضوع را بهطور کامل بررسی کند.
او افزود: «به تیم انگلیس، حرفهایگری و وقاری که از خود نشان داد افتخار میکنم. این رفتار کاملا در تضاد با آن چیزی بود که از تیم آرژانتین دیدیم.»
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، نیز گفت فیفا «قطعا باید این موضوع را بررسی کند.»