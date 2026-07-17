امانوئل مکرون: جمهوری اسلامی به تفاهمنامه ۶۰ روزه با آمریکا پایبند بماند
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان، با اشاره به تفاهمنامه ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: «یک ماه از این ۶۰ روز گذشته است و من از تهران میخواهم به آن احترام بگذارد.»
مکرون گفت: «جمهوری اسلامی باید به آنچه امضا کرده پایبند باشد؛ یعنی بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری گفتوگوها را ممکن سازد.»
مکرون در ادامه از آمادگی پاریس برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز خبر داد و گفت: «با سلطان عمان دیدار کردم و پیشنهاد اجرای این ماموریت در آبهای عمان را مطرح کردم. تا آنجا که میدانم، تصمیمگیری درباره آبهای عمان در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به تحولات اخیر، گفت که دستیابی به توافق نزدیک بوده، اما مشخص نیست چه کسانی باعث شکست آن شدهاند و این موضوع باید از سوی مسئولان توضیح داده شود.
او همچنین از عملکرد رسانههای رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت رسانهها باید مردم را در جریان رویدادهای جنگ قرار دهند.
به گفته او، مردم از طریق منابع دیگر از حمله به بنادر، پلها و راههای ارتباطی و خسارت به زیرساختهای اقتصادی کشور مطلع میشوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختها، گفت تخریب بنادر، پلها و مسیرهای ارتباطی خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد میکند و درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. او افزود که مشخص نیست ادامه جنگ چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت.
او تاکید کرد که در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، باید از تصمیمهایی که به زیان مردم تمام میشود پرهیز کرد و گفت: «بابا انتقام وقت دارد، زمان دارد. شما صبر کنید برای زمانش.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین نسبت به ادامه فعالیت تندروها هشدار داد و گفت اگر با این جریانها برخورد نشود و مردم در جریان قرار نگیرند، سرنوشت کشور نامشخص خواهد بود. او افزود که مردم از شرایط موجود به ستوه آمدهاند.
او در ادامه گفت برخی اقدامات مسئولان به امنیت، وحدت و همبستگی ملی کمک نمیکند و در شرایط جنگی، تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن منافع کشور انجام شود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسئولان باید منافع ایران و مردم ایران را در اولویت قرار دهند و گفت: «ایران مال ایرانیان است.»
او افزود که امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایران نباید به منافع کشورهای دیگر گره زده شود.
تنها دو دقیقه از نیمهنهایی جام جهانی میان آرژانتین و انگلیس گذشته بود که اولین جرقه تنش زده شد؛ خطای اعلامنشده روی لیونل مسی، اعتراض دستهجمعی همتیمیهای او و در نهایت تکل انتقامجویانه و تحقیرآمیز انزو فرناندز از پشت روی الیوت اندرسون.
این صحنه، آغازگر جنجالی بود که روزنامه تلگراف را واداشت تا مقالهای با عنوان «۳۱ ضربه ناجوانمردانه آرژانتین به انگلیس» منتشر کند. اما آیا آلبیسلسته واقعاً تیمی خشن و بیرحم است یا این تنها یک ذهنیت اغراقآمیز رسانهای است؟
به گزارش روزنامه اکیپ، آمار رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ تصویر متفاوتی را نشان میدهد. هرچند آرژانتین با ۸۸ خطا، بیشترین خطا را در این تورنمنت ثبت کرده، اما این رقم بهدلیل بازیهای طولانی و دو وقت اضافه بوده است. در واقع، با محاسبه میانگین خطا در هر ۹۰ دقیقه، آرژانتین با ۱۱.۴ خطا در رده بیستویکم تیمهای خطاکار قرار میگیرد. دریافت تنها ۹ کارت زرد و صفر کارت قرمز، آنها را در زمره شاگردان خوب جام قرار میدهد؛ تا جایی که حتی اسپانیای تکنیکی، بسیار بیشتر از آرژانتین جنگنده جریمه شده است.
هنر بازی با اعصاب رقیب و مرز قانون
بخش عمدهای از خطاهای آرژانتین، نه وحشیگری، بلکه نمایشی از «بینش تاکتیکی» و «بدجنسی هوشمندانه» است. هلدادنهای بیمورد لئاندرو پاردس، خطاهای بیمحابا اما بدون قصد مصدومیت جولیانو سیمئونه و متوقفکردن ضدحملات در میانه زمین، همگی ابزارهایی برای سنجش آستانه تحمل داور هستند.
برخلاف بازیکنانی که پس از خطا نقش یک جنتلمن بیگناه را بازی میکنند، آرژانتینیها ترسی از ایفای نقش «آدمبده» ندارند. ضربه کریستین رومرو به امام عاشور مصری، بدون حتی یک نگاه به عقب، نمونه بارز این رفتار است.
بادیگاردهای متعصب یک اعجوبه
در روزگاری که فوتبال ملی در سراسر جهان یکدست و «اروپایی» شده است، آرژانتین همچنان به سنتهای آمریکای جنوبی خود وفادار مانده؛ فوتبالی مبتنی بر جنگهای روانی، تقابلهای فیزیکی شدید و تحریک حریف.
آنها بهشکلی کاملاً منظم، بیانضباط هستند! دفاع پیشگیرانه و فیزیکی آلبیسلسته باعث شده تا در کل جام، تنها ۷ خطا در یکسوم دفاعی خود مرتکب شوند. بازیکنان آرژانتین قصاب فوتبال نیستند؛ آنها بادیگاردهای متعصب و باهوشی هستند که برای حفاظت از لیونل مسی، تا آخرین توان، مرزهای قانون را به چالش میکشند.
اندی برنهام، که بهدلیل دفاع سرسختانه از منافع شمال انگلستان به «پادشاه شمال» شهرت دارد، جمعه ۲۶ تیر به رهبری حزب حاکم کارگر بریتانیا انتخاب شد؛ آخرین گام پیش از آنکه دوشنبه به هفتمین نخستوزیر این کشور در یک دهه گذشته تبدیل شود.
برنهام در کنفرانس ویژه حزب کارگر گفت برای به دست گرفتن قدرت آماده است و خواهد کوشید به مردم ساکن در «تمام مناطق فراموششده» امید بدهد. او وعده داده است جلو قدرتگیری حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» را بگیرد.
او در دوران شهرداری منچستر بزرگ و به دلیل پافشاری بر دفاع از منافع این منطقه بهعنوان «پادشاه شمال» شهرت یافت.
برنهام ۵۶ ساله هشدار داد که این آخرین فرصت حزب کارگر برای تغییر سرنوشت خود است. او وعده داد قدرت را از وستمینستر، مرکز سیاست بریتانیا، به مناطق مختلف کشور منتقل کند و تیمی «متحد» را برای ایجاد تغییری که کشور «فریادزنان خواستار آن است» رهبری کند.
او در جمع نمایندگان پارلمان و مقامهای حزب کارگر گفت: «ما متحد هستیم و قدرتی را که از این اتحاد به دست میآید، در خدمت مردم و مناطقی قرار میدهیم که بیش از حد انتظار کشیدهاند تا سیاست دوباره به آنها اجازه امیدواری بدهد.»
برنهام افزود: «و این همان کاری است که انجام خواهیم داد؛ امید را به آنها بازخواهیم گرداند.»
او همچنین از کییر استارمر، فردی که روز دوشنبه جانشینش در مقام نخستوزیری خواهد شد، قدردانی کرد. اعضای حزب اکنون در انتظار معرفی اعضای کابینه و روشنتر شدن رویکرد برنهام به اداره دولت هستند.
برنهام پس از انتخاب بهعنوان رهبر جدید حزب کارگر، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این افتخار زندگی من است که رهبر حزب کارگر باشم. من رهبر همه مناطق و ملتهای این کشور خواهم بود، و این حزب در اولویتهایش و در تصمیمهایی که میگیرد، بیپرده و آشکارا کارگری خواهد بود. با هم، بریتانیا را در مسیری جدید قرار خواهیم داد.»
طرح بزرگ برنهام برای «توازن دوباره قدرت»
برنهام بار دیگر وعده داد اختیارات بیشتری به مناطق واگذار کند و به انتشار گزارشها و حملات تفرقهافکنانه علیه نمایندگان حزب کارگر که با دیدگاههای او موافق نیستند پایان دهد. با این حال، هنوز جزئیات زیادی درباره اولویتهای سیاستگذاری او مشخص نیست.
او گفت هنوز درباره ترکیب تیم اصلی وزیرانش تصمیم نگرفته است، اما اطمینان خواهد داد که کابینه «بازتابدهنده همه بخشهای حزب و همه جوامع» باشد.
برنهام در رقابت رهبری هیچ رقیبی نداشت و سخنرانی پیروزی او نیز جزئیات چندانی فراتر از برنامههایی ارائه نکرد که پس از بازگشتش به پارلمان در ماه گذشته مطرح کرده بود. او با پیروزی در حوزه انتخابیه میکرفیلد به مجلس عوام بازگشت و روند جانشینی استارمر را آغاز کرد.
برنهام در آن سخنرانی بخشی از برنامه داخلی خود را ترسیم کرده و گفته بود میخواهد بزرگترین «توازن دوباره قدرت» به سود مناطق بریتانیا را هدایت کند. او معتقد است این سیاست میتواند نابرابری و خشم جوامع نادیدهگرفتهشدهای را کاهش دهد که شمار فزایندهای از آنها به حزب اصلاح بریتانیا و در برخی موارد به حزب چپگرای سبزها روی آوردهاند.
او روز جمعه گفت حزب کارگر نباید برای مقابله با این دو حزب تلاش کند «از سبزها سبزتر یا از اصلاح بریتانیا اصلاحطلبتر» باشد، بلکه باید «جسورانه، با اعتمادبهنفس و بهطور اصیل خودمان باشیم؛ یعنی حزب کارگر».
پیام برنهام درباره داشتن برنامهای برای متوقف کردن رشد حزب اصلاح بریتانیا توانست نمایندگان حزب کارگر را با او همراه کند. بسیاری از این نمایندگان نگراناند در انتخابات سراسری آینده، که باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود، کرسیهای خود را به حزب پوپولیست نایجل فاراژ، چهره باسابقه کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، واگذار کنند. حزب اصلاح بریتانیا ماههاست در صدر نظرسنجیها قرار دارد.
با این حال، پذیرش کمکهای مالی از سوی ثروتمندان از سوی فاراژ در هفتههای اخیر تا حدی به اعتبار او آسیب زده و شاید فرصتی برای برنهام فراهم کرده باشد تا محبوبیت حزب کارگر را احیا کند.
اما او زمان زیادی در اختیار ندارد.
با توجه به اینکه انتخابات سراسری حداکثر سه سال دیگر برگزار خواهد شد، برنهام باید اجرای وعدههایش را که بسیاری از آنها بر برنامهریزی بلندمدت استوارند، هرچه سریعتر آغاز کند.
او وعده داد دولتش از هفته آینده با سرعت عمل خواهد کرد.
برنهام گفت: «دولتی که من رهبری میکنم، از هفته آینده با اعتمادبهنفس این مسیر را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل، تغییر امروز مهمترین لحظه تحول در سیاست ما طی ۴۰ سال گذشته است.»
ریاست شورای وزیران دولت اقلیم کردستان در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان را محکوم کرد و آن را غیرقابل توجیه خواند.
ریاست شورای وزیران دولت اقلیم کردستان با درخواست از حکومت فدرال عراق و جامعه جهانی برای جلوگیری از «اقدامات غیرقانونی» جمهوری اسلامی، هشدار داد ادامه این حملات آرامش منطقه را برهم میزند و از تهران خواست به حملات خود پایان دهد.