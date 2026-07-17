مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به تحولات اخیر، گفت که دستیابی به توافق نزدیک بوده، اما مشخص نیست چه کسانی باعث شکست آن شده‌اند و این موضوع باید از سوی مسئولان توضیح داده شود.

او همچنین از عملکرد رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت رسانه‌ها باید مردم را در جریان رویدادهای جنگ قرار دهند.

به گفته او، مردم از طریق منابع دیگر از حمله به بنادر، پل‌ها و راه‌های ارتباطی و خسارت به زیرساخت‌های اقتصادی کشور مطلع می‌شوند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، گفت تخریب بنادر، پل‌ها و مسیرهای ارتباطی خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او افزود که مشخص نیست ادامه جنگ چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت.

او تاکید کرد که در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، باید از تصمیم‌هایی که به زیان مردم تمام می‌شود پرهیز کرد و گفت: «بابا انتقام وقت دارد، زمان دارد. شما صبر کنید برای زمانش.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین نسبت به ادامه فعالیت تندروها هشدار داد و گفت اگر با این جریان‌ها برخورد نشود و مردم در جریان قرار نگیرند، سرنوشت کشور نامشخص خواهد بود. او افزود که مردم از شرایط موجود به ستوه آمده‌اند.

او در ادامه گفت برخی اقدامات مسئولان به امنیت، وحدت و همبستگی ملی کمک نمی‌کند و در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن منافع کشور انجام شود.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسئولان باید منافع ایران و مردم ایران را در اولویت قرار دهند و گفت: «ایران مال ایرانیان است.»

او افزود که امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایران نباید به منافع کشورهای دیگر گره زده شود.