وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای از همه طرفها خواست با وجود چالشهای مرتبط با یادداشت تفاهم اسلامآباد، به درگیری پایان داده و گفتوگوهای فنی را از سر بگیرند.
این وزارتخانه همچنین بار دیگر از همه طرفها خواست با حداکثر خویشتنداری، از هر اقدامی که صلح را تضعیف میکند، خودداری کنند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که امیدوار است اوضاع در تنگه هرمز، بهویژه از نظر امنیت و ایمنی کشتیرانی، به حالت عادی بازگردد.
آلن شیرر، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و کارشناس بیبیسی، با انتقاد شدید از تعویضهای توماس توخل در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان وقت قانونی بازی مقابل آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «او برگهای خود را خیلی زود بازی کرد؛ ما میدانستیم که او میخواهد نتیجه را حفظ کند.»
او گفت: «اما تفاوت اینجاست که مقاومت کردن مقابل نروژ یا مکزیک یک چیز است، و دفاع مقابل تیمی مثل آرژانتین با این سطح از کیفیت و توانایی، چیز دیگری است.»
شیرر که به تعویض دکلان رایس و ریس جیمز در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان بازی اشاره میکرد، معتقد است تصمیمات توخل اینبار نتیجه معکوس داد: «توماس خیلی زود کارتهایش را بازی کرد به امید اینکه انگلیس دوام بیاورد، اما این نقشه شکست خورد.»
کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس گفت: «ما او را برای سیستم پنج دفاعه در بازیهای قبل تحسین میکردیم، اما اینبار وقتی آرژانتین گل اول را زد، بازیکنان انگلیس از نظر بدنی و ذهنی کاملاً تخلیه شده بودند و هیچ راه فراری برای ضدحمله نداشتند.»
تیم ملی فوتبال انگلیس شب گذشته درحالی که در آستانه صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بود، نتوانست برتری مقابل آرژانتین را حفظ کند و در ۷ دقیقه، دو گل خورد و باخت. با این حساب، حسرت سهشیرها برای قهرمانی جهانی ۶۴ ساله شد.
به گزارش الجزیره، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان اعلام کرد از این پس هیچ سلاحی خارج از چارچوب قانونی در لبنان جایی نخواهد داشت.
وزیر خارجه لبنان افزود تصمیم برای پایان دادن به فعالیت نظامی حزبالله، یک تصمیم حاکمیتی کشور است و پیش از توافق با اسرائیل اتخاذ شده بود.
رجی همچنین گفت: «حاکمیت ارتش بر سراسر خاک لبنان با خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این کشور به هم پیوسته است.»
شبکه اسرائیلی کان در گزارشی درباره دیدار بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در هفته آینده نوشت که اگر تصمیم تنها با نتانیاهو بود، نیروی هوایی اسرائیل تاکنون به جمهوری اسلامی حمله کرده بود، اما ترامپ تا کنون مانع این اقدام شده است.
این شبکه همچنین نوشت از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ، نتانیاهو هفت بار با او دیدار کرده است.
براساس این گزارش، ایران، لبنان، سوریه، غزه، ترکیه و انتخابات اسرائیل و انتخابات میاندورهای آمریکا، از موضوعات احتمالی دیدار هفته آینده نتانیاهو و ترامپ در هفته آینده ذکر شده است.
دفتر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد یسراییل کاتز، وزیر دفاع این کشور، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، شامگاه چهارشنبه در تماس تلفنی توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
در بیانیهای که دفتر کاتز منتشر کرد، آمده است هگست در این تماس تلفنی کاتز را در جریان حملات ارتش آمریکا به جمهوری اسلامی قرار داد و دو طرف توافق کردند همکاری میان دو کشور را در برابر هرگونه تحول احتمالی ادامه دهند.
دفتر کاتز همچنین اعلام کرد او همتای آمریکایی خود را در جریان فعالیتهای اسرائیل در سوریه، غزه و لبنان قرار داده است.
کاتز در این تماس به وزیر جنگ آمریکا گفت: «ما هرگز از آمریکا نخواستهایم به نمایندگی از ما در مرزهایمان اقدام کند. ما متعهد به دفاع از شهروندان اسرائیل در برابر هر تهدیدی هستیم و قصد داریم همین کار را انجام دهیم.»
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره هدف قرار دادن نیروگاهها در ایران را «تهی» خواند، اما گفت اگر آمریکا این تهدیدها را عملی کند، جمهوری اسلامی به «تمام زیرساختهای باقیمانده» در سراسر منطقه حمله خواهد کرد.
ذوالفقاری گفت: «همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساختها در منطقه، زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی در هم کوبیده خواهد شد؛ آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتهاند.»
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین دخالت آمریکا در تنگه هرمز را «خط قرمز شکستناپذیر» جمهوری اسلامی خواند.