در پی هدف قرار گرفتن برخی مراکز نظامی در شهرهای جنوبی و تشدید مشکلات ناشی از جنگ، موجی از همدلی با ساکنان این مناطق شکل گرفته است.

شماری از کاربران و مخاطبان در پیام‌هایی به مدیابات ایران‌اینترنشنال تاکید کردند درد جنوب، درد تمام ایران است.

یکی از شهروندان در پیام خود گفت کسانی که ماه‌ها در تجمعات از جنگ و حمله به اسرائیل و ایالات متحده حمایت کرده و شعار داده‌اند، اکنون باید برای واکنش به حملات آمریکا، به جنوب ایران بروند.

روایت شهروندان از روزهای جنگ در جنوب

با وجود ادامه حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران، از جمله جنوب کشور، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز شرایط جنگی اعلام نکرده‌اند؛ موضوعی که بازتاب آن را می‌توان در لغو دیرهنگام امتحان‌ها و تعطیل نشدن اداره‌ها در برخی مناطق درگیر دید.

یکی از دانش‌آموزان جنوب کشور در پیامی به ایران‌اینترنشنال، با انتقاد از تعویق امتحانات تا چهارم شهریور نوشت: «ما در گرما و با قطعی برق چطور می‌توانیم درس بخوانیم؟»

او خواستار برگزاری مجازی امتحانات شد و هشدار داد در غیر این صورت، ممکن است «دوباره حادثه میناب پیش بیاید».

شهروندی از بندر ماهشهر نیز گفت مردم این منطقه از جنگ و مرگ نمی‌ترسند و امیدوارند حملات آمریکا به تغییر حکومت منجر شود.

هم‌زمان، شماری از شهروندان دیگر نقاط ایران در پیام‌های خود، با مردم جنوب ابراز همدلی کردند.

یکی از آنان خطاب به ساکنان جنوب نوشت: «ما در هر نقطه از ایران، در هر ساعت از شبانه‌روز به یاد شما هستیم.»

تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری و اعلام بسته شدن تنگه هرمز به روی همه شناورها بالا گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر آتش‌بس با جمهوری اسلامی را پایان‌یافته خواند و ۱۹ تیر در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات تازه‌ای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.

ارتش آمریکا بامداد پنج‌شنبه ۲۵ تیر موج دیگری از حملات را علیه اهداف نظامی در ایران به انجام رساند؛ حملاتی که بخش عمده آن متوجه هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بود.

کارزاری برای حضور اعضای جبهه پایداری در جنوب ایران

کارزار «درخواست حضور اعضای جبهه پایداری در مناطق جنوب کشور، به‌ویژه سیریک و بندرعباس» که ۲۳ تیر در پلتفرم «کارزار» راه‌اندازی شد، تا ظهر ۲۵ تیر بیش از ۱۲۰ هزار امضا جمع کرده و در فهرست کارزارهای ویژه این سامانه قرار گرفته است.

در متن این کارزار آمده است مناطق جنوبی کشور به‌ویژه سیریک و بندرعباس، در معرض تهدیدهای مستقیم و شبانه‌روزی ناشی از حملات قرار دارند و ساکنان، نیروهای نظامی و سربازان مستقر در این مناطق با نگرانی از آسیب‌های احتمالی و تهدید زیرساخت‌های حیاتی، از جمله شبکه برق، روبه‌رو هستند.

امضاکنندگان با اشاره به مواضع برخی اعضای جبهه پایداری در حمایت از ادامه جنگ، از آنان خواستند برای درک مستقیم شرایط اقلیمی و امنیتی جنوب، در این مناطق حضور یابند و از نزدیک با مشکلات مردم و نیروهای مستقر آشنا شوند.

آنان همچنین خواستار پرهیز از تصمیم‌های «غیرکارشناسی» شده‌اند که می‌تواند جان و مال مردم را به خطر اندازد.

مخالفت با ادامه جنگ در تهران نیز بازتاب یافته است.

یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال، شعارنویسی روی یکی از پل‌های پایتخت در ۲۳ تیر را نشان داد که در آن خطاب به احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، نوشته شده بود: «ما دیگر جنگ نمی‌خواهیم.»

این در حالی است که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همچنان بر «انتقام» و ادامه رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل تاکید دارند.

در تازه‌ترین نمونه، شهرداری تهران دیوارنگاره‌هایی با شعارهای تهدیدآمیز علیه ترامپ نصب کرد.

در سوی دیگر، پیام‌های شهروندان نشان‌دهنده موج فزاینده مخالفت جامعه با سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی است.