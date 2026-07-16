خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع نفتی و امنیتی عراق گزارش داد که بارگیری نفت خام در همه پایانه‌های عراق روز پنجشنبه، پس از برخورد یک پهپاد با یک نفتکش در پایانه بصره، متوقف شد. به گفته این منابع، این حادثه هیچ خسارت یا آتش‌سوزی به همراه نداشت.

پایانه‌های نفتی عراق در جنوب این کشور قرار دارند. هنوز مشخص نیست چه طرفی این پهپاد را به پرواز درآورده است.

این نفتکش به همراه یک نفتکش دیگر که به عنوان اقدام احتیاطی در لنگرگاه مستقر بود، به خارج از بندر منتقل شد.

خبرگزاری دولتی عراق نیز روز چهارشنبه گزارش داد یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرده، اما این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. این خبرگزاری جزئیات بیشتری ارائه نکرد و افزود فعالیت‌های بندر تحت تاثیر این حادثه قرار نگرفته است.