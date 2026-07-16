محسن هوشمند، رییس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، اعلام کرد ظهر پنجشنبه آتشسوزی در یکی از پروژههای در حال احداث محل دفن امام هشتم شیعیان رخ داد که به طور کامل مهار شد.
به گفته او، منشا این حادثه «سوختن بخشی از عایقهای حرارتی» بوده که به دلیل ترکیبات آن، دود نسبتا زیادی تولید کرده است.
هوشمندی افزود این آتشسوزی هیچگونه تلفات جانی یا خسارتی به تاسیسات و مجموعه در حال احداث وارد نکرده و در حال حاضر آرامش برقرار است و فعالیت روزمره در این کارگاه و حرم ادامه دارد.
دونالد ترامپ اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنا کراری، شهروند آمریکایی که سال ۲۰۲۴ در ایران بازداشت شده بود، اجازه خروج از کشور را داده است. ترامپ با قدردانی از این اقدام، آن را نشانهای از حسن نیت جمهوری اسلامی دانست.
گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
شکست ۲ بر ۱ تیم ملی انگلستان مقابل آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، رویای پایان دادن به حسرت ۶۰ ساله قهرمانی را بار دیگر بر باد داد. این باخت، موجی از خشم و ناامیدی را در میان رسانههای بریتانیا برانگیخت و بیشترین انتقادها هم متوجه تاکتیکهای توماس توخل شد.
مطبوعات بریتانیا تصمیم توخل برای تغییر سیستم به دفاع ۵ نفره در دقیقه ۶۷ و عقبنشینی مقابل آرژانتین را عامل اصلی این شکست دانستند. دیوید هایتنر در گاردین این شکست را «یک سقوط بیرحمانه و باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت: «تقدیر انگلستان، شکستهای دراماتیک در تورنمنتهاست؛ فوتبال به خانه برنمیگردد.»
جان کراس، نویسنده دیلی میرور، نیز دقایق پایانی مسابقه را «شکنجه محض» توصیف کرد و نوشت که توخل فشار حریف را پذیرفت و در نهایت انگلستان زیر این فشار شکست خورد.
بزرگترین انتقاد به سرمربی آلمانی، رویکرد محتاطانه تیمی بود که با هزینهای سنگین برای قهرمانی بسته شده بود. میگل دیلینی در ایندیپندنت تصمیمهای توخل را «بزدلی محض فوتبالی» خواند و نوشت که این مربی، با وجود گرانترین قرارداد، انگلستان را از مسیر موفقیت دورتر کرد.
نویسندگان ورزشی معتقدند توخل با تعویضهای تدافعی، توان هجومی انگلستان را کاهش داد؛ در حالی که حضور بازیکنان تازهنفسی مانند بوکایو ساکا یا مارکوس رشفورد میتوانست برای خط دفاعی کارتزرددار آرژانتین دردسر درست کند. بارنی رونای در گاردین نوشت که انگلستان در این مسابقه هیچ تهدید یا انرژی ویژهای از خود نشان نداد و صعود را بهراحتی به حریف تقدیم کرد.
این حذف نشان داد که با وجود تغییر کادر فنی و هزینههای کلان، سقف آرزوهای سهشیرها همچنان دستنخورده باقی مانده و میراث گرت ساوتگیت در شکست برابر تیمهای بزرگ، این بار با نسخهای دیگر و تحت هدایت توماس توخل تکرار شد.
خبرگزاری دولتی سانا، به نقل از یک منبع در وزارت کشور سوریه گزارش داد مقامهای این کشور تلاش برای قاچاق محمولهای از سلاحهای پیشرفته و موشکها از مرز عراق را خنثی کردهاند. به گفته این منبع، بررسیهای اولیه نشان میدهد این محموله برای حزبالله لبنان در نظر گرفته شده بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود در گفتوگو با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره مقابله با حزبالله گفتوگو کرده است.
حاکمان جدید سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد قدرت را در دست گرفتهاند، سالها با حزبالله جنگیدهاند. حزبالله در جریان جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد، رییسجمهوری پیشین سوریه، نیرو به این کشور اعزام کرده بود.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد درآمد از دسترفته صنایع بر اثر قطعی برق از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارتها را بهصورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» بهدلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شدهاند.
زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.
به گفته او، واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی در حال حاضر بهطور متوسط هفتهای دو روز با قطعی برق مواجه هستند و این وضعیت خسارت قابلتوجهی به تولید وارد کرده است.
۲۴ تیر، روزنامه اطلاعات گزارش داد خاموشی برق صنایع میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو، نیز ۲۴ تیر گفت برق صنایع در ایران ۱۵ برابر گرانتر از برق خانگی است و اجبار واحدهای صنعتی به ساخت نیروگاه، تولید، اشتغال و رقابتپذیری را تهدید میکند.
ریشههای بحران برق
محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ۲۴ تیر در گفتوگو با وبسایت اکوایران اعلام کرد اقتصاد دستوری، قیمتگذاری غیرواقعی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری از عوامل اصلی بحران برق به شمار میروند.
او گفت بر اساس برنامههای توسعه، قرار بود سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سالهای گذشته محقق نشده است.
حکیمی همچنین از نحوه تخصیص سوخت انتقاد کرد و افزود برخی نیروگاههای قدیمی با بازدهی حدود ۳۰ درصد همچنان از گاز یارانهای استفاده میکنند؛ در حالی که نوسازی این نیروگاهها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی میتوانست کمبود برق را کاهش دهد.
او در ادامه، استخراج غیرمجاز رمزارز با برق یارانهای را از دیگر عوامل تشدید بحران دانست و گفت سود بالای این فعالیت باعث شده برخی افراد خطر شناسایی و برخورد قانونی را بپذیرند.
حکیمی هشدار داد خاموشی راهحل بحران نیست و تنها کمبود برق را میان مشترکان توزیع میکند.
بر پایه پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال، قطعی برق در برخی شهرها بلافاصله پس از پایان مراسم دفن جنازه علی خامنهای آغاز شد.
قطعیهای مکرر و بیبرنامه برق و آب در روزهای اخیر همزمان با اوج گرمای تابستان، زندگی و کسبوکار مردم را در بسیاری از مناطق ایران مختل کرده و امکان برنامهریزی را از آنان گرفته است.
ادامه خاموشیها میتواند تولید و سرمایهگذاری را کاهش دهد، هزینه کالاها و بیکاری را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کند.
شهرداری تهران از طرح دیوارنگارهای برای نصب در میدان ولیعصر رونمایی کرد که به شکلی تلویحی به مرگ دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اشاره میکند.
در این دیوارنگاره دو عبارت به زبان انگلیسی دیده میشود؛ یکی هشتگ «لیندزی گراهام»، سناتور آمریکایی، که در هفته جاری درگذشت، و دیگری جمله «نفر بعدی چه کسی است؟» که در آن حروف «دی» D و «تی» T به صورت بزرگ نوشته شدهاند. این حروف با حروف اول نام و نام خانوادگی دونالد ترامپ مطابقت دارند.
نصب این دیوارنگاره در حالی انجام شده که طی هفتههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی و حامیان حکومت بارها بر «انتقامگیری» از خون علی خامنهای و کشتن دونالد ترامپ تاکید کردهاند.