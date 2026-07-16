مطبوعات بریتانیا تصمیم توخل برای تغییر سیستم به دفاع ۵ نفره در دقیقه ۶۷ و عقب‌نشینی مقابل آرژانتین را عامل اصلی این شکست دانستند. دیوید هایتنر در گاردین این شکست را «یک سقوط بی‌رحمانه و باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت: «تقدیر انگلستان، شکست‌های دراماتیک در تورنمنت‌هاست؛ فوتبال به خانه برنمی‌گردد.»

جان کراس، نویسنده دیلی میرور، نیز دقایق پایانی مسابقه را «شکنجه محض» توصیف کرد و نوشت که توخل فشار حریف را پذیرفت و در نهایت انگلستان زیر این فشار شکست خورد.

بزرگ‌ترین انتقاد به سرمربی آلمانی، رویکرد محتاطانه تیمی بود که با هزینه‌ای سنگین برای قهرمانی بسته شده بود. میگل دیلینی در ایندیپندنت تصمیم‌های توخل را «بزدلی محض فوتبالی» خواند و نوشت که این مربی، با وجود گران‌ترین قرارداد، انگلستان را از مسیر موفقیت دورتر کرد.

نویسندگان ورزشی معتقدند توخل با تعویض‌های تدافعی، توان هجومی انگلستان را کاهش داد؛ در حالی که حضور بازیکنان تازه‌نفسی مانند بوکایو ساکا یا مارکوس رشفورد می‌توانست برای خط دفاعی کارت‌زرددار آرژانتین دردسر درست کند. بارنی رونای در گاردین نوشت که انگلستان در این مسابقه هیچ تهدید یا انرژی ویژه‌ای از خود نشان نداد و صعود را به‌راحتی به حریف تقدیم کرد.

این حذف نشان داد که با وجود تغییر کادر فنی و هزینه‌های کلان، سقف آرزوهای سه‌شیرها همچنان دست‌نخورده باقی مانده و میراث گرت ساوت‌گیت در شکست برابر تیم‌های بزرگ، این بار با نسخه‌ای دیگر و تحت هدایت توماس توخل تکرار شد.