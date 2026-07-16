جو بنت گفت حکم دو سال حبس اضافی، بدون حضور وکیل، بدون مترجم و بدون آنکه فرصتی برای دفاع به کریگ داده شود، صادر شده است.

او افزود خانواده تاکنون هیچ حکم مکتوب یا توضیح حقوقی روشنی درباره این تصمیم دریافت نکرده‌ و تنها از طریق کانال‌های محدود موفق شده‌ اطلاعاتی از این روند به دست آورد.

بنت به ایران‌اینترنشنال گفت: «برداشت ما این است که این حکم به‌دلیل صحبت‌های کریگ درباره نحوه برخورد با او و مادرم و شرایطی که هر دو در آن به سر می‌برند صادر شده است.»

او این اتفاق را بخشی از «الگویی تکرارشونده» توصیف کرد و افزود هر بار که کریگ یا لیندسی تلاش می‌کنند صدای خود را به بیرون برسانند، با مجازات بیشتری مواجه می‌شوند.

جو بنت همچنین درباره نحوه صدور حکم تازه برای کریگ گفت اعضای خانواده مطلع شده‌اند که او تصور می‌کرد برای ملاقات با وکیلش منتقل می‌شود، اما در عوض وارد اتاقی شد که دو نفر در آن حضور داشتند و همان‌جا به او اعلام شد دو سال دیگر به محکومیتش افزوده شده است.

به‌گفته بنت، هیچ حکم کتبی، مدرک یا توضیحی درباره مبنای حقوقی این تصمیم ارائه نشده است و به همین دلیل خانواده این روند را «دادگاهی نمایشی» می‌دانند؛ زیرا به گفته او، «هیچ شباهتی به یک روند قضایی عادلانه و شفاف ندارد.»

سخنگوی خانواده فورمن تاکید کرد، کریگ صرفا درباره وضعیت خود و لیندسی، نبود روند قانونی مناسب، شرایط نگهداری در زندان و احساس درماندگی ناشی از ماه‌ها بلاتکلیفی صحبت کرده بود و این اظهارات «ماهیت سیاسی نداشت».

او گفت: «کریگ فقط حقیقت آنچه بر سر دو انسان بی‌گناه آمده را بیان کرده است.» بنت معتقد است هدف از صدور حکم جدید، مجازات کریگ و ایجاد رعب برای واداشتن او و لیندسی به سکوت بوده است. به گفته او، این اقدام همچنین پیامی هشدارآمیز برای سایر زندانیان است که اگر درباره شرایط زندان سخن بگویند، با پیامدهای سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

بنت در ادامه با اشاره به وضعیت جسمانی کریگ و لیندسی گفت اطلاعات موثق درباره شرایط آن‌ها بسیار محدود است، اما خانواده مطلع شده‌اند هر دو کاهش وزن قابل توجهی داشته‌اند و از نظر جسمی به‌شدت ضعیف شده‌اند.

او افزود خانواده نه گزارش‌های پزشکی مستقل و منظم در اختیار دارد و نه امکان تماس مستمر با آن‌ها را پیدا کرده است. به گفته او، نگرانی‌های جدی درباره دسترسی این دو زندانی به مراقبت‌های پزشکی، معاینات منظم، ویتامین و سایر خدمات درمانی وجود دارد.

بنت با اشاره به اینکه کریگ پیش از این نیز مشکلات پزشکی، از جمله مشکلات دندان، داشته است، هشدار داد هر روزی که می‌گذرد خطر وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به سلامت آن‌ها را افزایش می‌دهد و به همین دلیل دسترسی فوری پزشکان مستقل به این دو زندانی ضروری است.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو از عملکرد دولت بریتانیا نیز انتقاد کرد و گفت اگرچه مقام‌های لندن بارها نگرانی خود را ابراز کرده‌اند، اما این موضع‌گیری‌ها تاکنون به اقدام عملی منجر نشده است.

بنت گفت دولت بریتانیا هنوز این پرونده را به‌عنوان «بازداشت خودسرانه» یا «گروگان‌گیری» به رسمیت نشناخته، نتوانسته دسترسی منظم کنسولی یا مراقبت پزشکی مستقل را تضمین کند و همچنین راهبرد روشنی برای آزادی آن‌ها به خانواده ارائه نداده است.

او افزود: «هجده ماه است که فقط می‌شنویم این پرونده مطرح شده و مقام‌ها عمیقا نگران هستند، اما مادرم و کریگ همچنان در زندان‌اند، وضعیت سلامتشان رو به وخامت است و اکنون کریگ نیز با حکم تازه‌ای روبه‌رو شده است.»

به گفته بنت، دولت بریتانیا باید این پرونده را نه صرفا یک موضوع کنسولی، بلکه یک بحران فوری سیاسی و دیپلماتیک تلقی کند و اقدامات متناسب با آن را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی خانواده فورمن همچنین درباره پیامی که در صورت امکان به مادر و کریگ خواهد داد، گفت نخستین حرفش این خواهد بود که همه اعضای خانواده آن‌ها را دوست دارند و دلتنگشان هستند.

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او افزود در عین حال از آن‌ها خواهد خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و گفت: «آن‌ها دیگر لازم نیست شجاعتشان را به ما ثابت کنند. بیش از آنچه هر انسانی باید تحمل کند، استقامت نشان داده‌اند. فقط می‌خواهیم زنده بمانند و به خانه بازگردند.»

بنت همچنین خبر داد که قرار است خانواده طی هفته‌های آینده با آلیستر برت، نماینده ویژه تازه منصوب‌شده دولت بریتانیا، دیدار کنند.

او گفت انتظار خانواده این است که برت علاوه بر بررسی کامل پرونده، برای فراهم شدن دسترسی پزشکی مستقل، برقراری دوباره ارتباط با کریگ و لیندسی و ایجاد تماس مستقیم در سطوح عالی با مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کند.

در پایان، بنت خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار دسترسی فوری این دو زندانی به خدمات پزشکی مستقل و امکان تماس با خانواده‌هایشان شد و گفت: «اما مهم‌تر از همه، آن‌ها را آزاد کنید؛ آن‌ها انسان‌های بی‌گناهی هستند.»

او همچنین از دولت بریتانیا خواست برنامه‌ای روشن و فوری برای بازگرداندن این دو شهروند ارائه دهد، پرونده را رسما به‌عنوان بازداشت خودسرانه به رسمیت بشناسد و آن را به بالاترین سطح سیاسی و دیپلماتیک ارجاع دهد.

بنت در پایان از جامعه جهانی خواست با افزایش فشارهای دیپلماتیک، برای آزادی کریگ و لیندسی فورمن اقدام کند و گفت اکنون مساله فقط بی‌عدالتی نیست، بلکه این است که آیا آن‌ها آن‌قدر زنده خواهند ماند که بتوانند به خانه بازگردند.