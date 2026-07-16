به گزارش نیویورک‌تایمز، با وجود آنکه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، طی روزهای اخیر درباره موضوعات مختلفی از جمله اجرای برنامه سنجش سطح تستوسترون نیروهای نظامی، تشکیل کارگروه رسیدگی به درز اطلاعات محرمانه و لغو بررسی‌های انضباطی هشت خلبان بالگرد آپاچی سخن گفته است، درباره تشدید دوباره جنگ با [حکومت] ایران اظهارنظر چندانی نکرده است.

این روزنامه می‌نویسد از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا، پنتاگون اطلاعات اندکی درباره راهبرد نظامی ایالات متحده منتشر کرده و جز اطلاعیه‌های کوتاه درباره حملات، توضیح بیشتری درباره اهداف و برنامه‌های جنگ ارائه نداده است.

در مقابل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بارها به طور علنی درباره جنگ سخن گفته است. او اوایل هفته جاری در گفت‌وگو با هیو هیویت، مجری رادیویی، گفت: «امشب به شدت آنها را هدف قرار می‌دهیم، فردا هم به شدت حمله خواهیم کرد و آنها هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. آنها چیزی ندارند، جز اینکه زبان درازی می‌کنند.»

همزمان، حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا پنجشنبه برای ششمین روز متوالی ادامه یافت.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) چهارشنبه اعلام کرد «موج حملات شبانه‌ای» را علیه اهدافی در ایران انجام داده است. به گفته سنتکام، این حملات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی را هدف قرار داده تا «توان ایران برای تهدید دریانوردان و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.»

نیویورک‌تایمز می‌نویسد این اطلاعیه‌ها از الگوی ثابتی پیروی می‌کنند؛ بیانیه‌هایی کوتاه که تنها به اعلام حملات موشکی و انتشار تصاویر و ویدئوهایی از نیروها و تجهیزات آمریکایی در خاورمیانه محدود می‌شوند.

این روزنامه با اشاره به رویه معمول وزارت جنگ آمریکا در زمان جنگ می‌نویسد که پنتاگون در گذشته نشست‌های خبری منظمی برگزار می‌کرد. برای نمونه، در پنج هفته نخست جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۰ نشست خبری با حضور مقام‌های ارشد نظامی برگزار شد؛ اما در شش هفته نخست جنگ با [حکومت] ایران، تنها هشت نشست خبری رسمی برگزار شده است.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در دفاع از عملکرد این وزارتخانه گفت فرماندهی مرکزی آمریکا «به صورت جامع و لحظه‌ای» اطلاعات مربوط به حملات و عملیات در ایران و تنگه هرمز را منتشر کرده است.

او همچنین گفت ترامپ و هگست نیز «به طور مستمر از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مردم آمریکا را در جریان اهداف و اقدامات قاطع ایالات متحده قرار داده‌اند.»

بر اساس این گزارش، آخرین نشست خبری مهم پنتاگون درباره جنگ در اوایل ماه مه برگزار شد؛ زمانی که هگست و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره «پروژه آزادی» توضیح دادند؛ عملیاتی که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز پس از آن بود که [حکومت] ایران، در واکنش به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، عملا این آبراه راهبردی را مسدود کرد.

هگست در آن نشست گفته بود: «آنچه با پروژه آزادی نشان می‌دهیم این است که [حکومت] ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.»

با این حال، نیویورک‌تایمز می‌نویسد این عملیات کمتر از ۴۸ ساعت بعد متوقف شد، زیرا عربستان سعودی، از بیم واکنش تلافی‌جویانه [حکومت] ایران، اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای اجرای این ماموریت به نیروهای آمریکایی نداد. به نوشته این روزنامه، تنگه هرمز همچنان عملا بسته باقی مانده است.

از آن زمان تاکنون نیز نشست خبری مهم دیگری درباره روند جنگ برگزار نشده است. هگست و ژنرال کین در اواخر ماه مه برای دفاع از بودجه وزارت جنگ در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حاضر شدند و در پاسخ به پرسش برخی قانون‌گذاران درباره ایران توضیحاتی ارائه کردند.

ژنرال کین در آن جلسات گفت اهداف نظامی آمریکا «از ابتدا روشن بوده است» و تاکید کرد عملیات ارتش بر هدف قرار دادن سامانه‌های موشک‌های بالستیک ایران و زیرساخت‌های صنعتی-نظامی این کشور متمرکز است. او همچنین از عملکرد نیروهای آمریکایی در این جنگ تمجید کرد.

با این حال، به نوشته نیویورک‌تایمز، مقام‌های ارشد نظامی آمریکا درباره راهبرد کلان واشینگتن برای ادامه یا پایان جنگ، توضیح چندانی ارائه نکرده‌اند؛ موضوعی که به گفته این روزنامه، باعث شده پرسش‌هایی درباره اهداف بلندمدت آمریکا در این درگیری همچنان بی‌پاسخ بماند.

