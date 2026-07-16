دلار آمریکا روز پنجشنبه در برابر ارزهای اصلی تقویت شد؛ زیرا سرمایهگذاران با تشدید درگیری میان آمریکا و ایران، بار دیگر به این ارز به عنوان دارایی امن روی آوردند.
قیمت نفت، با وجود کاهش ۰.۸ درصدی به ۸۴.۲۹ دلار برای هر بشکه، همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود از اواسط ژوئن باقی ماند. نگرانیها درباره عرضه انرژی پس از تشدید تنشها میان آمریکا و ایران و درخواست تهران از حوثیهای یمن برای آمادگی به منظور مختل کردن کشتیرانی در دریای سرخ، از عوامل حمایتکننده قیمت نفت عنوان شده است.
شاخص دلار ۰.۳۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۰.۷۶ رسید، در حالی که یورو و پوند در برابر دلار تضعیف شدند. تحلیلگران میگویند وابستگی کمتر اقتصاد آمریکا به شوکهای انرژی، در دورههای افزایش قیمت نفت، موجب تقویت جایگاه دلار به عنوان دارایی امن میشود.
نیویورکتایمز در گزارشی میگوید در حالی که دونالد ترامپ تقریبا هر روز درباره عملیات نظامی علیه حکومت ایران اظهارنظر میکند، وزارت جنگ آمریکا از زمان تشدید دوباره درگیریها اطلاعرسانی محدودی داشته و تاکنون توضیح روشنی درباره راهبرد نظامی واشینگتن ارائه نکرده است.
به گزارش نیویورکتایمز، با وجود آنکه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، طی روزهای اخیر درباره موضوعات مختلفی از جمله اجرای برنامه سنجش سطح تستوسترون نیروهای نظامی، تشکیل کارگروه رسیدگی به درز اطلاعات محرمانه و لغو بررسیهای انضباطی هشت خلبان بالگرد آپاچی سخن گفته است، درباره تشدید دوباره جنگ با [حکومت] ایران اظهارنظر چندانی نکرده است.
این روزنامه مینویسد از زمان فروپاشی آتشبس شکننده میان حکومت ایران و آمریکا، پنتاگون اطلاعات اندکی درباره راهبرد نظامی ایالات متحده منتشر کرده و جز اطلاعیههای کوتاه درباره حملات، توضیح بیشتری درباره اهداف و برنامههای جنگ ارائه نداده است.
در مقابل، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها به طور علنی درباره جنگ سخن گفته است. او اوایل هفته جاری در گفتوگو با هیو هیویت، مجری رادیویی، گفت: «امشب به شدت آنها را هدف قرار میدهیم، فردا هم به شدت حمله خواهیم کرد و آنها هیچ کاری از دستشان برنمیآید. آنها چیزی ندارند، جز اینکه زبان درازی میکنند.»
همزمان، حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا پنجشنبه برای ششمین روز متوالی ادامه یافت.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) چهارشنبه اعلام کرد «موج حملات شبانهای» را علیه اهدافی در ایران انجام داده است. به گفته سنتکام، این حملات مراکز فرماندهی، سامانههای پدافند هوایی، توانمندیهای موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی را هدف قرار داده تا «توان ایران برای تهدید دریانوردان و کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.»
نیویورکتایمز مینویسد این اطلاعیهها از الگوی ثابتی پیروی میکنند؛ بیانیههایی کوتاه که تنها به اعلام حملات موشکی و انتشار تصاویر و ویدئوهایی از نیروها و تجهیزات آمریکایی در خاورمیانه محدود میشوند.
این روزنامه با اشاره به رویه معمول وزارت جنگ آمریکا در زمان جنگ مینویسد که پنتاگون در گذشته نشستهای خبری منظمی برگزار میکرد. برای نمونه، در پنج هفته نخست جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۰ نشست خبری با حضور مقامهای ارشد نظامی برگزار شد؛ اما در شش هفته نخست جنگ با [حکومت] ایران، تنها هشت نشست خبری رسمی برگزار شده است.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در دفاع از عملکرد این وزارتخانه گفت فرماندهی مرکزی آمریکا «به صورت جامع و لحظهای» اطلاعات مربوط به حملات و عملیات در ایران و تنگه هرمز را منتشر کرده است.
او همچنین گفت ترامپ و هگست نیز «به طور مستمر از طریق رسانهها و فضای مجازی مردم آمریکا را در جریان اهداف و اقدامات قاطع ایالات متحده قرار دادهاند.»
بر اساس این گزارش، آخرین نشست خبری مهم پنتاگون درباره جنگ در اوایل ماه مه برگزار شد؛ زمانی که هگست و ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره «پروژه آزادی» توضیح دادند؛ عملیاتی که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز پس از آن بود که [حکومت] ایران، در واکنش به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، عملا این آبراه راهبردی را مسدود کرد.
هگست در آن نشست گفته بود: «آنچه با پروژه آزادی نشان میدهیم این است که [حکومت] ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.»
با این حال، نیویورکتایمز مینویسد این عملیات کمتر از ۴۸ ساعت بعد متوقف شد، زیرا عربستان سعودی، از بیم واکنش تلافیجویانه [حکومت] ایران، اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای اجرای این ماموریت به نیروهای آمریکایی نداد. به نوشته این روزنامه، تنگه هرمز همچنان عملا بسته باقی مانده است.
از آن زمان تاکنون نیز نشست خبری مهم دیگری درباره روند جنگ برگزار نشده است. هگست و ژنرال کین در اواخر ماه مه برای دفاع از بودجه وزارت جنگ در کمیتههای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا حاضر شدند و در پاسخ به پرسش برخی قانونگذاران درباره ایران توضیحاتی ارائه کردند.
ژنرال کین در آن جلسات گفت اهداف نظامی آمریکا «از ابتدا روشن بوده است» و تاکید کرد عملیات ارتش بر هدف قرار دادن سامانههای موشکهای بالستیک ایران و زیرساختهای صنعتی-نظامی این کشور متمرکز است. او همچنین از عملکرد نیروهای آمریکایی در این جنگ تمجید کرد.
با این حال، به نوشته نیویورکتایمز، مقامهای ارشد نظامی آمریکا درباره راهبرد کلان واشینگتن برای ادامه یا پایان جنگ، توضیح چندانی ارائه نکردهاند؛ موضوعی که به گفته این روزنامه، باعث شده پرسشهایی درباره اهداف بلندمدت آمریکا در این درگیری همچنان بیپاسخ بماند.
در پی انتشار خبرهای غیر رسمی که شهروندان، ساعتی پیش در فضای مجازی منتشر کرده بودند، استانداری هرمزگان نیز تایید کرد که پلهای کهورستان و گریوه در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتهاند. به گفته این نهاد، در این حملات دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدهاند.
همزمان، «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد «ایستگاه انشعاب راهآهن» بندرعباس نیز هدف حمله آمریکا قرار گرفته و دو نفر در این حمله زخمی شدهاند.
استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد محور بندرعباس–خمیر–لار و جاده کشار–کهورستان تا اطلاع ثانوی مسدود شده و از شهروندان خواست از تردد در این مسیرها خودداری کنند.
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس یک شب پس از باخت به آرژانتین و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کلمهای نمیتواند عمق این حس خلأ و ناامیدی را توصیف کند. خیلی نزدیک بودیم؛ واقعا فقط یک قدم تا رسیدن به فینالی دیگر فاصله داشتیم، اما کافی نبود.»
او نوشت: «در هفت هفته گذشته، همه توانمان را گذاشتیم و پذیرفتن این که دست خالی ماندهایم، بسیار سخت است.»
کین نوشت: «میدانم که انتظارات بالا است و به حق هم همینطور است. ما ۸ سال است که پشت درِ [موفقیت] کوبیدهایم اما باز هم قطعه آخر پازل را کم داریم! این همان جایی است که باید مدتی کنار بکشیم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم.»
او با اشاره به پیروزهای انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من خیلی به بچهها و چیزی که در طول این تورنمنت نشان دادیم افتخار میکنم؛ بازیهای سخت و شرایط دشواری که پشت سر گذاشتیم و بر آنها غلبه کردیم. خاطراتی که برای ما بازیکنان و مطمئنم برای شما هواداران تا مدتهای بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند!»
کاپیتان تیم ملی انگلیس نوشت: «تلاش برای رسیدن به افتخار همیشه به این معنی نیست که به آن میرسید. باید برایش بجنگید، زمین بخورید، دوباره بلند شوید و حرکت کنید؛ و این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. راه دیگری وجود ندارد جز اینکه به باور داشتن ادامه دهیم و به جلو پیش برویم.»
او نوشت: «ممنون از تکتک هوادارانی که سفر کردند و حمایتشان را در ورزشگاهها نشان دادند. از تمام کسانی که در خانه به ما ایمان داشتند هم ممنونم. ممنون از بچهها و کادر فنی برای تمام تلاششان. مثل همیشه، چه در پیروزی و چه در شکست، درس میگیریم و دوباره بازمیگردیم.»
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت آسیب دیدن زیرساختهای ایران در جریان حملات آمریکا، همه زیرساختهای آنها هدف قرار خواهد گرفت.
او رویکرد جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی را «هجوم قدرتمند به دشمن» توصیف کرد و گفت: «ما بر خروج آمریکا از منطقه تاکید داریم و تا ابد از تنگه هرمز کوتاه نمیآییم. مشکل ما این است که آمریکا از آن سوی زمین آمده است، در حالی که اگر آنها اینجا نباشند کسی در منطقه با دیگران بد صحبت نمیکند.»
او نتیجه جنگ ۴۰ روزه را برای جمهوری اسلامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: «میتوانیم سالها با دشمن بجنگیم. قدرت ما در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲روزه چند برابر شد. همچنان هم در حال افزودن بر قدرت خود هستیم.»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این کشور برای احتمال تشدید درگیری میان واشینگتن و تهران در هفته آینده آماده میشود. این موضوع پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک جاری مطرح شده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر منتشر شد، اسرائیل معتقد است آمریکا ممکن است حملات خود را به زیرساختهای غیرنظامی ایران گسترش دهد.
در روزهای گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در چند نوبت به احتمال گسترش حملات به زیرساختها و پلها در ایران اشاره کرد و گفت این اتفاق در صورتی میافتد که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد.