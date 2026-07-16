اورن سولومون، افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست‌وزیر این کشور، گفت اسرائیل به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می‌شود و باید از آنچه «فرصت تاریخی» خواند، برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

سولومون در برنامه «صبح بخیر جنوب» گفت حملات آمریکا به ایران صرفا جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

سولومون گفت به نظر می‌رسد آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود: «ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. آمریکایی‌ها دریافته‌اند که ایرانی‌ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند.»

او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده‌تر بپیوندد. به گفته او، «اسرائیل بسیار مایل است در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می‌توان توانایی ایران برای بازسازی خود را به شدت تضعیف کرد.»