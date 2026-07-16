مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس: اگر مذاکره منافع ملی را تامین نکند دیگر کارایی نخواهد داشت
محمدرضا طالبینژاد، مشاور رییس مرکز پژوهشهای مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت میان مذاکره و آمادگی برای جنگ هیچ مغایرتی وجود ندارد، اما اگر مذاکره نتواند منافع ملی را تامین کند، دیگر کارایی نخواهد داشت.
او همچنین گفت: «جمهوری اسلامی نباید در برابر عهدشکنی آمریکا منفعل باشد و در صورت عهدشکنی، موارد نقض عهد رصد و ارزیابی و بر اساس آن تصمیمگیری خواهد شد.»
طالبینژاد تاکید کرد: «پیکان انتقام باید به سمت دشمن و شخص ترامپ نشانه رود.»