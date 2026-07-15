وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در اعتراض به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای ممنوعه بریتانیا، سفیر این کشور در تهران را احضار کرده است.
به گفته این وزارتخانه، مدیرکل اروپای غربی در جلسه احضار، اقدام لندن را مغایر با تعهدات بینالمللی بریتانیا و اصول حاکم بر روابط میان دولتها خواند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد هرگونه «قانونگذاری خصمانه» یا برچسبزنی به نهادهای جمهوری اسلامی، با واکنش متقابل و قاطع روبهرو خواهد شد.
فسیل یک تیرانوسوروس رکس، از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ، در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیلهای یافتشده دایناسور در دنیاست.
خانه حراج ساتبیز چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد این فسیل ۶۷ میلیون ساله که به نام «گاس» شناخته میشود، اکنون گرانترین مجموعه استخوانهای دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است.
رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال ۲۰۲۴ آن را به قیمت نزدیک به ۴۵ میلیون دلار فروخته بود.
پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به «استن» در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۲ میلیون دلار فروخته شده بود.
تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود ۶۶ تا ۶۸ میلیون سال پیش، در آمریکای شمالی میزیست و در راس زنجیره غذایی قرار داشت.
کاساندرا هاتون، نایبرییس ساتبیز، پس از پایان این حراج که سهشنبه ۲۳ تیر برگزار شد، گفت: «گاس نهتنها یک کشف استثنایی، بلکه نمونهای است که عملیات حفاری، مستندسازی، آمادهسازی و نگهداری از آن با بالاترین استانداردها انجام شده است. بازار نیز به نمونههای ارزشمندی که بهدرستی از آنها مراقبت شده باشد، واکنش نشان میدهد.»
گاس که یک اسکلت ایستاده، با دُمی کشیده است و پای راست آن اندکی از زمین بلند شده، بقایای یک تیرکس بالغ به شمار میرود. ارتفاع این اسکلت حدود ۳.۸ متر و طول آن بیش از ۱۱.۵ متر است.
حفاران حدود ۶۱ درصد از بقایای این تیرکس غولپیکر را یافتند و کنار هم قرار دادند. به گفته ساتبیز، جمجمه آن «بهشکلی استثنایی حفظ شده» و آروارهای باز با دندانهای قدرتمند دارد. همچنین هر دو پا بهخوبی حفظ شدهاند و شماری از استخوانهای بسیار کمیاب، از جمله استخوان چنگالی یا «فورکولا» (استخوان جناغی معروف به استخوان آرزو)، نیز در این مجموعه وجود دارد.
این فسیل در سال ۲۰۲۱ در مزرعهای در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد و به افتخار مالک آن، گری لیکینگ، «گاس» نام گرفت. لیکینگ در جریان فرآیند حدود پنجساله حفاری، مرمت و نصب این فسیل درگذشت.
ساتبیز اعلام کرد برنده این مزایده که از طریق تلفن در آن شرکت کرده بود و نخواست هویتش فاش شود، در رقابتی ۱۰ دقیقهای موفق شد پیشنهادهای شش خریدار دیگر را پشت سر بگذارد. پیش از برگزاری حراج، ارزش این فسیل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود.
به گزارش انپیآر، فیلیس کائو، حراجگذار ساتبیز، در بخشی از این مزایده که همزمان بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشد، خطاب به شرکتکنندگان گفت: «بزرگتر پیشنهاد بدهید؛ بالاخره با یک تیرکس طرف هستید.»
دانشمندان: گاس باید به نمایش عمومی درآید
انجمن دیرینهشناسی مهرهداران، نهادی متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان، اعلام کرد فسیلهای دارای اهمیت علمی، از جمله «گاس»، باید در موزهها و دیگر مراکز پژوهشی در معرض دید عموم قرار گیرند تا «حفظ، مستندسازی و برای نسلهای آینده در دسترس» باشند.
کریستی کاری راجرز، رییس منتخب این انجمن، سهشنبه در بیانیهای گفت: «امیدواریم مالک جدید ارزش علمی و آموزشی فوقالعاده گاس را درک کند و با اهدای فوری آن به یک موزه معتبر تاریخ طبیعی، این نمونه ارزشمند را در اختیار عموم قرار دهد. چنین اقدامی تضمین میکند که این فسیل شگفتانگیز همچنان به پیشرفت علم کمک کند و از دسترس پژوهشگران خارج نشود.»
در حال حاضر نیز «ایپکس»، اسکلت استگوسوری که پیشتر رکورددار فروش فسیل دایناسورها بود، بهصورت امانت بلندمدت در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در منهتن نگهداری میشود. همچنین «سو»، نخستین تیرکسی که سال ۱۹۹۷، در حراج ساتیبیز فروخته شد، یکی از شاخصترین آثار موزه فیلد در شیکاگو است.
استن نیز اکنون در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی به نمایش گذاشته شده و در صحنهای نمادین، در حال نبرد با یک تیرانوسوروس رکس فسیلشده دیگر بر سر بقایای یک تریسراتوپس به تصویر کشیده شده است.
در حالی که حملات آمریکا به نقاط مختلف جنوب ایران ادامه دارد، حکومت همچنان از به رسمیت شناختن شرایط جنگی خودداری میکند؛ موضوعی که به گفته برخی ناظران، در لغو دیرهنگام امتحانهای مدارس و تعطیل نشدن ادارهها در مناطق درگیر نیز دیده میشود.
حسین قاضیان، جامعهشناس، میگوید جمهوری اسلامی پس از آغاز درگیریها تلاش کرده تصویری از خود به نمایش بگذارد که همچنان در آن دست بالا را دارد؛ تصویری که به گفته او، برای حامیان حکومت، مخالفان و افکار عمومی خارج از کشور اهمیت دارد.
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، حکم اعدام خوشکار، از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد و مسئولان زندان از تحویل پیکر او به خانوادهاش خودداری کردهاند.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوشکار گزارش داد خانواده او حدود ساعت هشت صبح از اجرای حکم اعدامش مطلع شدند.
بهگفته این منبع، مسئولان زندان از تحویل پیکر خوشکار به خانواده خودداری کردند و آن را حدود ساعت ۱۱ به سردخانه بهشتزهرای تهران انتقال دادند.
همچنین به خانواده اعلام شده است برای مشاهده و تحویل پیکر، صبح ۲۵ تیر حدود ساعت ۹ به بهشتزهرا مراجعه کنند.
این منبع افزود خوشکار ۲۰ تیر به سوئیت ۳۵ زندان قزلحصار منتقل شده بود و خانوادهاش ۲۱ تیر آخرین ملاقات را با او انجام دادند.
به گفته این منبع، خانواده خوشکار با درخواست اعطای مهلتی یکماهه و برگزاری جلسهای برای جلب رضایت خانواده مقتول، در تلاش برای توقف اجرای حکم بودند، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. با وجود وعده مقامهای مسئول برای برگزاری این جلسه، در نهایت هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
هرانا همچنین گزارش داد سحرگاه چهارشنبه، همزمان با اجرای حکم خوشکار، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز که با اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
این وبسایت حقوقبشری هویت یکی از این زندانیان را عباس نثاری اعلام کرد و نوشت هویت سه زندانی دیگر همچنان در دست بررسی است.
روزنامه همشهری نیز جزئیاتی درباره پرونده چهار زندانی دیگر اعدامشده در قزلحصار منتشر کرد.
ابهامها در پرونده و صدور حکم اعدام
هرانا نوشت دادگاه انقلاب خوشکار را با اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرده بود.
وکیل او پیشتر با اشاره به ابهامهای پرونده گفته بود محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده، دوربین مداربسته نداشته و ادله کافی برای اثبات اتهامها نیز وجود نداشته است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی درباره افراد در معرض خطر اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نسبت به خطر اجرای حکم خوشکار هشدار داده و او را در فهرست معترضان محکوم به اعدام معرفی کرده بود.
کانون حقوق بشر ایران نیز ۲۴ تیر ضمن تایید خبر اعدام این زندانی سیاسی، گزارش داد منابع نزدیک به پرونده از اعتراف اجباری، شکنجه، محرومیت خوشکار از وکیل منتخب و ابهامهای جدی در روند دادرسی او خبر دادهاند.
بر اساس این گزارش، خوشکار در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار داشت و برای پذیرش مسئولیت قتل یکی از نیروهای بسیج شکنجه شده بود.
این سایت حقوقبشری افزود ماموران امنیتی برادر کوچکتر او را بازداشت کرده و با تهدید به «تعرض جنسی» علیه او، خوشکار را برای اعتراف تحت فشار قرار داده بودند.
به نوشته کانون حقوق بشر ایران، وکیل خوشکار تسخیری بود و او بدون دسترسی آزادانه به وکیل منتخب و بدون برخورداری از امکان دفاع موثر محاکمه شد.
این گزارش همچنین تاکید کرد رسیدگی به پرونده بهصورت علنی و شفاف انجام نشد و خوشکار فرصت کافی برای دفاع از خود نداشت.
بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱
خوشکار ۲۰ آبان ۱۴۰۱، حدود یک ماه پس از کشته شدن سلمان امیراحمدی، از نیروهای بسیج، در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت و اواخر آذر همان سال با اتهام «قتل عمد» به زندان رجاییشهر منتقل شد.
پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، او به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت و تا زمان اجرای حکم در این زندان نگهداری میشد.
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۴۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز حکم اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامهای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد در خواست فدراسیون برای حضور چادرملو را نپذیرفت و گل گهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ٢ خواهد بود. این درحالی است که فدراسیون تورنمنتی برای انتخاب نماینده ایران برگزار کرده بود.
پیشتر گفته شده بود هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال براساس جدول لیگ ناتمام، گلگلهر را به عنوان نماینده فوتبال ایران به آسیا معرفی کرده است.
اما پرسپولیس سازوکار فدراسیون فوتبال را نپذیرفت و پس از رایزنیهای مختلف، تورنمنت سهجانبهای با حضور پرسپولیس، گلگهر و چادرملو برگزار شد و در پایان این تورنمنت چادرملو مجوز حضور در آسیا را کسب کرد.
به نوشته فارس، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال شفاهی و کتبی موضوع را با شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در میان گذاشت «اما AFC با توجه به نامه ارسالی رای به حضور گل گهر در آسیا داد.»
چهار روز پیش خبرگزاری مهر نوشت که مهدی تاج، هدایت ممبینی را به دلیل اشتباه در معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در آسیا و «موارد دیگر» از سمت دبیرکلی فدراسیون برکنار کرده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای سومین روز متوالی به اعتصاب غذا و تحصن خود در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی ادامه دادند.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۴ تیر گزارش داد زندانیان معترض از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
این اعتراضها پس از آن آغاز شد که دوشنبه ۲۲ تیر شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند؛ اقدامی که با واکنش زندانیان واحد دو و آغاز اعتصاب غذا و تحصن آنها همراه شد.
ایراناینترنشنال ۲۲ تیر ویدیوهایی منتشر کرده بود که نشان میداد گروهی از زندانیان زندان قزلحصار در اعتراض به اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
هرانا گزارش داد مسئولان زندان ۲۳ تیر و پس از انتشار این ویدیوها، دستگاههای ایجاد اختلال در سیگنال تلفن همراه را برای جلوگیری از ارسال و انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به اعتصاب و تحصن زندانیان نصب و راهاندازی کردند. این دستگاهها همچنان در زندان فعالاند.
تاکنون قوه قضاییه و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی درباره این اعتصاب و تحصن یا وضعیت شش زندانی منتقلشده به سلولهای انفرادی اظهارنظری نکردهاند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوقبشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و شماری از نهادهای حقوق بشری طی ماههای اخیر بارها نسبت به افزایش شمار اعدامها در ایران هشدار داده و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.