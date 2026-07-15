سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مردم اردن را به تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش آمریکا از اردن فراخواند و از آنها خواست که هیچ فرصتی را برای این کار از دست ندهند.

در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده است: «سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده‌اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.»

سپاه در بیانیه خود گفته است که بخش عمده حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به اهدافی در خاک ایران با استفاده از پایگاه‌های آمریکایی در خاک اردن صورت گرفته و نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ در پایگاه آمریکا در الازرق حمله کردند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ9 آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.



