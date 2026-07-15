او گفت: «نتوانستیم دوباره مالکیت توپ را در اختیار بگیریم. ارسال‌های زیادی روی دروازه ما انجام شد، شوت‌ها و موقعیت‌های زیادی به حریف دادیم.»

سرمربی انگلیس گفت: «به پیروزی نزدیک بودیم، اما پس از گل نتوانستیم همان سطح بازی را حفظ کنیم. در بازی قبلی هم تعویض‌های هجومی انجام داده بودم. فقط سعی کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما بلافاصله گل خوردیم.»

او گفت: «تصمیم گرفتیم با پنج مدافع بازی کنیم، چون فاصله بین خطوط بیش از حد زیاد شده بود. آنها همه نبردهای هوایی را می‌بردند و مدام روی دروازه ما سانتر می‌کردند. به همین دلیل سیستم را به خط دفاع پنج‌نفره تغییر دادیم تا فضاهای مرکزی را ببندیم و در نبردهای هوایی قدرتمندتر باشیم.»

توخل گفت: «حتی بلافاصله بعد از گل ما و پیش از انجام هر تعویضی هم ارسال‌های زیادی روی دروازه‌مان انجام شد و موقعیت‌های فراوانی به حریف دادیم.»

او گفت: «ما (کادر فنی) فقط تلاش کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما در نهایت مسئولیت با سرمربی است. وقتی نتیجه نگیری، طبیعی است که همه بگویند تصمیم‌ها اشتباه بوده است.»