ارتش اردن اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور بامداد چهارشنبه سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
در بیانیه ارتش اردن جزییات بیشتری درباره مبدا این موشکها یا محل رهگیری آنها منتشر نشده است.
این خبر در حالی منتشر میشود که در روزهای اخیر و همزمان با تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، چندین بار آژیر هشدار در کشورهای منطقه از جمله اردن، بحرین و کویت به صدا درآمده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای خطاب به مردم کویت از آنان خواست هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و رهایی سرزمین های اسلامی از پایگاههای آمریکایی از دست ندهند.
سپاه پاسداران اندکی قبل از صدور این بیانیه، بیانیه مشابهی را خطاب به مردم اردن منتشر کرده بود.
در این بیانیه گفته شده است که مبداء بسیاری از حملات آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی در خاک ایران «خاک مقدس» کویت است.
در ادامه این بیانیه گفته شده است که نیروهای زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج ششم عملیات نصر۲ مرکز ارتباطات ماهواره ای، رادار دفاع موشکی و هوایی، مجتمع پدافند هوایی پاتریوت، آمادگاه پایگاه نظامی آمریکا در کویت و سکوهای پرتاب موشک های هایمارس را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار دادند.
در بیانیه سپاه خطاب به مردم کویت گفته شده است: «شما به خوبی میدانید که ما با شما نه تنها هیچ دشمنی نداریم بلکه ملت شریف و نجیب کویت را خیلی دوست داریم.»
وبسایت اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۲۳ تیر جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره یک عملیات تهاجمی گسترده به جمهوری اسلامی گفتوگو کند؛ عملیاتی که بهگفته سه منبع آگاه، دامنه آن از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز بسیار وسیعتر خواهد بود.
بهنوشته اکسیوس به نظر میرسد ترامپ آماده تشدید جنگ است تا چنان خسارات سنگینی به ایران وارد کند که جمهوری اسلامی ناچار شود تنگه هرمز را باز کند و خواستههای هستهای او را بپذیرد.
اکسیوس نوشت در جلسه اتاق وضعیت، اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری؛ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه؛ پیت هگست، وزیر دفاع؛ ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش؛ جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا؛ استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و شماری دیگر از مقامهای ارشد حضور داشتند.
منابع آگاه به اکسیوس گفتند محور اصلی این جلسه بررسی طرحهای جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در خاک ایران بود؛ حملاتی که علاوه بر عملیات کنونی علیه اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز انجام خواهند شد.
متن کامل خبر را اینجا بخوانید
وبسایت اکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۲۳ تیر جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد تا درباره یک عملیات تهاجمی گسترده به جمهوری اسلامی گفتوگو کند؛ عملیاتی که بهگفته سه منبع آگاه، دامنه آن از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز بسیار وسیعتر خواهد بود.
بهنوشته اکسیوس به نظر میرسد ترامپ آماده تشدید جنگ است تا چنان خسارات سنگینی به ایران وارد کند که جمهوری اسلامی ناچار شود تنگه هرمز را باز کند و خواستههای هستهای او را بپذیرد.
اکسیوس نوشت در جلسه اتاق وضعیت، اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری؛ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه؛ پیت هگست، وزیر دفاع؛ ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش؛ جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا؛ استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و شماری دیگر از مقامهای ارشد حضور داشتند.
منابع آگاه به اکسیوس گفتند محور اصلی این جلسه بررسی طرحهای جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در خاک ایران بود؛ حملاتی که علاوه بر عملیات کنونی علیه اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز انجام خواهند شد.
کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
ترامپ این جلسه را در حالی تشکیل داد که ارتش آمریکا برای چهارمین روز متوالی به اهدافی در منطقه تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران حمله میکرد.
بیشتر اهداف این حملات شامل سامانههای پدافند هوایی و راداری، مواضع موشکهای ضدکشتی و پایگاههای پرتاب پهپاد بود. مقامهای آمریکایی گفتند هدف از این حملات، کاهش قابل توجه توانایی ایران برای حمله به کشتیها در تنگه هرمز است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، به پرتاب موشکها و پهپادها به سوی پایگاههای آمریکا در اردن، کویت و بحرین ادامه داد.
در همین حال محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا از بعدازظهر سهشنبه به اجرا درآمد.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیهای گفت که ایران طی هفته گذشته «عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و با حمله به هفت کشتی تجاری باعث کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی شده است.»
با وجود این حملات، مقامهای آمریکایی گفتند ارتش آمریکا طی هفته گذشته توانسته است عبور ۳۰۰ کشتی از تنگه هرمز را هماهنگ کند.
ترامپ پیش از برگزاری جلسه اتاق وضعیت، در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت دامنه حملات در روزهای آینده گسترش خواهد یافت.
او گفت ارتش آمریکا طی سه روز آینده ایران را «سخت» هدف قرار خواهد داد و سپس تأکید کرد که پس از آن، حملات ممکن است به شکل چشمگیری تشدید شود.
ترامپ گفت: «هفته آینده، اوضاع برای آنها واقعاً بد میشود، چون هفته آینده نوبت نیروگاههاست. هفته آینده نوبت پلهاست. ما همه نیروگاههایشان را نابود خواهیم کرد. همه پلهایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند.»
بهنوشته اکسیوس یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، فعالیتهای مشکوک ایران در کوه کلنگ گزلا است؛ تاسیساتی در اعماق زمین که آمریکا و اسرائیل معتقدند ایران قصد دارد از آن برای برنامه هستهای خود استفاده کند و ممکن است در برابر حملات هوایی مصون باشد.
ترامپ گفت آمریکا فعالیتهای این سایت را زیر نظر دارد و بمبهای سنگرشکن ایالات متحده «میتوانند به اعماق زمین نفوذ کنند».
او همچنین گفت هیچکس نمیداند که آیا کوه کلنگ گزلا واقعا در برابر چنین حملهای نفوذناپذیر است یا نه.
ترامپ گفت: «ضمنا، هیچکس نمیداند که آیا اصلا در کوه کلنگ کاری انجام میدهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح میشود. ما آنجا دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی در آنجا دیده میشود. اما اگر حتی مقدار اندکی فعالیت وجود داشته باشد، آن را هدف قرار خواهیم داد و سخت هم هدف قرار خواهیم داد.»
ترامپ همچنین گفت مذاکرهکنندگان آمریکایی سهشنبه با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو کرده و این پیام را به آنها رساندهاند که ایران باید پای میز مذاکره بیاید.
او گفت: «گفتم بهتر است توافق کنید، وگرنه چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»
وبسایت اکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید نشستی برای بررسی حملهای گستردهتر به ایران برگزار کرده است. بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود.
اکسیوس نوشت این نشست نشان میدهد ترامپ آماده تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است تا با وارد کردن خسارت بیشتر، تهران را به بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش خواستههای واشینگتن درباره برنامه هستهای وادار کند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که آمریکا در روزهای اخیر حملات خود به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ساعت ۵:۳۰ بامداد به وقت تهران، دور تازه حملات آمریکا علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، این عملیات حدود هفت ساعت به طول انجامید.
سنتکام اعلام کرد در این عملیات، دهها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران با استفاده از جنگندهها، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حملات دقیق قرار گرفتند.
بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات سایتهای موشکی و پهپادی، توانمندیهای دریایی و سامانههای دفاع ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و با هدف کاهش بیشتر توان تهران برای تهدید کشتیرانی تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شد.