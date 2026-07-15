امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان نوشت: «این ادعا که انصارالله به نمایندگی از ایران عمل می‌کند، کاملا بی‌اساس است. مقامات صنعا نماینده بخش قابل توجهی از مردم یمن هستند و تصمیمات خود را مستقل و مطابق با آنچه منافع مردم یمن می‌دانند، می‌گیرند. تلاش‌ها برای نشان دادن اقدامات آنها به دستور ایران، گمراه‌کننده، با انگیزه سیاسی و بدون هیچ مدرکی است.»

او در ادامه این نامه افزود ادعای ایالات متحده مبنی بر اینکه این کشور به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد پایبند است، کاملا بی‌اساس و فاقد هرگونه مدرک است. برعکس، ایالات متحده تقریبا بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا امروز، به‌طور مستمر از اجرای تعهدات خود سر باز زده و به طور فعال و هدفمند اجرای این یادداشت تفاهم را تضعیف کرده است.

ایروانی نوشت: «ایالات متحده متجاوز است، نه قربانی. این کشور با آغاز دو جنگ تجاوزکارانه و بدون تحریک قبلی، همراه با رژیم اسرائیل، مرتکب نقض‌های فاحش منشور ملل متحد، شده است.»