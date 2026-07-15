به‌نوشته اکسیوس به نظر می‌رسد ترامپ آماده تشدید جنگ است تا چنان خسارات سنگینی به ایران وارد کند که جمهوری اسلامی ناچار شود تنگه هرمز را باز کند و خواسته‌های هسته‌ای او را بپذیرد.

اکسیوس نوشت در جلسه اتاق وضعیت، اعضای ارشد تیم امنیت ملی ترامپ از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری؛ مارکو روبیو، وزیر امور خارجه؛ پیت هگست، وزیر دفاع؛ ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش؛ جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا؛ استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد حضور داشتند.

منابع آگاه به اکسیوس گفتند محور اصلی این جلسه بررسی طرح‌های جدید برای انجام حملات ویرانگر به اهداف راهبردی در خاک ایران بود؛ حملاتی که علاوه بر عملیات کنونی علیه اهداف ایرانی در منطقه تنگه هرمز انجام خواهند شد.

کاخ سفید از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

ترامپ این جلسه را در حالی تشکیل داد که ارتش آمریکا برای چهارمین روز متوالی به اهدافی در منطقه تنگه هرمز و در امتداد سواحل جنوبی ایران حمله می‌کرد.

بیشتر اهداف این حملات شامل سامانه‌های پدافند هوایی و راداری، مواضع موشک‌های ضدکشتی و پایگاه‌های پرتاب پهپاد بود. مقام‌های آمریکایی گفتند هدف از این حملات، کاهش قابل توجه توانایی ایران برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

جمهوری اسلامی نیز در واکنش، به پرتاب موشک‌ها و پهپادها به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین ادامه داد.

در همین حال محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا از بعدازظهر سه‌شنبه به اجرا درآمد.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در بیانیه‌ای گفت که ایران طی هفته گذشته «عمدا غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده و با حمله به هفت کشتی تجاری باعث کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی شده است.»

با وجود این حملات، مقام‌های آمریکایی گفتند ارتش آمریکا طی هفته گذشته توانسته است عبور ۳۰۰ کشتی از تنگه هرمز را هماهنگ کند.

ترامپ پیش از برگزاری جلسه اتاق وضعیت، در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت دامنه حملات در روزهای آینده گسترش خواهد یافت.

او گفت ارتش آمریکا طی سه روز آینده ایران را «سخت» هدف قرار خواهد داد و سپس تأکید کرد که پس از آن، حملات ممکن است به شکل چشمگیری تشدید شود.

ترامپ گفت: «هفته آینده، اوضاع برای آنها واقعاً بد می‌شود، چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست. هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما همه نیروگاه‌هایشان را نابود خواهیم کرد. همه پل‌هایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند و مذاکره کنند.»

به‌نوشته اکسیوس یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، فعالیت‌های مشکوک ایران در کوه کلنگ گزلا است؛ تاسیساتی در اعماق زمین که آمریکا و اسرائیل معتقدند ایران قصد دارد از آن برای برنامه هسته‌ای خود استفاده کند و ممکن است در برابر حملات هوایی مصون باشد.

ترامپ گفت آمریکا فعالیت‌های این سایت را زیر نظر دارد و بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده «می‌توانند به اعماق زمین نفوذ کنند».

او همچنین گفت هیچ‌کس نمی‌داند که آیا کوه کلنگ گزلا واقعا در برابر چنین حمله‌ای نفوذناپذیر است یا نه.

ترامپ گفت: «ضمنا، هیچ‌کس نمی‌داند که آیا اصلا در کوه کلنگ کاری انجام می‌دهند یا نه. فقط موضوعی است که مطرح می‌شود. ما آنجا دوربین داریم. فعالیت بسیار کمی در آنجا دیده می‌شود. اما اگر حتی مقدار اندکی فعالیت وجود داشته باشد، آن را هدف قرار خواهیم داد و سخت هم هدف قرار خواهیم داد.»

ترامپ همچنین گفت مذاکره‌کنندگان آمریکایی سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده و این پیام را به آنها رسانده‌اند که ایران باید پای میز مذاکره بیاید.

او گفت: «گفتم بهتر است توافق کنید، وگرنه چیزی برایتان باقی نخواهد ماند.»