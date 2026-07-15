بازیکنان آرژانتین پس از صعود به این مرحله، در رختکن سرودی خواندند که در آن به جنگ فالکلند اشاره شده و در آن قسم خورده‌اند که جام را برای «فالکلند، دیگو مارادونا و آخرین جام لئو مسی» فتح کنند.

توماس توخل، سرمربی سه‌شیرها، با اشاره به روحیه تهاجمی و احساسی حریف گفت: «من برخی از بازیکنان آن‌ها را می‌شناسم و مربی‌شان بوده‌ام. این ویژگی را حس و مشاهده می‌کنید؛ آن‌ها نوعی لبه تیز تهاجمی دارند. مطمئناً آن‌ها از تاریخ هم انرژی می‌گیرند. تاریخ برای آن‌ها معنای زیادی دارد. این همان چیزی است که ما انتظارش را داریم، اما ما هم احساسات، سرسختی و ذهنیتی را که برای مقابله با آن لازم است داریم و برایش آماده‌ایم.»

توخل همچنین شایعات مربوط به اختلاف با جود بلینگام، ستاره تیمش، را پس از انتقاد از عملکرد فنی بازی با نروژ رد کرد و گفت: «نظرات ما هر دو از حس رقابت سرچشمه می‌گیرد. اگر من هم ۱۲۰ دقیقه بازی می‌کردم، دو گل می‌زدم و تمام وجودم را می‌گذاشتم، شاید پس از شنیدن انتقاد نیش می‌زدم. این یک واکنش کاملاً طبیعی برای بازیکنی با ذهنیت اوست؛ بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد.»