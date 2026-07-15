سپاه پاسداران: صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیهای اعلام کرد اکنون که آمریکا مسیر صادرات نفت و گاز به دنیا از اقیانوس هند را که منافع رقبای اقتصادی آمریکا را به مخاطره میاندازد بستهاند، باید منتظر بسته شدن سایر مسیرهای صادراتی نفت و گاز که منافع آمریکا و هم پیمانانش را تامین می کند باشند.
سپاه در بیانیه خود افزود: «صادرات نفت و گاز منطقه یا برای همه یا برای هیچکس.»
سپاه پاسداران در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که به مرکز مدیریت NSA، مرکز کنترل فرماندهی، انبارهای بزرگ قطعات و تجهیزات نظامی و مخازن سوخت ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین حمله کرده است.