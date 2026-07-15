ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله پهپادهای «متخاصم» جمهوری اسلامی هستند. این بیانیه جزئیاتی درباره شمار پهپادها یا مناطق هدف ارائه نکرده است.
مقامهای کویتی تاکنون درباره خسارت یا تلفات احتمالی ناشی از این حمله اطلاعاتی منتشر نکردهاند و وضعیت عملیات پدافندی همچنان در حال پیگیری است.
این اعلام در حالی منتشر میشود که در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، چندین کشور منطقه از رهگیری موشکها و پهپادهای شلیکشده از سوی ایران خبر دادهاند.
گزارشهایی در شبکههای اجتماعی از حمله هوایی آمریکا به تبریز منتشر شده است. با اینحال تاکنون جزئیاتی درباره این حمله منتشر نشده است.
رسانههای حکومتی ایران نیز تا این لحظه گزارشی درباره آن منتشر نکردهاند.
با توجه به نبود تایید رسمی، اطلاعات منتشرشده در حال حاضر تنها بر پایه گزارشهای شبکههای اجتماعی است و ابعاد این رویداد همچنان در دست بررسی است.
روزنامه واشینگتنپست در یادداشتی با انتقاد از صحبتهای ضد ونقیض دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره جنگ ایران نوشت او نباید حرف بزند و در مقابل اجازه دهد که قدرت نظامی و اقتصادی برتر آمریکا کار خودش را انجام دهد.
دیوید ایگناتیوس،ستوننویس واشینگتنپست در یادداشت خود نوشت: «سیل روزانه لافزنیها و رجزخوانیهای ترامپ در عمل چیزی جز مذاکره با خودش نیست. یک روز اعلام پیروزی میکند و روز بعد جنگ را از سر میگیرد. یک روز رهبران حکومت ایران را تحسین میکند و بعد آنها را «تفاله» میخواند. با بیفکری اعلام میکند برای حفاظت از تنگه هرمز ۲۰ درصد هزینه دریافت خواهد کرد و روز بعد این پیشنهاد عجولانه را پس میگیرد. ترامپ لابد تصور میکند این رجزخوانی بیوقفه برایش اهرم فشار ایجاد میکند. اشتباه میکند. این رفتار در چشم ایران و جهان، او را ضعیف جلوه میدهد.»
بهنوشته او، «اگر از فاصلهای دورتر به اوضاع نگاه کنیم، تصویر این وضعیت آشفته روشنتر میشود: اقتصاد ایران بهشدت تضعیف شده است؛ تاسیسات هستهای آن زیر آوار مدفون شدهاند و دانشمندان ارشد هستهایاش کشته شدهاند؛ به نظر میرسد رهبران کشور نیز بر سر اینکه آیا باید با ایالات متحده به توافق برسند یا نه، دچار اختلاف هستند. تندروها از اینکه از حملات آمریکا و اسرائیل جان سالم به در بردهاند ابراز شادمانی میکنند، اما ظاهرا هیچ راهبردی برای گام بعدی ندارند.»
در این یادداشت آمده است: «حالا از فاصلهای دورتر به آمریکا نگاه کنید: ترامپ درگیر جنگی نامحبوب با هزینههای اقتصادی قابل توجه است. او بدون راهبردی روشن و بدون مسیر خروجی مناسب وارد جنگ شد؛ مذاکرهکنندگانش طرح بلندپروازانهای برای نوسازی ایران پس از جنگ مطرح کردند، اما رهبران جمهوری اسلامی، هرچند در محافل خصوصی نسبت به آن کنجکاوی نشان دادهاند، در عرصه عمومی آن را رد کردهاند. تفاهمنامهای که قرار بود تنگه هرمز را باز کند، اکنون عملا به کاغذی بیارزش تبدیل شده است.»
نویسنده در ادامه مقاله خود نوشته است: «اولویت نخست همچنان بازگشایی تنگه هرمز است و من کاملا موافق استفاده گزینشی از قدرت نظامی برای تحقق این هدف هستم. بخش مربوط به بازگشایی تنگه در تفاهمنامه به شکلی شتابزده و سهلانگارانه تنظیم شده بود و عباراتی داشت که ایران آنها را به معنای اعطای اختیار کنترل این آبراه بینالمللی به خود تفسیر کرد. این سابقهای غیرقابل قبول ایجاد میکند. با چنین منطقی، هر گذرگاه دریایی میتواند به یک کانال مورد مناقشه تبدیل شود. اگر ایران همچنان به ایجاد مانع در تنگه ادامه دهد، خود را در معرض واکنش نظامی مستمر قرار خواهد داد.»
تمام کشورهای تجاری جهان در حفظ آزادی کشتیرانی با ایالات متحده منافع مشترک دارند و اکنون زمان آن رسیده است که این شرکای جهانی به یک ائتلاف بینالمللی برای باز نگه داشتن تنگه بپیوندند. چنین اقدامی باید شامل اسکورت نظامی کشتیهای تجاری تا هر زمان که لازم باشد باشد و کشورهای متعددی نیز باید در تحمل این بار مشارکت کنند. ترامپ میتواند زمانی که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در ماه سپتامبر به آمریکا سفر میکند، سهم چین را نیز از او مطالبه کند.
واشینگتنپست در پاسخ به این سوال که آیا دولت ترامپ باید به مذاکرات درباره برنامه هستهای بازگردد؟ نوشته است: شاید، اما چه عجلهای وجود دارد؟ ترامپ زمانی که پس از جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ گفت تاسیسات کلیدی ایران «کاملا نابود شدهاند»، درست میگفت. برخلاف لفاظیهای تحریکآمیز خود ترامپ، در حال حاضر هیچ مسیری برای دستیابی ایران به بمب وجود ندارد. اگر ایران تلاش کند برنامه خود را از سر بگیرد، احتمالا آمریکا و اسرائیل از آن مطلع خواهند شد و میتوانند اقدام مناسب را انجام دهند. پس از این چند ماه جنگ، روشن شده است که حکومت ایران تا چنان حدی از سوی دشمنانش نفوذپذیر است که حفظ اسرار برایش دشوار خواهد بود.
نویسنده در ادامه افزوده است: «من معمولا از طرفداران دیپلماسی هستم، اما در حال حاضر باید دست از تعقیب ایرانیها برداریم؛ چه از طریق کانال رسمی، چه کانال پشتپرده و چه هر مسیر دیگری در این میان. باید صبر کنیم و ببینیم چه میشود. حکومت ایران آشکارا دچار شکاف است. یک جناح عملگرا در اسلامآباد و ژنو و همچنین در بسیاری از تماسهای محرمانه با فرستادگان قطری، به نمایندگان آمریکا علامت داده بود که به یک معامله بزرگ علاقهمند است؛ چیزی که مذاکرهکنندگان مشتاق آمریکایی آن را «پل طلایی» به سوی آینده مینامیدند. اما این عملگرایان در داخل ایران هدف حمله قرار گرفتند. در فضای پرشور مراسم تشییع علی خامنهای، صدای تندروها کرکننده بود.»
به باور دیوید ایگناتیوس، صلح واقعی با ایران ممکن است دو هفته، دو ماه یا دو سال دیگر فرا برسد. تلاش برای شتاب بخشیدن به این جدول زمانی نتیجه نداده است. اما به باور من، حکومت ایران همچنان در مسیری یکطرفه به سوی فروپاشی نهایی حرکت میکند، هرقدر هم که رسیدن به آن نقطه طول بکشد.
او مقاله خود را چنین به پایان رسانده است: «تنگه را باز کنید. و بعد، هرچقدر هم که بسته نگه داشتن دهان برای ترامپ دشوار باشد، زمان آن رسیده است که به چیزی روی آورد که مذاکرهکنندگان خردمند گاهی آن را «سکوت پویا» مینامند.»
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی طی هفت روز گذشته با حملههای عمدی به غیرنظامیان در سراسر منطقه، هفت کشتی تجاری را هدف قرار داده است. به گفته او، در نتیجه این حملهها نزدیک به ۱۲ نفر از خدمه غیرنظامی کشته، مفقود یا زخمی شدهاند.
کوپر همچنین گفت نیروهای جمهوری اسلامی در این مدت دهها موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کردهاند. او این حملات را بخشی از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرد.
فرمانده سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکا جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه «اقدامهای تهاجمی بیدلیل» خواند، پاسخگو خواهند دانست و افزود این حملات همچنان جان افراد بیگناه را در منطقه به خطر میاندازد.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسئولیت این ناکامی را بر عهده گرفت: «بازی سختی برای ما بود. از نظر تاکتیکی برنامه داشتیم که با پرس شدید، نفر به نفر آنها را تحت فشار بگذاریم و اجازه ندهیم ریتم بازی را در اختیار بگیرند.»
او گفت: «آنها دوست دارند کنترل بازی و مالکیت توپ را در دست داشته باشند. اما دقیقا همین اتفاق افتاد. به هافبکهای اسپانیا فضای زیادی دادیم و آنها هم کیفیت لازم را برای استفاده از آن داشتند»
امباپه گفت: «وقتی نتوانید برنامه اسپانیا را به هم بزنید، کار بسیار دشوار میشود. پنالتی هم به آنها کمک کرد تا کنترل بازی را در دست بگیرند. سپس گل دوم را زدند و ما کیفیت لازم برای رسیدن به فینال را نداشتیم.»
او گفت: «وقتی پیروز میشوید، همه افتخارها نصیب شما میشود و وقتی نمیبرید، باید مسئولیتش را هم بپذیرید. این بخشی از فوتبال و زندگی من است. بهعنوان کاپیتان، تمام مسئولیت را قبول میکنم. میخواستیم به فینال برسیم، اما موفق نشدیم و باید حرفهایی را که درباره ما گفته میشود، بپذیریم.»
امباپه: باید برای دشان بهترین بازیمان را انجام دهیم
امباپه درباره آخرین مسابقه دیدیه دشان بهعنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، که در دیدار ردهبندی برگزار خواهد شد، گفت: «هیچ چیز درباره جایگاه دیدیه برای ما و برای مردم فرانسه تغییر نکرده است. او سرمربی ماست و ارزشش همان است.»
کاپیتان فرانسه گفت: «یک بازی دیگر برای او باقی مانده و باید بهترین بازیمان را برایش انجام دهیم، چون او شایسته آن است و هواداران هم شایستهاند که جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم.»
حال وش به نقل از منابع محلی گزارش داد در پی حمله بامداد چهارشنبه به تیپ ۳۸۸ پیاده مکانیزه ارتش در شهرستان بمپور، تاکنون دستکم ۵۰ مجروح به مراکز درمانی، از جمله بیمارستان خاتمالانبیا ایرانشهر، منتقل شدهاند. بر اساس این گزارش، دستکم دو نفر از مجروحان در بیمارستان جان باختهاند و حال هفت نفر دیگر وخیم است.
به گفته منابع مورد استناد حال وش، گزارشهایی نیز از تلفات بیشتر در داخل پادگان وجود دارد و برخی منابع محلی از کشته شدن دهها نفر خبر دادهاند. با این حال، حال وش تاکید کرده است که به دلیل محدودیتهای امنیتی و نبود امکان دسترسی به محل، این آمار تاکنون بهطور مستقل راستیآزمایی نشده است.
بنا به همین گزارش بخشهایی از آسایشگاه سربازان و دیگر تاسیسات داخل پادگان هدف حمله قرار گرفته است. تاکنون مقامهای جمهوری اسلامی درباره شمار کشتهها، مجروحان یا جزئیات این حمله اطلاعرسانی رسمی نکردهاند.