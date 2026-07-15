استانداری هرمزگان اعلام کرد نقطهای در جزیره هنگام هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفت
استانداری هرمزگان چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد نقطهای در جزیره هنگام هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
استانداری هرمزگان چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد نقطهای در جزیره هنگام هدف پرتابههای آمریکا قرار گرفته است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد چهار فرد و سه نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحریمشده اضافه کرده است.
در میان افراد تحریمشده، بهروز نمازی، شهروند ایرانی، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران قرار دارد. همچنین دونیا اتایب، شهروند ایتالیا، ماریا سلینا و وادیم دروژبین، دو شهروند روسیه، نیز به این فهرست افزوده شدند.
از جمله نهادهای تحریمشده، شرکت ایرانی نیکا جت، شرکت روسی آوراتک و شرکت ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه هستند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها با بهروز نمازی ارتباط دارند و مشمول تحریمهای ثانویه شدهاند.
مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در رم بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان پایان یافت.
سفارت ایالات متحده در بیروت چهارشنبه ۲۴ تیر در شبکههای اجتماعی این دور از گفتوگوها را «سازنده و مثبت» توصیف کرد و گفت هر دو طرف درباره ساختار و دستورالعملهای اجرای طرح آزمایشی ایجاد منطقه حائل به توافق رسیدند.
رسانه واینت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی اجرای مرحله نخست طرح مناطق حائل در جنوب لبنان را مستلزم هماهنگیها و توافقهای بیشتر ارزیابی کرد.
به گزارش تایمز اسرائیل، مقامهای اسرائیلی اجرای موفقیتآمیز نخستین منطقه آزمایشی را شرط هرگونه عقبنشینی بعدی میدانند و دو طرف هنوز بر سر معیارهای ارزیابی و مرجعی که باید پاکسازی مناطق را تایید کند، توافق کامل ندارند.
بهنوشته سفارت ایالات متحده در بیروت، مذاکرات فنی با تکیه بر نتایج این دور از گفتوگوها در سطح گستردهتری آغاز خواهد شد و بر اجرای تمام مفاد چارچوب سهجانبه تمرکز خواهد داشت.
آمریکا هدف مذاکرات فنی را «دستیابی به توافقی جامع میان اسرائیل و لبنان» اعلام کرد.
این دور از مذاکرات که ششمین دور گفتوگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار میآید، سهشنبه ۲۳ تیر در رم آغاز شد و قرار بود دو روز ادامه داشته باشد. ریاست هیات لبنانی را ندا حماده، سفیر لبنان در ایالات متحده، بر عهده داشت و هیات اسرائیلی نیز به ریاست یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشینگتن، در مذاکرات شرکت کرد.
لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقبنشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی بود. از سوی دیگر، اسرائیل میگوید پیش از عقبنشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاحها و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.
مهمترین محور این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی بود که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا به دست آمد. تمرکز اصلی این توافق اولیه بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.
این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند و ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتشهای لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفتوگو کند.
همزمان با آغاز این دور از گفتوگوها در رم، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۸ تیر، در تماسی تلفنی به نخستوزیر اسرائیل اعلام کرده است که این کشور باید روند خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان را آغاز کند زیرا حضور نیروهای اسرائیل در این کشورها ممکن است به تشدید تنشها بیانجامد.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [دولت سوریه] شما را آنجا نمیخواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق میکند.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای درباره گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخستوزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»
کارشناسان سازمان ملل جهارشنبه ۲۴ تیر با انتشار بیانیهای، مصادره مجتمع کلیسای تاریخی انجیلی پطرس مقدس در تهران و اخراج ۲۷ نفر از اعضای اقلیتهای مسیحی ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه را محکوم کردند.
به گفته آنان، ساکنان این مجتمع تنها دو هفته فرصت داشتند خانههای خود را تخلیه کنند و رهبران کلیسا نیز در صورت مخالفت، به بازداشت تهدید شدند. کارشناسان هشدار دادند این مجموعه، که شامل کلیسا، مدرسه، خانههای مسکونی و دفترهای نهادهای مسیحی بود، در معرض تخریب قرار دارد.
در این بیانیه آمده است که مصادره این مجتمع ادامه روندی طولانیمدت علیه جامعه مسیحیان ایران، بهویژه کلیساهای فارسیزبان، است. کارشناسان همچنین اعلام کردند دستکم ۷۹ مسیحی، که بیشتر آنها نوکیش هستند، هماکنون در بازداشت یا زندان به سر میبرند و برخی نیز به اعتراف اجباری زیر شکنجه وادار شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجازه بازگشت ساکنان و اعضای کلیسا به این مجتمع را صادر کنند، به تهدید و ارعاب جامعه مسیحیان پایان دهند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند. آنها همچنین اعلام کردند برای روشن شدن این موضوع، با دولت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند.
در روزهای اخیر، شاهد حملات متقابل عربستان سعودی و حوثیهای یمن بودهایم. درگیریهایی که پیشینه آن به هواپیمای ماهان و سپاه پاسداران بازمیگردد. آیا اقدامات سپاه در یمن، پای عربستان را دوباره به این جبهه کشانده است؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» این موضوع را بررسی کرده است
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که بیش از ۱۸ ماه است در زندان اوین بهسر میبرند، پس از بیش از دو ماه همچنان در اعتصاب غذا هستند و از تماس تلفنی و مراقبت پزشکی محروماند؛ همزمان دو سال نیز به حکم زندان کریگ فورمن افزوده شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت این زوج به ایراناینترنشنال گفت لیندزی و کریگ همچنان از تماس تلفنی محروماند و تنها ماهی یکبار اجازه ملاقات دارند. به گفته این منبع، وعده مسئولان زندان برای برقراری تماس تلفنی بند به بند نیز تاکنون عملی نشده است.
این منبع افزود با وجود ادامه اعتصاب غذا، پرستاران برای اندازهگیری و ثبت فشار و قند خون و انجام معاینات پزشکی، نه به لیندزی و نه به کریگ مراجعه نمیکنند؛ در حالی که زندانیان اعتصابکننده معمولا روزی یک یا دو بار بررسی و معاینه میشوند.
خانواده این زوج ۱۶ تیر نیز درباره وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بودند کریگ ۹ هفته و لیندزی هشت هفته است در اعتصاب غذا بهسر میبرند و هر دو با کاهش شدید وزن مواجه شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده، وضعیت جسمی لیندزی رو به وخامت گذاشته و لرزش دست او بسیار شدید شده است. او همچنین با سرگیجه مداوم، معدهدرد طولانی و تقریبا روزانه و ضعف عضلانی روبهرو است.
اعتصاب غذا اخیرا بر وضعیت چشمان او نیز اثر گذاشته است. لیندزی از درد در حدقه چشم و حساسیت شدید به نور رنج میبرد و حتی نور معمولی اتاق موجب درد و ناراحتی چشمانش میشود.
این منبع آگاه گفت لیندزی فردی صبور است و معمولا از مشکلات جسمی خود سخن نمیگوید، اما همبندیهایش با مشاهده وضعیت او متوجه تشدید عوارض جسمیاش شدهاند.
هفته گذشته نیز بهدلیل وخامت حال لیندزی و نبود دستگاه فشار خون در بند، همبندیهایش با اصرار دستگاهی را از پرستار مستقر در بند زنان گرفتند و فشار خون او را اندازهگیری کردند. فشار او ۹ روی شش ثبت شد.
بهگفته این منبع، هرچند پرستاری در بند زنان مستقر شده است، به او اجازه نمیدهند برای بررسی وضعیت زندانیان بیمار یا اعتصابکننده وارد بند شود. در نتیجه، زندانیان باید برای معاینه از پلههای متعدد عبور داده شوند؛ کاری که مدتی است انجام روزانه آن برای لیندزی، با توجه به وضعیت جسمیاش، امکانپذیر نیست.
این منبع همچنین گفت حدود یک ماه پیش سفیر بریتانیا مقداری دارو و اقلام بهداشتی برای لیندزی و کریگ به زندان برد. یکی از مسئولان حفاظت زندان اوین به نام سرلک این وسایل را از سفیر تحویل گرفت، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز آنها را به این زوج تحویل ندادهاند.
به گفته منبع مطلع، مسئولان زندان در پاسخ به پیگیریهای مکرر، هر بار وعده دادهاند داروها و اقلام بهداشتی «فردا» تحویل داده خواهد شد.
ایراناینترنشنال ۱۶ خرداد نیز گزارش داده بود این زوج در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زدهاند.
در آن زمان نیز هر دو با کاهش شدید وزن روبهرو بودند و مسئولان زندان از ثبت وضعیت پزشکی و رسیدگی درمانی به لیندزی خودداری میکردند.
ایراناینترنشنال ۲۹ اردیبهشت نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامهای زندان پس از مصاحبه این زوج با بخش جهانی بیبیسی، تماس تلفنی، ملاقات آنها با یکدیگر و دیدارشان با وکیل را قطع کردهاند؛ محدودیتهایی که زمینهساز آغاز اعتصاب غذای آنها شد.
خانواده فورمن پیشتر از دولت بریتانیا خواسته بودند دسترسی فوری و مستقل این زوج به خدمات پزشکی، تحویل اقلام ضروری و اقدام برای آزادی آنها را از مقامهای جمهوری اسلامی مطالبه کند.
دو سال حبس بیشتر برای کریگ فورمن
خبرگزاری رویترز به نقل از خانواده فورمن گزارش داد دادگاه دو سال به حکم زندان کریگ فورمن بهدلیل گفتوگو با رسانهها افزوده است.
جو بنت، پسر لیندزی فورمن و سخنگوی خانواده، گفت بر اساس گزارشهای رسیده، مقامها به کریگ گفته بودند برای دیدار با وکیلش منتقل میشود، اما او را نزد قاضی بردند و همانجا از افزایش دو ساله حکمش مطلع کردند.
به گفته بنت، کریگ در این روند به وکیل و مترجم دسترسی نداشت و هیچ فرصتی نیز برای دفاع از خود به او داده نشد.
خانواده این زوج پیشتر اعلام کرده بودند لیندزی و کریگ فورمن به اتهام «جاسوسی» که آن را رد میکنند، هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند. وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد افزایش گزارششده حکم کریگ را بهطور فوری از مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری میکند.